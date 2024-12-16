وكالة UN/COMMON للتجارة الإلكترونية توسع نطاقها عالميًا: فصل جديد في أمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مدينة فيلادلفيا، 16 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- وكالة UN/COMMON تفتخر بالإعلان عن تغييرين هامين: تعيين Micah Levy كمدير تنفيذي لأمريكا الشمالية، والتوسع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيادة آدم علي، مؤسس UN/COMMON، لتغطية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

تتمتع UN/COMMON بخبرة واسعة في الاستراتيجيات، والإبداع، وتطوير الواجهة الأمامية (front-end) والخلفية (back-end)، ودمج الأنظمة، وتحسين التحويلات، والتسويق طوال دورة حياة المنتجات. مع قائمة عملاء تضم علامات تجارية شهيرة ، مثل: Rare Beauty by Selena Gomez، وLiquid Death، وBeauty Blender، و19 Crimes، والعديد غيرها، بنت الشركة سمعة قوية بفضل تقديمها لنتائج تحولية وخدمة استثنائية.

"يشرفني بشدة أن أتولى منصب الرئيس التنفيذي لأمريكا الشمالية وأن أقود UN/COMMON إلى مرحلتها التالية من النمو والابتكار. لقد بنينا شركة وثقافة من التميز والتعاون والتركيز دومًا على نجاح العملاء. لقد رسخت UN/COMMON نفسها كشريك موثوق لبعض من العلامات التجارية الأكثر طموحًا في العالم والموجهة إلى المستهلك (D2C)، وأنا ملتزم بدفع هذا الإرث إلى آفاق أبعد." - Micah Levy، الرئيس التنفيذي

أضاف آدم علي: "أنا فخور بشكل لا يصدق بالفريق الذي بنيناه والعمل الجيد الذي قدمناه لعملائنا". "هذا التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والانتقال القيادي في أمريكا الشمالية يمثل الفصل التالي في رحلتنا كقائد عالمي في مجال التجارة الإلكترونية. وما زال لدينا الكثير لنقدمه."

ما بدأ كوكالة صغيرة تركز على علامات التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB) تحول إلى منظمة عالمية تقدم حلولًا شاملة عبر قنوات متعددة. تظل مهمتهم واضحة: أن يكونوا الوكالة المرجعية للعلامات الموجهة للعملاء (D2C)، مع تقديم عائد استثمار ملموس عبر التحويلات، واستبقاء العملاء، والاستحواذ.

بينما تنطلق UN/COMMON في هذه المرحلة المثيرة، تلتزم بدفع الحدود، ووضع معايير جديدة، وتقديم قيمة لا مثيل لها للعلامات التجارية العالمية.

لمزيد من المعلومات حول خدمات UN/COMMON، يرجى زيارة: https://uncommonagency.co/pages/services

نبذة عن UN/COMMON

وكالة UN/COMMON هي وكالة تجارة إلكترونية رائدة توفر حلول متعددة القنوات للعلامات التجارية المتوسطة والشركات. مع فريق عالمي وسمعة متميزة، تقدم UN/COMMON مجموعة من الخدمات المصممة لتمكين العلامات التجارية في العالم الرقمي. بصفتها شريكًا رائدًا لـ Shopify Plus وشريكًا مميزًا لـ Klaviyo Elite، تتصدر UN/COMMON مجال الابتكار في التجارة الإلكترونية.

Andrea Moe

رئيس قسم التسويق

الهاتف: 770.335.7169

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