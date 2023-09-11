وقّعَت شركة Envorem وشركة Greenland Environmental Services مذكرة تفاهم لتوفير تقنية تنظيف الحمأة من النفط لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية الخضراء

لندن، 11 أيلول/سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ -- وقَّعت شركة Envorem مذكرة تفاهم مع شركة غرينلاند للخدمات البيئية Greenland Environmental Services التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها لتوفير تقنيتها المبتكرة لمساعدة المملكة في جهودها البيئية. تقوم شركة Envorem وGreenland Environmental Services ببناء خارطة طريق للتوطين لتصنيع أنظمة إعادة التدوير في المملكة العربية السعودية لدعم رؤية المملكة 2030، والمبادرة الخضراء السعودية، وبرنامج أرامكو السعودية للقيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء).

أحرزت المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، تقدمًا هائلًا في مواجهة تحدياتها البيئية الفريدة ولديها برنامج واضح لمعالجة التربة/الحمأة بموجب تفويضات من الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).

وقال آدم مجذوب، مدير شركة Greenland: "نحن في Greenland ملتزمون بتشغيل عملياتنا بما يتماشى مع الطموحات الوطنية لإدارة النفايات المحددة في رؤية المملكة لعام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة كفاءة إدارة النفايات، وكذلك إنشاء اقتصاد دائري شامل ونعتقد من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع ENVOREM، أنه يمكننا المساهمة ومواءمة هذه التكليفات والتفويضات في المملكة."

تعتبر شركة أرامكو السعودية هي أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيماويات في العالم، وهي ملتزمة بقيادة تحول الطاقة. أصبحت عوامل الاستدامة ذات أهمية متزايدة بالنسبة لأرامكو، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الربحية وحماية البيئة ونمو وازدهار المجتمعات التي تعمل فيها.

صرّحت إيمان هيل، رئيسة شركة Envorem المعينة مؤخرًا بالقول "يسعدنا أن نوائم تقنيتنا المبتكرة مع شركة تقدم بالفعل مساهمة كبيرة في إدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، وتمتلك روابط كبيرة مع سلطات المملكة العربية السعودية، ولديها بالفعل العديد من عقود نقل النفايات" وضمن رؤية السعودية 2030 ومبادرتها الخضراء، ثمة أهداف طموحة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وتُعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في بناء شراكة في خدمة تلك الرؤية، بفضل وجود تقنية Envorem الفريدة في صميم بنيتها.

طوّرت شركة Envorem تقنية جديدة مبتكرة تستخدم خاصية غير معروفة للمياه لمعالجة إنتاج الحمأة وتنظيف المواد الصلبة واستعادة النفط المسحوب مع الغاز دون توليد انبعاثات. تجمع هذه التقنية بين التقنيات القائمة الحالية مع الصدمة الهيدروليكية والتجويف، حيث يتم إنشاء الفقاعات عن طريق تبخير الماء، وهذه التقنية استنساخ لظاهرة موجودة العالم الطبيعي. تُسخّر Envorem هذه القوى لإخراج التلوث النفطي من الحمأة والمواد الصلبة باستخدام أقل من 10٪ من الطاقة المطلوبة في تقنيات المعالجة الحرارية.

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