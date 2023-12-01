وفاة الدكتور هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام

نيويورك، 1 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- توفي اليوم الدكتور هنري كيسنجر، الباحث ورجل الدولة الأمريكي المحترم، في منزله في ولاية كونيتيكت.

ولد هنري كيسنجر في جنوب ألمانيا عام 1923، حيث كان والده مدرسا. هربت عائلته من ألمانيا النازية وجاءت إلى أمريكا في عام 1938. بعد أن أصبح مواطنًا أمريكيًا في عام 1943، خدم الدكتور كيسنجر في فرقة الجيش الرابعة والثمانين من عام 1943 إلى عام 1946. حصل على النجمة البرونزية "لخدمته الممتازة". خدم الدكتور كيسنجر بعد ذلك في فيلق الاستخبارات المضادة في ألمانيا المحتلة. كان في احتياطيات الجيش الأمريكي حتى عام 1959.

حصل الدكتور كيسنجر على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جامعة هارفارد، حيث قام بتدريس العلاقات الدولية لمدة 20 عامًا تقريبًا. وفي عام 1969، عينه الرئيس نيكسون مستشارًا للأمن القومي. شغل بعد ذلك منصب وزير الخارجية في عهد الرئيسين نيكسون وفورد، حيث لعب الدكتور كيسنجر أدوارًا مركزية في الانفتاح على الصين، والتفاوض على إنهاء حرب يوم الغفران في الشرق الأوسط، والمساعدة في إنهاء الدور الأمريكي في حرب فيتنام. لقد عمل على وضع روديسيا السابقة على الطريق نحو حكومة تمثيلية وتفاوض على اتفاقيات رئيسية للحد من الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي.

ألف الدكتور كيسنجر 21 كتابًا حول مسائل الأمن القومي. نظرًا لكونه واحدًا من رجال الدولة العظماء في أمريكا، فقد تمت استشارة الدكتور كيسنجر بانتظام من قبل الرؤساء الأمريكيين لكلا الحزبين السياسيين وعشرات الزعماء الأجانب بعد أن أنهى خدمته الحكومية في عام 1977. في ماي/أيّار من عام 2023، احتفل بعيد ميلاده المائة وظل نشطًا حتى عامه المائة. في الآونة الأخيرة، ركز الدكتور كيسنجر اهتمامه على الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي. كان ضيفًا متكررًا مع وسائل الإعلام وفي حلقات النقاش والكتابة والسفر إلى الخارج. يمكن العثور على معلومات إضافية عن السيرة الذاتية للدكتور كيسنجر وكتاباته على www.henryakissinger.com

ترك الدكتور كيسنجر خلفه في الحياة زوجته التي عمرها يقارب 50 عامًا، نانسي ماجينيس كيسنجر، وطفلين من زواجه الأول، ديفيد وإليزابيث، وخمسة أحفاد.

وسيتم دفنه في خدمة عائلية خاصة. وفي وقت لاحق، سيقام حفل تأبيني في مدينة نيويورك. بدلاً من الزهور، تقترح الأسرة النظر في التبرعات إلى: مركز الحيوان الطبي، مكتب التطوير، 510 شارع 62 شرق، نيويورك، نيويورك 10065 أو مركز هنري أ. كيسنجر للشؤون العالمية، كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، 1717 شارع ماساتشوستس، شمال غرب، واشنطن العاصمة 20036.