ويجو تتعاون مع مكتب السياحة الإسباني لإطلاق حملة صيف إسبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يونيو / حزيران 2024 -- /PRNewswire/ أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونه مع مكتب السياحة الإسباني، لإطلاق حملة صيفية تحمل اسم "صيف إسبانيا".

Mamoun Hmedan, Chief Business Officer of Wego and Daniel Rosado, Director of Spain Tourism GCC

وتتيح هذه الحملة المميزة للمسافرين التعرف عن كثب على الثقافة الغنية لإسبانيا ومناظرها الطبيعية الخلابة، والاستمتاع بتجارب الحياة الليلية النابضة بالحياة فيها، فضلاً عن زيارة جزرها الآسرة.

وتشتهر إسبانيا بشواطئها المشمسة واحتضانها للعديد من المعالم التاريخية البارزة، إلى جانب تقديم تجارب تناول الطعام المميزة. وتتيح الحملة الجديدة للمسافرين فرصة الاستمتاع بالعروض الفريدة التي تزخر بها إسبانيا، بما في ذلك التجارب المخصصة وتجارب الإقامة التي تعكس حفاوة الضيافة الإسبانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "تسلط هذه الحملة الضوء على العروض المتنوعة التي توفرها إسبانيا خلال فصل الصيف، كما تعزز الروابط الوثيقة بين ويجو ومكتب السياحة الإسباني، مما يؤكد التزامنا بتوفير تجارب سفر استثنائية. وتمثل إسبانيا الوجهة الأمثل لقضاء أجمل أوقات الصيف، ويسرنا العمل على تقديم العروض المميزة للمسافرين".

وتوفر حملة "صيف إسبانيا" للمسافرين مجموعة فريدة من الأنشطة والتجارب، بما في ذلك التنزه في شوارع برشلونة العريقة، أو الاسترخاء على شواطئ إيبيزا الشهيرة، أو التعرف على النسيج الثقافي الغني للعاصمة مدريد.

ومن جانبه، قال دانييل روسادو، مدير هيئة السياحة الإسبانية في منطقة الخليج: "تزخر إسبانيا بمزيج فريد من الأنشطة الترفيهية وأسلوب الحياة الفاخر والتراث العريق، مما يوفر الوجهة الأمثل للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط لقضاء أجمل الأوقات خلال فصل الصيف".

وتتيح الحملة للمسافرين التعرف على أكثر الوجهات زيارةً في إسبانيا، مثل إشبيلية وغرناطة وفالنسيا. ويحصل المسافرون على تجارب إقامة مميزة تتنوع بين الفنادق الصغيرة والمنتجعات الفاخرة والفلل الإسبانية التقليدية، بما يعكس حفاوة الضيافة الإسبانية. كما يحظى الزوار بتجارب مختارة لتعميق الصلة بالثقافة المحلية، بدءاً من دروس رقص الفلامنجو في إشبيلية وتذوق أشهى أطباق التاباس في مدريد، وصولاً إلى الرحلات المميزة على متن اليخوت الخاصة حول جزر البليار.

ويمثل فصل الصيف في إسبانيا احتفاءً بنمط الحياة المميزة، والثقافة العريقة ، وروح المغامرة والاستكشاف. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي تلبي مختلف تطلعاتهم، بدءاً من زيارة التحف المعمارية العريقة التي أبدعها أنطوني غاودي في برشلونة، وصولاً إلى الاسترخاء على الشواطئ الهادئة لمنطقة كوستا ديل سول.

نبذة عن "ويجو"

يضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

- صورةhttps://mma.prnewswire.com/media/2430886/Mamoun_Hmedan_and_Daniel_Rosado.jpg