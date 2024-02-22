ويجو تتعاون مع هيئة مالطا للسياحة للارتقاء بتجارب السفر في مالطا

دبي، الإمارات العربية المتحدة

22 فبراير / شباط 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع هيئة مالطا للسياحة لتوفير تجارب سفر استثنائية. ويهدف التعاون إلى تشجيع السيّاح لاستكشاف جزيرة مالطا والاستمتاع بأفضل التجارب السياحية الفاخرة فيها، كما يعزز التزام ويجو بتوفير حلول سفر شاملة وتسليط الضوء على الوجهات الجذابة والمتنوعة التي توفرها الجزيرة.

Valletta

وتتمتع مالطا بموقع مميز في قلب البحر الأبيض المتوسط حيث يتلاقى التاريخ العريق مع الثقافة المتنوعة والطبيعة الأخذاة. وتوفر الجزيرة لزوارها تجارب سياحية لا تُنسى، بدءاً من المواقع التراثية المُدرجة على قائمة اليونسكو ووصولاً إلى المياه الصافية والشواطئ الخلابة. ويتيح هذا التعاون لمستخدمي ويجو استكشاف أماكن لقضاء عطلتهم في مالطا والتخطيط لها بسهولة، وذلك بالاستفادة من منصة ويجو سهلة الاستخدام والمجموعة الكبيرة من الموارد والخبرات التي تتمتع بها هيئة مالطا للسياحة وتوفرها للزوار عبر تعاونها مع ويجو.

وتعليقاً على الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "يسرنا التعاون مع هيئة السياحة المالطية لتسليط الضوء على الوجهات السياحية والتجارب الرائعة التي توفرها جزيرة مالطا. وتلتزم ويجو بتزويد المسافرين بخيارات تناسب احتياجات جميع المسافرين وبالمعلومات اللازمة لحجز أفضل الرحلات حول العالم. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى استعراض طبيعة مالطا الساحرة وتوفير تجارب سفر لا تُنسى لعملاء ويجو".

ومن جانبه، علق آرثر جريما، مدير أول، دائرة التسويق في هيئة مالطا للسياحة: "يسرنا التعاون مع ويجو لإطلاق حملات ترويجية لمالطا بوصفها واحدة من أبرز وجهات السفر، لا سيما أنها تتمتع بحضور واسع وتعتمد منهجية مبتكرة للتخطيط لرحلات السفر، ما يجعلها الشريك الأمثل في تسليط الضوء على جمال مالطا وطابعها المميز للمسافرين من جميع أنحاء العالم. ونتطلع معاً للترحيب بالزوّار وندعوهم للاستمتاع بأفضل التجارب وقضاء أوقات وذكريات لا يمكن نسيانها على شواطئ الجزيرة وبين أزقتها ومعالمها التاريخية".

وتقدم ويجو بموجب الشراكة مجموعة أدلة السفر المخصصة، ما يضمن للمسافرين الوصول إلى أفضل الوجهات والخدمات في مالطا. كما تهدف ويجو وهيئة مالطا للسياحة إلى تعزيز حب الاستكشاف والمغامرة وتوفير تجارب مميزة للمسافرين من جميع أنحاء العالم، بدءاً من قضاء أوقات مميزة في بعض من أفضل الوجهات ووصولاً إلى التعرف إلى الثقافة الغنية للجزيرة وسكانها.

يقع الأرخبيل المالطي في قلب البحر الأبيض المتوسط، ويتكون من ثلاث جزر رئيسة هي: مالطا وجوزو وكومينو. تكتمل المناظر الطبيعية الخلابة بكرم الضيافة من السكان المحليين. ومن أقدم المعابد القائمة بذاتها في العالم، إلى مدينة مدينا الرومانسية المسورة، والعاصمة المحصنة فاليتا، تعد مالطا بحق أعجوبة تاريخية لمن يحظون بفرصة استكشافها. سواء أكان الزوار يبحثون عن 'عطلة نشطة' مليئة بالمغامرات، أو رحلة مخصصة لتجربة أطايب أطعمة الذواقة، أو كانت تجربة سفر منسقة حسب الطلب، أو ببساطة كانوا ممن يفضلون معاينة التقاليد المالطية وحضور الأحداث المحلية، يمكن أن تكون زيارة مالطا مفاجأة سارة للجميع لأنها تقدم أكثر بكثير مما يتوقعه الزوار!

حول هيئة مالطا للسياحة

تم إنشاء هيئة مالطا للسياحة رسميًا بموجب قانون خدمات السفر والسياحة في مالطا عام 1999؛ محدداً دورها بوضوح ليتعدى التسويق الدولي ويشمل دورًا محليًا وتحفيزيًا وتوجيهيًا وتنسيقيًا وتنظيميًا أيضاً. يعزز القانون الشراكة العامة والخاصة في السياحة عبر مشاركة أكبر وأكثر مباشرة للقطاع الخاص في التخطيط الوطني وتطوير الصناعة بشكل عام. كما تقوم الهيئة بأدوار متنوعة ولكن دورها الجوهري يكمن في إنشاء العلاقات وتعزيزها. تعد الهيئة المنظم والمحفز لصناعة السياحة في مالطا، وشريكها التجاري، ومروج العلامة التجارية للبلاد، وهي هنا تعمل على تشكيل وإدارة شراكات ذات مغزى مع جميع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة والحفاظ على العلاقات المقامة بالفعل. يعني هذا في المقام الأول جذب الزوار إلى الجزر، ولكن أيضًا العمل عن كثب جنبًا إلى جنب مع شركاء القطاع الخاص في سبيل تحقيق ذلك. الأهم من ذلك، أن الهيئة موجودة أيضًا للمساعدة في تعزيز الموارد البشرية للصناعة، وضمان أعلى معايير وجودة المنتج السياحي للجزر المالطية، وتعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2344363/WEGO_Valletta.jpg