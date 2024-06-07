وكالتي ASSEMBLY وBRAND NEW GALAXY تُوحدان جهودهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA

تُعزز Assembly قدراتها في مجال التجارة الرقمية، وForsman & Bodenfors تُشكل فريقًا للإطلاق في المنطقة

Assembly

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية والدوحة، قطر، 7 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Stagwell (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ تحت رمز STGW)، شركة منافسة مصممة لإحداث ثورة في عالم التسويق، اليوم عن إعادة تسمية العلامة التجارية Brand New Galaxy لتصبح Assembly ، مع ضم خبرات وقدرات التجارة الإلكترونية المتقدمة إلى شركة Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA وحول العالم. سيدعم هذا الدمج الجديد من خبرات البيانات والمواهب والتكنولوجيا قدرة شركة Assembly على دمج مجالات الإعلام متعدد القنوات بالتجارة الإلكترونية، مما يساهم في تحقيق شعار Assembly المتمثل في إيجاد التغيير الذي يغذي النمو في جميع مراحل الرحلة التي يقطعها العميل.

تُمثل إعادة تسمية العلامة التجارية Brand New Galaxy لتصبح Assembly خطوة طبيعية في الشراكة التي تجمع الوكالاتين. باتت Assembly الآن تضم فريق تجارة إلكترونية مستقل يضم أكثر من 400 خبير، والذين يواصلون تقديم خدمات متميزة لكبار العملاء من الشركات على غرار Lindt وCeer وMashreq، فضلًا عن تقديم حلول متكاملة لعلامات تجارية مثل Lenovo وFossil Group وVirgin Mobile، مما يساهم في تحقيق أعلى قيمة وعائد أفضل على الاستثمار في مجال التسويق. ستجمع هذه الخطوة بيانات غير مسبوقة حول السلوك والمواقف والمعاملات تحت مظلة STAGE، وهي منصة ونظام تشغيل يعملان بالذكاء الاصطناعي من Assembly. سيؤدي ذلك في النهاية إلى تعزيز رؤية Assembly المتمثلة في ابتكار تجارب متعددة القنوات أكثر ارتباطًا لتعزيز أداء العلامات التجارية لعملائها. ولضمان التكامل السلس والاستمرارية في التميز، سينضم قادة تنفيذيون رئيسيون من وكالة Brand New Galaxy إلى فريق العمل الإداري لوكالة Assembly.

هذا وقال Mark Penn، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي CEO لشركة Stagwell: "منذ استحواذنا على وكالة Brand New Galaxy في عام 2021، لعبت الوكالة دوراً محورياً في تسريع تطوير حلول التجارة الإلكترونية لعملائنا. ونحن نؤمن بأن هذا الدمج هو الخطوة الصائبة لجمع أفضل العقول في المجال، مع توفير مجموعة أوسع من الخدمات الرقمية المصممة لتعزيز النمو والمشاركة على امتداد كافة مراحل رحلة العميل".

ومن جانبه، قال Faisal Dean، الرئيس التنفيذي لشركة CEO لشركة Assembly في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA: "نحن متحمسون للغاية لبدء هذه الرحلة الجديدة مع فريق Brand New Galaxy". وأضاف قائلًا: "سيستفيد عملاؤنا من نهج شامل يجمع بين أفضل ما في التجارة الإلكترونية والإعلام متعدد القنوات ، مما يحقق نجاحًا لا مثيل له وأداءً حقيقيًا للعلامات التجارية في السوق. يتمثل هدفنا في إيجاد التغيير الذي يغذي النمو في كل ما نقوم به، ونحن متحمسون للإمكانات اللامحدودة التي تنتظرنا".

على صعيد آخر، ستنضم وحدة المحتوى الإبداعي والمنتجات التابعة لفرع وكالة Brand New Galaxy في دبي إلى مجموعة Forsman & Bodenfors الإبداعية العالمية. وعلق Toby Southgate، الرئيس التنفيذي العالمي CEO لشركة Forsman & Bodenfors، على هذه الخطوة قائلًا: "إن ضم فريق دبي إلى مجموعة Forsman & Bodenfors تمثل خطوة إيجابية للغاية، خاصة بالنظر إلى الديناميكية المميزة التي تشهدها المنطقة. لقد عرفت الرئيس التنفيذي CEO لشركة Brand New Galaxy في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، السيد Adil Kahn، لسنوات عديدة، وسجلّه الحافل بالنجاح في وكالات الإعلان الرائدة بالمنطقة يشهد على جذوره الإبداعية - وهي خلفية جذابة بلا شك لمجموعة إبداعية مثلنا تتطلع إلى تعزيز حضورها في المنطقة".

نبذة عن شركة ABOUT STAGWELL

شركة Stagwell (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ تحت رمز STGW)، هي شركة منافسة مصممة لإحداث ثورة في عالم التسويق، ومن خلال منهجيتها الرائدة لربط فن التسويق وعلومه بأحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال، توفر الشركة لعملائها من الشركات الطموحة حلولًا مخصّصة لتطوير أعمالها. يقود أعمال الشركة رواد أعمال متميّزين؛ ويعمل لديها أكثر من 13000 خبير متخصّص في أكثر من 34 دولة ينصب تركيزهم على تحقيق هدف واحد؛ وهو: زيادة فعالية الحملات التسويقية لعملاء الشركة وتحسين نتائجها. إنضم إلينا على www.stagwellglobal.com.

نبذة عن ASSEMBLY MENA

هي وكالة إعلامية عالمية رائدة متعددة القنوات تمتلك 26 مكتبًا على مستوى العالم، وتعتبر مركز إقليمي سريع النمو يضم أكثر من 230 خبيرًا محليًا. وتساعد الوكالة، من خلال فهمها العميق للسوق، في دفع نمو العلامات التجارية الرائدة في المنطقة. تمثل وكالة Assembly MENA أكثر من 20 جنسية، بما في ذلك أكثر من 100 متحدث باللغة العربية، وهذا التنوع الثقافي يمكّن فريق عمل الشركة من تقديم حلول مُصممة خصيصاً تتوافق مع تطلعات الجمهور المحلي. وتتمتع Assembly، من خلال مكاتبها في دبي والقاهرة والرياض، بموقع استراتيجي لخدمة عملائها عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك قطاعات البيع بالتجزئة والسيارات والعملات المشفرة والعقارات والتكنولوجيا والتمويل. وتستغل الوكالة سجلها الحافل في الجمع بين الرؤى القائمة على البيانات والمواهب الاستثنائية والتكنولوجيا المبتكرة لتقديم قدرات إعلامية عالمية متكاملة تولد الأداء وتحفز نمو الأعمال بشكل كبير. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة assemblyglobal.com.

نبذة عن FORSMAN & BODENFORS

Forsman & Bodenfors هي مجموعة إبداعية عالمية تعمل على تحويل أعمال عملائها من خلال أفكار تحدث تغييراً حقيقياً. نتعاون مع بعض العلامات التجارية الأبرز عالمياً التي تتمحور حول الإنسان في جوهرها، مثل Volvo، Mandarin Oriental، SK-II، Google، Goldman Sachs، Polestar، Diageo، P&G، Crocs، LG، General Mills، وH&M. تعتبر Forsman & Bodenfors من أكثر الوكالات الإعلانية حصولاً على الجوائز العالمية في مجالي الإبداع والابتكار، ومن أبرز التكريمات التي حصلت عليها جوائز Cannes Lions: جائت ضمن أفضل 3 وكالات مستقلة في العقد الأخير؛ جوائز Contagious Pioneers؛ جوائز Fast Company: أكثر الشركات ابتكاراً؛ جوائز Digiday: أكثر الشركات تمتعًا بثقافة العمل التعاوني. كما تعتبر وكالة Forsman and Bodenfors الوكالة الإعلانية الإبداعية العالمية الأولى والوحيدة التي حصلت على شهادة 3% العالمية، وشهادة Fair Pay Workplace العالمية. وتمتلك المجموعة موظفون يعملون في ثمانية مكاتب في جوتنبرج وستوكهولم ولندن ودبلن ونيويورك وسنغافورة وشنغهاي وتورونتو.

قسم الاتصالات بشركة STAGWELL:

Kara Gelber

[email protected]

قسم الاتصالات بشركة ASSEMBLY:

Jess Santini

[email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1586110/Stagwell_Logo.jpg