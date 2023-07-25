وفد إعلامي رفيع المستوى من وكالة Middle East Media الإعلامية يزور شركة GAC ويشيد بقوتها التقنية "تكنولوجيا GAC"

قوانغتشو، الصين، 25 تموز/يوليو، 2023/PRNewswire/ -- في جولة إعلامية خلال الفترة من 17 إلى 21 تموز/يوليو، بغرض "التعرف أكثر عن تكنولوجيا شركة GAC، اكتشف جمال الصين" -- في جولة سياحية، زار وفد من Middle East مع GAC MOTOR مدينتَي قوانغتشو وشيان، المدينتين التاريخيتين المشهورتين في الصين. حيث زار نخبة من الصحفيين من وسائل الإعلام الرئيسية العاملة في الشرق الأوسط شركة GAC، واطلعوا على مواطن القوة المبتكرة في " تكنولوجيا GAC".

التعمق في جوهر قوة مركز البحث والتطوير في شركة GAC وتجربة التقنيات الساحرة في منتجات الشركة

وخلال الزيارة، زار الوفد الإعلامي من Middle East متحف تكنولوجيا شركة GAC، GAC MOTOR، وAION ومركز البحث والتطوير في شركة GAC، وتجربة نماذج النجوم المقدمة منGAC MOTOR و AION.

كما زار الوفد الدماغ المبتكر لمجموعة GAC - وهو مركز البحث والتطوير في شركة GAC، وسبر أغوار "المركز العصبي" للبحث والتطوير في مجموعة GAC للتعرّف على أحدث إنجازات الشركة في بناء نظام البحث والتطوير الخاص بها. في المقابلة الحصرية تحت عنوان "فك رموز تكنولوجيا GAC"، قدم Zhang Fan، نائب رئيس مركز GAC للبحث والتطوير، مخطط ابتكار التصميم العالمي لشركة GAC في "أربع مدن من ثلاث دول"، بالإضافة إلى أحدث "التقنيات السوداء" التي تم إصدارها في يوم GAC التقني لعام 2023 تحت عنوان "التكنولوجيا المتطورة الناشئة".

أجرى الوفد خلال الزيارة، تبادلات متعمقة للآراء مع ممثلين من GAC حول أعمال الشركة على الصعيد الدولي، وتطويرGAC MOTOR في الشرق الأوسط، ومنتجات شركة GAC والمزايا الفنية. قال Zeng Hebin، المدير العام لشركة GAC الدولية: "ستلتقي GAC EMZOOM وEMKOO مع المستهلكين في دول الشرق الأوسط. كما سيقود فرع GAC في الأردن زمام المبادرة لتقديم نماذج (AION Y) الكهربائية في هذا العام ".

بالإضافة إلى زيارة مقر شركة GAC في قوانغتشو، أخذ موظفو GAC الدولية أيضًا وفدًا إعلاميًا من الشرق الأوسط لاستكشاف التراث الثقافي العالمي لمدينة Xi'An والتعرف على التراث الثقافي المتراكم في الصين عبر آلاف السنين. كما زار الوفد الإعلامي في هذه الأثناء أيضًا متجر 4S التابع لشركة GAC MOTOR لفهم نظام التسويق والمبيعات والخدمة الخاص بالشركة بشكل كامل.

في الوقت الحاضر، أنشأت GAC MOTOR نظام مبيعات وخدمات في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر ودول الشرق الأوسط الأخرى. حيث ارتفعت الصادرات في عام 2022 بنسبة 29 ٪ عن عام 2021. ومن يناير إلى يونيو 2023، ارتفعت الصادرات بنسبة 16 ٪ على أساس سنوي، مما يدل على اتجاه نمو جيد للمبيعات. كما ستطلق GAC MOTOR في المستقبل، اتجاهًا جديدًا وتخلق ذروة أخرى في سوق الشرق الأوسط من خلال مصفوفة المنتجات الغنية وإطلاق المزيد من الطرازات الجديدة.

الفيديو- https://mma.prnewswire.com/media/2160133/1080p_____2.mp4

GAC MOTOR SOURCE