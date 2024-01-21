وكالة ASSEMBLY تعلن عن تعيين RYAN GARNER في منصب المدير التنفيذي الأول لأنشطة عملياتها في منطقة MENA

وكالة Stagwell (STGW) تُسرع من وتيرة الابتكار في وسائل الإعلام متعددة القنوات من خلال قيادة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت وكالة Assembly اليوم عن تعيين السيد Ryan Garner في منصب المدير التنفيذي الأول لأنشطة العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA. ومن المقرر أن يترأس السيد Garner، في منصبه القيادي الاستراتيجي الجديد، إدارة الأنشطة المتعلّقة بوسائل الإعلام وتقديمها، وذلك تحت إشراف السيد Faisal Dean المدير التنفيذي CEO لوكالة Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA.

Assembly's first-ever Chief Activation Officer Ryan Garner

سيتعاون Garner مع القيادة في كافة الاختصاصات والمهام المختلفة والمتنوعة من أجل دفع تنفيذ أهداف Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال إدارة الشراكات الإعلامية الرئيسية وتعزيز الْفِرَق عالية الأداء التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي AI والتشغيل التلقائي لتحقيق أفضل أداء ونتائج للعلامة التجارية. وَسَيُشْرِفُ Garner على ما يقرب من 140 فردًا في قسم وسائل الإعلام المدفوعة.

هذا وصرح Garner قائلًا: "تسهم وكالة Assembly في أداء إعلامي لا مثيل له. وأتطلع إلى التعاون مع السيد Faisal للبناء على الزخم الذي حققته Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، والاستمرار في الحصول على حصة سوقية من خلال استخدام البيانات والمواهب والقدرات التقنية الرائدة في السوق".

وسيجلب Garner خبرته الرقمية التي تمتد لأكثر من 15 عامًا في قيادة فرق الأداء الحائزة على جوائز في كل من Publicis وDentsu، حيث قدم بشكل متسق نتائج استثنائية عبر مجموعة متنوعة من الصناعات وعمل مع عملاء رئيسيين على غرار P&G و Stellantis وYOOX Net-a-Porter (Ynap).

ومن جانبه، قال السيد Faisal Dean، المدير التنفيذي CEO لوكالة Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA: "إن تعيين Ryan في منصب المدير التنفيذي الأول لأنشطة العمليات ما هو إلا خطوة استراتيجية أخرى لتنصيب Assembly كوكالة إعلامية متعددة القنوات. فسجله الاستثنائي وعقليته الابتكارية وقدرته المثبتة على تحقيق النتائج في مختلف القطاعات يتوافق بسهولة مع رؤية وكالتنا للنمو".

وسيطبق قرار تعيين السيد Garner في المنصب سالف الذكر بأثر فوري.

نبذة عن وكالة ASSEMBLY في منطقة MENA

Assembly MENA هي واحدة من أكبر الوكالات الإعلامية الرائدة متعددة القنوات في العالم أجمع، فهي تمتلك 26 مكتبًا في جميع أنحاء العالم وتعتبر بمثابة مركز إقليمي سريع النمو يضم أكثر من 230 خبيرًا محليًا، حيث تستفيد من فهم عميق للسوق لتعزيز نمو أفضل العلامات التجارية في المنطقة. وتمثل وكالة Assembly MENA أكثر من 20 جنسية، بما في ذلك أكثر من 100 متحدث باللغة العربية، الأمر الذي جعلها تمتلك فريقًا ثقافيًا متنوعًا قادرًا على تقديم حلول مصممة خصيصًا لها صدى في أوساط الجماهير المحلية. وتتمتع وكالة Assembly، من خلال مكاتبها في كل من دبي والقاهرة والرياض، بموقع استراتيجي لخدمة عملائها عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة وقطاع السيارات وقطاع العملات الرقمية إلى جانب قطاع العقارات وقطاع التكنولوجيا وكذلك قطاع الصرافة والتمويل، مع سجل حافل في الجمع بين الرؤى القائمة على البيانات والمواهب الاستثنائية والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم قدرات إعلامية عالمية متكاملة تولد الأداء وتحفز نموًا كبيرًا في الأعمال. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة assemblyglobal.com.

مسؤول الاتصال في العلاقات الإعلامية:

Jess Santini، نائبة رئيس VP قسم التسويق العالمي

[email protected]

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