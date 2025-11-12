وقعت شركة Lionsbridge Investments Limited وAD Ports Group مذكرة تفاهم لتطوير خدمات الموانئ لمنشأة حمض الفوسفوريك في Osiris

القاهرة, 12 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- وقعت شركة Lionsbridge Investments Limited ، الراعي لشركة Osiris Phosphate Limited ("Osiris")، وAD Ports Group، االرائدة عالمياً في تمكين التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة، مذكرة تفاهم لاستكشاف عملية التطوير المشترك وتشغيل خدمات الموانئ والبنية التحتية اللوجستية لدعم منشأة حمض الفوسفوريك في Osiris ("منشأة حمض الفوسفوريك") في سفاجا بصعيد مصر.

تُرسخ مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين الكيانين لتقييم وتصميم وتنفيذ حلول بحرية ولوجستية عالمية المستوى، بهدف تعزيز كفاءة واستدامة الصادرات من "منشأة حامض الفوسفوريك". ويسعى هذا التعاون إلى ترسيخ منطقة سفاجا كمركز لوجستي استراتيجي يربط الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية والأوروبية والعالمية.

علاوة على ذلك ، تستند مذكرة التفاهم إلى المناقشات الجارية بين شركة Lionsbridge Investments Limited وأصحاب المصلحة في الحكومة المصرية لتطوير منشأة حمض الفوسفوريك التي تُطورها شركة " Osiris " بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي. وتُمثل هذه المنشأة ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتوسيع الصناعات ذات القيمة المضافة، ودفع عجلة الإنتاج الكيميائي المستدام، والمساهمة في الأمن الغذائي العالمي من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للأسمدة.

صرح أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة AD Ports Group ، قائلاً: "يعكس تعاوننا مع Lionsbridge Investments في مشروع " Osiris Phosphate " التزامنا المستمر بتوسيع حضورنا الإقليمي ودفع النمو الصناعي في منطقة البحر الأحمر. ومن خلال الاستفادة من خبرة AD Ports Group في تطوير الموانئ والحلول اللوجستية المتكاملة، وتفاني Lionsbridge Investment في تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في مصر، نهدف معاً إلى دعم الطموحات الاقتصادية لمصر وتقوية الترابط الإقليمي."

وعلق بريان ويسون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Lionsbridge Investments Limited ، قائلاً: "يسرنا أن نتشارك مع مجموعة AD Ports Group ، المُمكّن العالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة. سيضمن هذا التعاون دعم مشروع " Osiris " بمرافق مينائية عالمية المستوى، مما يتيح عمليات تصدير فعالة، ويعزز من مكانة مصر في التجارة العالمية."

سُيجري الطرفان دراسات مشتركة لتحديد الأطر الفنية والتجارية والتشغيلية للمشروع، بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الصناعية والتجارية طويلة الأمد لجمهورية مصر العربية.

نبذة عن AD Ports Group

• تأسست AD Ports Group في عام 2006، وتعمل اليوم كمُمكّن عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة، وجسر يربط أبوظبي بالعالم. وهي شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد أثبت نهجها التجاري المتكامل رأسياً فعاليته في دفع التنمية الاقتصادية للإمارة على مدى العقد الماضي.

تُدير AD Ports Group خمسة تجمعات للأعمال تغطي الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والشحن والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والخدمات الرقمية. وتشمل محفظة المجموعة 34 محطة، وتتواجد في أكثر من 50 دولة، وتُدير أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية ضمن مجموعة "كيزاد" ( KEZAD Group )، وهي أكبر تجمّع تجاري ولوجستي وصناعي متكامل في الشرق الأوسط.

تحمل AD Ports Group تصنيف " AA -" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش ( Fitch )، وتصنيف " A1 " مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز ( Moody's)

لمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: adportsgroup.com

نبذة عن Lionsbridge Investments Limited

شركة Lionsbridge Investments Limited هي الذراع الاستثماري لمجموعة شركات "ويسون" ( Wesson Group of Companies )، ومقرها بريطانيا. مجموعة "ويسون" هي تكتل متكامل رأسياً يعمل في مجالات التنمية الصناعية المستدامة، والموارد الطبيعية، والتصنيع المتقدم.

تتولى Lionsbridge Investments رعاية وتطوير المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الكبير بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين العالميين. ومن خلال هذه المنصة، تدفع الشركة الابتكار، وتخلق فرص عمل، وتعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال تنفيذ مشاريع تربط رأس المال العالمي بالفرص التحويلية.

نبذة عن Osiris Resources

Osiris Phosphate Limited هي شركة مقرها بريطانيا تعمل على تطوير منشأة عالمية المستوى لحامض الفوسفوريك والأسمدة بالقرب من سفاجا، مصر. تستفيد الشركة من الموقع الاستراتيجي لسفاجا للتصدير العالمي، واحتياطيات مصر الوفيرة من الفوسفات النظيف، والمناخ الاستثماري المواتي في مصر، وهي بصدد تطوير منشأة حديثة ومتكاملة مصممة لخدمة الأسواق الدولية بكفاءة واستدامة.

