ويجو تتعاون مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة: شراكة استراتيجية تسلّط الضوء على الجمال الأسطوري لبلاد الإغريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛, 27 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة (GNTO) بهدف الترويج للمشهد السياحي النابض بالحياة لبلاد الإغريق هذا الصيف. ويدعو التعاون عشاق السفر إلى استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ الغني والأطباق التقليدية التي تتميز بها اليونان.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية مع ويجو إلى تسليط الضوء على اليونان كوجهة مثالية لمحبي الصيف، من خلال إطلاق مجموعة من الأنشطة وتجارب السفر المصممة خصيصاً لتسليط الضوء على معالم اليونان المميزة.

(From left to right): Mamoun Hmedan, Chief Business Officer of Wego and Dimitris Fragakis, Secretary General at the Greek National Tourism Organization (GNTO)

ويتيح التعاون للمسافرين الاستفادة من ميزات البحث والحجز المتقدمة على ويجو، والتي تساعدهم في العثور على أفضل العروض والتخطيط لرحلاتهم بكل سهولة.

وتعليقاً على الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى شركة ويجو: "يسعدنا أن نتعاون مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة كي نمنح المسافرين هذا الصيف فرصة التعرف على عجائب اليونان، بكل ما تحمله من مشهدية غنية بالتاريخ والثقافة والطبيعة، مما يضعها في قائمة الوجهات الأفضل لقضاء عطلة الموسم. كما نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تزويد مستخدمينا بتجارب سفر ملهمة وسلسة وتشجيع حركة السياحة نحو بلاد الإغريق".

وتتمتع اليونان باتصال ممتاز مع منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها تقدم مجموعةً متنوعةً من الرحلات الجوية المباشرة إلى وجهاتها. وبدورها، توفر شركات الطيران الكبرى رحلات منتظمة ومريحة إلى اليونان، مما يسهّل على المسافرين من الشرق الأوسط استكشاف هذا البلد العريق والوصول بسرعة وراحة إلى أبرز الوجهات اليونانية، مثل أثينا وجزر ميكونوس وسانتوريني وكريت وكورفو.

ويهدف التعاون إلى تزويد المسافرين بدليل شامل وتجارب مختارة ومنسقة بعناية تسهّل عليهم التخطيط لرحلة الأحلام نحو أرض اليونان، من شواطئ ميكونوس وسانتوريني الشهيرة إلى الآثار القديمة في أثينا والجمال الوادع لجزيرتي كريت وكورفو.

ومن جهته، أكّد ديميتريس فراجاكيس، الأمين العام للمنظمة الوطنية اليونانية للسياحة: "تُعدّ اليونان من وجهات السياحة المثالية للعائلات والأزواج والأفراد القادمين من منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من بيئة استثنائية تعكس جمال الطبيعة وعراقة التاريخ. كما تقدّم أرقى خدمات الضيافة المتفوقة لتلبي جميع الاحتياجات وتمنح الزوار تجارب إقامة مريحة وممتعة للغاية. وتأتي شراكتنا مع ويجو لتسليط الضوء على اليونان كمقصد سياحي رائد يمكن الوصول إليه بسهولة عبر شبكات الطيران المتعددة، مما يضمن للزوار ذكريات لا تُنسى".

وتشتهر اليونان بسواحلها الخلابة ومواقعها التاريخية وتقاليدها التي تعكس حفاوة الضيافة. وتستعدّ ويجو مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة للتعريف بمشهد السياحة اليوناني هذا الصيف وتشجيع المزيد من المسافرين على استكشاف حضارة اليونان، باعتبارها تضمن للجميع الحصول على مغامرات تلبي شغفهم، سواء كانوا من عشاق التاريخ أو محبي الرحلات الشاطئية أو الباحثين عن تجارب أصيلة في عالم المأكولات.

وتدعو ويجو جميع الراغبين بقضاء إجازة صيفية غنية بالمغامرة والثقافة واللحظات الوادعة التوجه إلى اليونان، والتي أصبحت على بعد نقرة واحدة فقط بفضل التعاون الجديد مع المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة.

نبذة عن "ويجو"

ويجو هو سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ منصة "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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