وفد من المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ في المملكة العربية السعودية يزورون مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC التابع لشركة CJL في مدينة انشيون ويتوقع... "ازدهار" في مجال الخدمات اللوجستية بمنطقة الشرق الأوسط

-- جولة تفقدية من قبل الرئيس التنفيذي CEO والمدير التنفيذي للعمليات COO في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ للإطلاع على الخدمات اللوجستية ذات التقنيات المتقدمة مثل نظام التخزين الآلي ومناقشة خطط التعاون

-- من المقرر الانتهاء من مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC السعودي واسع النطاق هذا العام ... خلق تطلعات حول دور مركز التجارة الإلكترونية الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط

-- تعزيز "عولمة الخدمات اللوجستية الكورية الجنوبية" بنموذج تشغيل لوجستي ناجح محليًا

A delegation from Saudi Arabia’s SILZ that toured CJ Logistics Incheon GDC, is observing the cutting-edge logistics operation site using the logistics robot system Auto Store.

سيول، كوريا الجنوبية، 5 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- مسؤولون رفيعو المستوى من المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض يزورون مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية (GDC) التابع لشركة CJ Logistics في مدينة انشيون، وذلك للإطلاع على أحدث تقنيات سلسلة التوريد ومناقشة سبل التعاون في تشغيل مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC الخاص بالمملكة العربية السعودية مستقبلاً. من المتوقع أن تحقق أعمال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود (CBE) لشركة CJ Logistics المزيد من الزخم مع اكتمال إنشاء مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC السعودي بالرياض هذا العام، وأن يساهم في تنشيط قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت شركة CJ Logistics عن عرضها لتقنيات سلسلة التوريد المتطورة على وفد من المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ، حيث قام الوفد بجولة تفقدية لمركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية (GDC) بمدينة انشيون في 30 مايو وناقش خطط التعاون المستقبلية. وقد شارك في الجولة ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس التنفيذي CEO للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ، الدكتور Fadi Al-Buhairan والمدير التنفيذي للعمليات السيد Tino Bierbamet.

تعتبر المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ هي الجهة المنفذة لأول مشروع منطقة لوجستية متكاملة خاصة بالمملكة العربية السعودية، وتتولى مسؤولية جذب المستثمرين والمستأجرين ومراجعة التراخيص وإدارة إنشاء البنية التحتية وتشغيل المنطقة الخاصة.

مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC في مدينة انشيون هو المركز اللوجستي العالمي المتطور تكنولوجيًا في كوريا. وبناءً على التحليل التنبؤي لحجم مشتريات المستهلكين، يتم تخزين منتجات العملاء العالميين مسبقًا في مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC في انشيون، والذي يقع في دول مجاورة للمستهلكين النهائيين، ثم يتم تغليفها وشحنها وفقًا لطلبات كل دولة. هنا، تقوم روبوتات الخدمات اللوجستية بالعثور على المنتجات وتسليمها للعمال وإعادة ترتيب المخزون بشكل مستقل. تجدر الإشارة إلى أن شركة CJ Logistics هي الشركة الوحيدة في كوريا التي تشغل مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC باستخدام تقنية الروبوت بالإضافة إلى المرافق الآلية المصممة خصيصًا لكل عملية لوجستية.

استفادت شركة CJ Logistics من خبراتها الواسعة في إدارة مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC لتعلن عن إنشاء "مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC السعودي" العملاق ضمن المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي. تبلغ المساحة الإجمالية لهذا المركز اللوجستي المتطور 18,000 متر مربع وقدرته على معالجة 15,000 صندوق يوميًا. ومن المقرر اكتمال إنشاء المركز بحلول نهاية العام الحالي. وسيعمل المركز كقاعدة متقدمة ومحور رئيسي للوجستيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، حيث سيتولى معالجة كافة مراحل السلسلة اللوجستية بكفاءة عالية، بدءًا من التخزين وإدارة المخزون وصولاً إلى التغليف والشحن إلى المناطق المجاورة.

وقال الدكتور Fadi Al-Buhairan، الرئيس التنفيذي CEO للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ: "لقد شعرت وكأنني أتواجد في فضاء لوجستي مستقبلي خيالي، حيث شاهدت اقتراحات لأفضل صناديق التغليف بناءً على حجم المنتج والكمية، وشاهدت روبوتات الخدمات اللوجستية تعمل بسرعة ودقة عالية. أنا متحمس للغاية لرؤية مركز لوجستي متطور قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية، وأتوقع أن تلعب شركة CJ Logistics دورًا رئيسيًا في ازدهار سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه، صرح السيد Youngho Jang، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة CJ Logistics، قائلًا: "استنادًا إلى الخبرات التشغيلية المتميزة التي اكتسبناها من خلال إدارة مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية GDC في انشيون، فإننا على ثقة تامة بنجاح إنشاء وتشغيل مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية السعودي. بناءً على تكنولوجيا الخدمات اللوجستية فائقة الفجوة، سنقوم بنجاح ببناء وتشغيل مركز GDC السعودية". وأضاف: "ونهدف إلى توسيع أعمالنا في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وريادة السوق العالمية من خلال عولمة الخدمات اللوجستية الكورية الجنوبية".

وفي الوقت ذاته، قامت شركة CJ Logistics بإنشاء شركة CJ ICM عن طريق شراء حصة في شركة IBRACOM، الشركة الأولى للنقل الثقيل بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في عام 2017، ونجحت الشركة الحديثة في تعزيز مكانة الشركة في سوق الشرق الأوسط اللوجستي. وقد نجحت شركة CJ ICM في بناء شبكة قوية تمتد عبر ثلاث قارات هم الشرق الأوسط وأوروبا ورابطة الدول المستقلة CIS، وتتميز الشركة بقدرات فريدة في مجال لوجستيات المشاريع المتخصص بشحن البضائع الضخمة جدًا والثقيلة.