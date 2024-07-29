ويجو تتعاون مع "هيئة تطوير منطقة عسير" لتزويد المسافرين بتجارب سفر فريدة في المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 29 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ --

: أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، عن شراكته مع هيئة تطوير منطقة عسير بهدف تسليط الضوء على الطبيعة الخلابة والثراء الثقافي لمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية.

Ghayya village, Aseer.

وتقع منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، وتشتهر بسلاسلها الجبلية الرائعة ووديانها الخضراء الخلابة وإرثها الثقافي الغني. ويعتزم الطرفان في إطار هذه الشراكة تسليط الضوء على الوجهات المتنوعة والمعالم البارزة التي تحتضنها المنطقة، إلى جانب الترويج لها كوجهة سياحية جذابة للمسافرين ممن ينشدون تجارب أصيلة وغامرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "يسرنا التعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير لتسليط الضوء على التجارب السياحية المميزة التي تذخر بها منطقة عسير بطبيعتها الخلابة وإرثها الثقافي، ونتطلع للعمل عن كثب مع الهيئة لتعريف السياح بروعة هذه الوجهة الفريدة".

ويمكن لمستخدمي تطبيق ويجو الحصول على برامج رحلات مخصصة والاستفادة من مشورة الخبراء للتعرف على أبرز التجارب السياحية في منطقة عسير. وتلتزم ويجو والهيئة بتزويد السياح بالموارد اللازمة للتخطيط لعطلة مثالية، سواء كانوا يرغبون في التنزه في جبال عسير، أو استكشاف القرى التاريخية، أو زيارة الأسواق التقليدية في أبها.

ومن جهته قال حاتم الحربي، مدير عام الوجهات السياحية في هيئة تطوير عسير: "يسعدنا التعاون مع ويجو لتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني والجمال الطبيعي لمنطقة عسير، إذ تتميز هذه المنطقة بتوفير مجموعة متنوعة وفريدة من التجارب للسياح، بدءاً من المغامرات الخارجية ووصولاً إلى التجارب الثقافية الغامرة. ونتطلع للترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمال هذه المنطقة الرائع".

ويسعى الطرفان إلى الارتقاء بمكانة عسير كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، من خلال إطلاق المبادرات التسويقية المشتركة، والمحتوى التفاعلي على وسائل التواصل الاجتماعي،

والأنشطة الترويجية الاستراتيجية. ويسهم هذا التعاون في تعريف السياح من مختلف أنحاء العالم بهذه المنطقة الفريدة ومعالمها المميزة وتشجيعهم على استكشافها.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2469225/Ghayya_Village.jpg