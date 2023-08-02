ويجو تتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة للتعريف بالتجارب المميزة في المغرب

ويجو تسجل زيادة سنوية بنسبة 39% في أعداد البحث عن رحلات إلى المغرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي الامارات العربية المتحدة, 2 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع المكتب الوطني المغربي للسياحة بهدف تعريف السياح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتجارب المميزة في المغرب.

From left to right: Mamoun Hmedan, CCO and MD, MENA and India of Wego and Adel El Fakir, Chief Executive Officer at National Tourism Office

وتواصل ويجو تعاونها مع أبرز المكاتب السياحية الرائدة في العالم بهدف توفير مجموعة واسعة من الخيارات السياحية وتسليط الضوء على أجمل الوجهات التي توفر أفخر التجارب السياحية الغامرة.

وتتيح المنصة المتطورة للسياح فرصة استكشاف جمال المناطق المغربية من خلال تجارب افتراضية ورحلات إلى وجهات مختارة واقتراحات منتقاة بعناية لتناسب جميع التفضيلات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في شركة ويجو: "يسعدنا التعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة لاستقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على استكشاف المغرب وجمالها الأخاذ. وسجلنا زيادة بنسبة 39% في أعداد عمليات البحث عن رحلات إلى المغرب لتصل إلى مليونيّ عملية في عام 2023 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما نتطلع قدماً لاستمرار التعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة في السنوات القادمة".

وتوفر المغرب مجموعة متنوعة من التجارب التي تلبي تطلعات جميع المسافرين في فصل الصيف. وتشكل مدينتيّ مراكش وفاس القديمتين الخيار الأمثل لعشاق الوجهات التاريخية والثقافية بفضل الأسواق النابضة بالحياة والفنون المعمارية المذهلة، والتي تظهر جلياً في مسجد الكتبية والمواقع التاريخية المميزة مثل حديقة ماجوريل الشهيرة.

وتوفر الصحراء الكبرى فرصة مميزة لعشاق الطبيعة لتجربة ركوب الجمال وقضاء أمتع الأوقات تحت السماء المرصعة بالنجوم والاستمتاع بإطلالات غروب الشمس خلف الكثبان الرملية المذهلة.

وتستقطب مدينتا الصويرة وأكادير الساحليتين عشاق السباحة والاسترخاء على الشاطئ بفضل شواطئهما الرملية ووجهاتهما المميزة، والتي توفر تجارب ركوب الأمواج ومجموعة من الرياضات المائية الأخرى إلى جانب أشهى المأكولات البحرية.

ويضم المطبخ المغربي تشكيلة واسعة من أشهى الأطباق بما فيها الطاجن والكسكس، في حين تقدم جميع المطاعم المحلية شاي النعناع التقليدي. كما يمكن لعشاق الطهو المشاركة في صفوف مخصصة للاطلاع على أسرار النكهات الشهية للأطباق المغربية.

وتشكل المغرب الوجهة المثالية لقضاء عطلة صيفية لا تُنسى بفضل أسواقها النابضة بالحياة وإرثها العريق وأجوائها الترحيبية المميزة.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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