وقعت Erisha E Mobility مذكرة تفاهم بقيمة 830 مليون دولار أمريكي مع حكومة ولاية غوجارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء منتزه ضخم للمركبات الكهربائية EV

تنطوي هذه الاتفاقية التاريخية على إنشاء منتزه للمركبات الكهربائية، وبناء بنية تحتية لشحن هذه المركبات، والأخذ بزمام مبادرات الطاقة المستمدة من الهيدروجين الأخضر، مع توفير فرص عمل لأكثر من 9000 شخص.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تشرع Erisha E Mobility Private Limited (Erisha E Mobility)، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المستدامة والمركبات الكهربائية، على إعادة هيكلة مستقبل التنقل في الهند عبر توقيعها مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها مع حكومة ولاية غوجارات.

Dr. Darshan Rana, CMD, Erisha E Mobility Private Limited at the MOU Signing Ceremony

تنص مذكرة التفاهم على توحيد جهود الطرفين بهدف اكتشاف وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصةً في مجال تصنيع الهيدروجين الأخضر وعلى إنشاء منتزه للمركبات الكهربائية (EV) ونشر 100 نقطة شحن للمركبات الكهربائية (EV) مجهزةً بأحدث التقنيات في جميع أنحاء ولاية غوجارات باستثمارات ضخمة بقيمة 830 مليون دولار.

علق د. Darshan Rana، وهو رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة Erisha E Mobility Private Limited، فقال: "نحن متحمسون للانضمام إلى حكومة ولاية غوجارات في مهمتهم لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية. إن خبرتنا في حلول التنقل الكهربائية التي تبنتها حكومة ولاية غوجارات العازمة على السير باتجاه استدامة الموارد ستترك بلا شك أثرًا إيجابيًا في البيئة، وستسرع عملية الانتقال إلى الهيدروجين الأخضر، فينعكس هذا كله على نمو الاقتصاد".

وقعت مذكرة التفاهم واعتمدت رسميًا بحضور كل من فخامة رئيس وزراء حكومة ولاية غوجارات، Shri Bhupendrabhai Patel ji، ورئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة Erisha E Mobility Private Limited، د. Darshan Rana.

سينطلق مشروع منتزه المركبات الكهربائية (EV) في المستقبل القريب ليصبح مركزًا للابتكار والبحث والتطوير في مجال النقل الكهربائي. من المقرر بناؤه على مساحة مقترحة تبلغ 320 فدانًا وباستثمار مقداره 180 مليون دولار أمريكي. سيقدم بيئةً حاضنةً لتصنيع المركبات الكهربائية، وإعداد وحدات الدعم، وتجمعًا لمقدمي الخدمات التكنولوجية، وملتقىً لتعاون الباحثين في هذا المجال، فيكون راعيًا لنمو نظام بيئي يدعم المركبات الكهربائية في غوجارات. تعزم الشركة أيضًا إلى توظيف 5000 أشخاص (توظيفًا مباشرًا + غير مباشر).

علاوةً على ذلك، يهدف المشروع إلى تأسيس بنية تحتية قوية للشحن وتوفير 100 نقطة شحن للمركبات الكهربائية بتكلفة تقارب 50 مليون دولار أمريكي. ستوفر هذه الشبكة وصولًا سهلًا إلى منشآت الشحن، مما يسهل اعتماد المركبات الكهربائية مستقبلًا.

تخطط Erisha E Mobility Private Limited لبناء نظام بيئي معتمد على الهيدروجين الأخضر باستخدام وسائل متجددة من الطاقة، وهذا بالتعاون مع شركائها الأوروبيين في مجال الهيدروجين الأخضر. تبلغ قيمة هذا الاستثمار 600 مليون دولار أمريكي، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن 4000 شخص (مباشر + غير مباشر) في ولاية غوجارات.

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