وي رايد وأوبر توقعان شراكة لتوفير مركبات ذاتية القيادة عبر تطبيق أوبر بدءاً من دولة الإمارات

سان فرانسيسكو وقوانغتشو، الصين, 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت وي رايد، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا القيادة الذاتية، وأوبر تكنولوجيز، أكبر منصة لتكنولوجيا التنقل والتوصيل في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز UBER، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية لتوفير مركبات وي رايد ذاتية القيادة على منصة أوبر، وذلك بدءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

The partnership agreement was signed by Andrew Macdonald, SVP of Mobility & Business operations of Uber, and Hua Zhong, SVP of WeRide. Uber CEO Dara Khosrowshahi and WeRide Founder and CEO Tony Han witnessed the signing ceremony.

ومن المتوقع توفير المنتج الجديد انطلاقاً من أبوظبي في وقت لاحق من العام الحالي. وستوفر الشراكة عدداً من مركبات وي رايد للمستهلكين من خلال تطبيق أوبر.وبعد إطلاق المنتج الجديد، عندما يطلب الراكب رحلة مؤهلة على تطبيق أوبر، قد يُعرض عليه خيار إتمام الرحلة على متن إحدى مركبات وي رايد ذاتية القيادة. ولا تخطط الشراكة لأي عمليات إطلاق في الولايات المتحدة أو الصين.

وتشغّل وي رايد حالياً أضخم أسطول سيارات أجرة ذاتية القيادة في دولة الإمارات، حيث يمكن للسكان الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق تكساي. وإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة الرائدة على الرخصة الأولى والوحيدة في الدولة للمركبات ذاتية القيادة في شهر يوليو 2023، مما مكّنها من اختبار وتشغيل مركباتها المستقلة على الطرقات العامة في جميع أنحاء الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توني هان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وي رايد: "يسعدنا التعاون مع أوبر لمواصلة توفير تقنياتنا في الأسواق العالمية. وتهدف جهودنا التعاونية إلى الاستفادة من خبرات ومهارات الطرفين لتقديم حلول تنقل معقولة التكلفة ومستدامة وآمنة في وقت تشتد حاجة الجمهور العالمي إليها.

وبهذا الصدد، قال دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: "تتوقع أوبر نتائج مشوّقة من التعاون مع وي رايد. ولا شك أن مستقبل التنقل سيكون أكثر تشاركيةً واعتماداً على المركبات الكهربائية والمستقلة. ونتطلع إلى العمل مع الشركات الرائدة في مجال المركبات ذاتية القيادة، بما فيها وي رايد، للإسهام في توفير فوائد تكنولوجيا القيادة الذاتية في المدن ومختلف أنحاء العالم".

لمحة عن وي رايد

تُعد وي رايد من الشركات الرائدة والسبّاقة في قطاع القيادة الذاتية. وتوفر الشركة، بالاعتماد على منصة وي رايد ون الذكية ومتعددة الاستخدامات وعالية القدرة على التكيُّف، منتجات وخدمات القيادة الذاتية من المستوى الثاني وحتى الرابع، وتلبي القسم الأكبر من احتياجات النقل في غالبية حالات الاستخدام على الطرقات المفتوحة، بما في ذلك لقطاعات التنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الصرف الصحي. وفي سبتمبر 2023، حصلت وي رايد على تصنيف عالٍ بين أول عشرة مراكز على قائمة "الشركات العالمية الأكثر تأثيراً للتغيير العالمي 2023" من مجلة فورتشن.

لمحة حول أوبر:

تأسست شركة أوبر عام 2010 بهدف تطوير قطاع تكنولوجيا النقل وتوفير خدمات تنقل بسهولة وبساطة تامة. وتمكنت الشركة حتى اليوم من إنجاز أكثر من 52 مليار رحلة، من خلال سعيها المستمر لتطوير منتجات تساهم في إيصال العملاء إلى وجهاتهم المقصودة. وساهمت منصة أوبر بإعادة رسم ملامح قطاع النقل وتسهيل تنقل الأشخاص والطعام والبضائع داخل المدن.

بيان الملاذ الآمن

يحتوي هذا الخبر الصحفي على بيانات قد تشكل بيانات "استشرافية" وفقاً لأحكام "الملاذ الآمن" المنصوص عليها في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الصادر عام 1995 في الولايات المتحدة. ويمكن تحديد هذه البيانات الاستشرافية من خلال تعبيرات مثل "سوف"، و"يتوقع"، و"يتنبأ"، و"يهدف"، و"المستقبل"، و"ينوي"، و"يخطط"، و"يعتقد"، و"يقدّر"، و"من المرجّح"، وغيرها من التعبيرات المشابهة. إن البيانات التي لا تشكل حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة باعتقادات وي رايد وخططها وتوقعاتها، هي بيانات استشرافية. وتنطوي البيانات الاستشرافية بطبيعتها على مخاطر ومعلومات غير مؤكدة. وتم تضمين مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه المخاطر وغيرها من المخاطر في الملفات التي قدمتها وي رايد إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إن جميع المعلومات الواردة في هذا الخبر الصحفي دقيقة عند نشره، ولا تتحمل وي رايد أي التزام بتحديث أي بيان استشرافي، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

جهات الاتصال

وي رايد

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أوبر

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