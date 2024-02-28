ويجو برو تتعاون مع سيركلز لتزويد مسافري درجة رجال الأعمال بالشرائح الإلكترونية من جتباك

الشرائح الإلكترونية من جتباك تتوفر الآن على منصة ويجو برو

دبي, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو برو ، المنصة العالمية المتطورة والمخصصة لدعم الشركات من خلال تسهيل إدارة رحلات الأعمال وتكاليفها، عن تعاونها مع سيركلز، شركة التكنولوجيا العالمية التي تسعى لإعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات من خلال منصتها الخاصة لحلول البرمجيات. وتهدف الشراكة إلى تعزيز تجربة حجز الرحلات لمسافري درجة رجال الأعمال من خلال دمج خدمات تجوال البيانات ضمن عملية الحجز على منصة ويجو برو.

Wegopro and Jetpac

ويتيح هذا التعاون للشركات توفير تجربة مبسّطة وسلسة لمسافري درجة رجال الأعمال في مرحلتي ما قبل الحجز وما بعده، وضمن منصة واحدة، مما يعزز كفاءة إدارة الرحلات مع ضمان تلبية احتياجات المسافرين. ويسهم دمج خدمات الاتصال ضمن منصة ويجو برو في الارتقاء بمستويات الراحة لمسافري درجة رجال الأعمال، وتمكين الشركات من إدارة جميع النفقات ضمن المنصة نفسها، وبالتالي تسهيل عملية السفر بأكملها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال براشانت كيرتان، الرئيس التنفيذي لمنصة ويجو برو: "يسرنا التعاون مع سيركلز للارتقاء بتجربة السفر لمسافري درجة رجال الأعمال عبر منصتنا. ونهدف من خلال دمج الشريحة الإلكترونية من شركة جتباك في منصتنا إلى تعزيز تجربة المسافرين ومنحهم إمكانات اتصالٍ متميزة والعديد من المزايا الحصرية، مما يرسخ مكانة ويجو برو بصفتها الخيار الأمثل للمسافرين بقصد العمل".

وتتجلى أبرز مزايا هذا التعاون في إضافة الشريحة الإلكترونية من جتباك في المنصة، ما يضمن للمستخدمين الاستفادة الكاملة من خدمات التجوال عند السفر وبسهولة كبيرة. ويتيح تثبيت هذه البطاقة للمسافرين الاستفادة من خدمات الاتصال في جميع الوجهات التي تغطيها جتباك، دون الحاجة لتبديل الشرائح في كل وجهة. ويمكن استخدام الشريحة الإلكترونية في أكثر من 50 دولة والعديد من الوجهات لمدة 30 يوماً، مما يتيح للمسافرين إمكانية التواصل على الفور عند وصولهم دون القلق بشأن رسوم تجوال البيانات.

ومن جانبه، قال أديتيا جويال، رئيس الأعمال لدى شركة سيركلز: "يسعدنا التعاون مع ويجو برو لإثراء خدماتها من خلال توفير الشريحة الإلكترونية الحائزة على جوائز من جتباك إلى مسافري درجة رجال الأعمال. وتتيح الشريحة لعملاء ويجو برو التواصل بكل سهولة في مختلف أنحاء العالم. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة تطوير مجال السفر بقصد العمل في جميع أنحاء العالم".

وتوفر الشريحة الإلكترونية من جتباك مجموعة من المزايا الحصرية، بما في ذلك الوصول مجاناً إلى قاعات المطارات في حالة تأخير الرحلة في أكثر من 1,000 صالة انتظار حول العالم. ونالت هذه الميزة إشادة واسعة من المسافرين باعتبارها تتيح لهم الاستمتاع مجاناً بالمزايا المقدمة في قاعات المطارات مع إمكانية اصطحاب خمسة أصدقاء.

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