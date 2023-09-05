وفر الكثير عند حصولك على الكمبيوتر اللوحي RT6 والهاتف الذكي WP28 في موسم العودة إلى المدرسة

شنجن، الصين، 5 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- طرحت شركة Oukitel، الشركة المصنعة الشهيرة للأجهزة القوية، مؤخرًا منتجين جديدين متينين: الكمبيوتر اللوحي RT6 والهاتف الذكي WP28. يعمل كلا الطرازين على أحدث إصدار من أندرويد Android 13، وهما الآن معروضان للبيع في موسم العودة إلى المدرسة في متجر Oukitel الرسمي.

Oukitel RT6 الجهاز اللوحي القوي للغاية

OUKITEL Back to School Sale: RT6 Rugged Tablet and WP28 Smartphone

يتميز الجهاز اللوحي RT6 ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 20000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن الاستخدام دون انقطاع في الظروف الصعبة. فهو يوفر 2250 ساعة من زمن الانتظار، و15 ساعة من تشغيل الفيديو والألعاب. وهو معتمد بمعايير IP68 وIP69K وMIL-STD-810H، ويوفر حماية استثنائية ضد الصدمات ودرجات الحرارة القصوى وإمكانية الغمر في الماء. مع شاشة FHD+ مقاس 10.1 بوصة، يوفر جهاز RT6 تجربة مشاهدة مريحة.

مدعومًا بمعالج MediaTek MT8788 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية (ROM) سعة 256 جيجابايت، فإن الجهاز اللوحي RT6 المتين قادر على تقديم تجربة تعدد مهام سلسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) قابلة للتوسيع حتى 14 جيجابايت وذاكرة التخزين الداخلية (ROM) حتى 1 تيرابايت. ومع تضمين الحامل المصنوع من الألومنيوم، وحزام اليد، وحزام الكتف، يستطيع المستخدمون اختيار الحامل المناسب وفقًا لاحتياجاتهم.

Oukitel WP28: هاتف ذكي قوي وعالي الأداء

يزن WP28 ما قدره 369 جرامًا فقط، ويتميز بشاشة مقاس 6.52 بوصة ومعالج ثماني النواة. يوفر الهاتف الذكي WP28 المتين المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية (ROM) بسعة 256 جيجابايت، مساحة تخزين كبيرة لتلبية احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) قابلة للتوسيع حتى 15 جيجابايت وذاكرة التخزين الداخلية (ROM) حتى 1 تيرابايت. حصل على شهادات IP68 وIP69K وMIL-STD-810H لتوفير حماية فائقة ضد الماء والصدمات والغبار. تعمل شاشة Corning Gorilla Glass 5 على تعزيز المتانة والمقاومة ضد السقوط والخدوش.

بفضل الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، والكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجابكسل، وبطارية تبلغ سعتها 10,600 مللي أمبير في الساعة، يوفر الهاتف الذكي WP28 قدرات تصوير رائعة وقوة تدوم طويلاً.

التوفر والسعر

من خلال إدخال رمز الخصم "20%OFF"، أصبح الجهاز اللوحي RT6 المتين متاحًا الآن مقابل 296 دولارًا فقط وسعره الأصلي 399.99 دولارًا، و الهاتف الذكي المتين WP28 متاح الآن مقابل 159 دولارًا فقط وسعره الأصلي 269.99 دولارًا. لا يفوت المشترون المهتمون فرصة الحصول عليه بسعر منافس في متجر Oukitel الرسمي.

نبذة عن OUKITEL

OUKITEL هي علامة تجارية للشركات ذات التقنية العالية "Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co.، LTD" ومقرها في شينزين، الصين. تجمع هذه الشركة بين البحث والتطوير والتصميم والإنتاج والمبيعات وخدمة ما بعد البيع. من خلال شبكة شركاء تضم أكثر من 130 تاجرًا في 60 دولة، يتم توزيع منتجات OUKITEL في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2199756/Oukitel_RT6___WP28.jpg

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