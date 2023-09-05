ويجو تسهم في زيادة الحجوزات إلى بريطانيا بفضل شراكتها مع "فيزيت بريتين"

أدت الشراكة الى زيادة الحجوزات الى بريطانيا بنسبة 25%

دبي الامارات العربية المتحدة, 5 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ --

أعلنت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مساهمة شراكتها مع وكالة السياحة الوطنية البريطانية فيزيت بريتين، في زيادة الحجوزات إلى بريطانيا بنسبة 25%.

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وشهدت الشراكة إطلاق حملة التسويق المشترك "Spill the Tea"، والتي استفادت من شغف البريطانيين بتناول الشاي وقامت باعتماد طريقة مبتكرة لترويج السياحة في بريطانيا. واحتفت هذه الحملة بالإرث الثقافي البريطاني العريق وما تتميز به من مناظر طبيعية وشواطئ خلابة، بالإضافة إلى الوجهات والمدن النابضة، مثل لندن ونيوكاسل وإدنبرة ومانشستر.

وأشارت إحصائيات ويجو إلى زيادة كبيرة بنسبة 25% على الحجوزات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر والكويت إلى بريطانيا خلال فترة الحملة الممتدة بين شهري يناير ويونيو بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع عدد المسافرين إلى بريطانيا على منصة ويجو بنسبة 27% خلال الفترة نفسها. وارتفعت عمليات البحث على موقع ويجو من الرياض إلى نيوكاسل بنسبة 78%، مع زيادة بنسبة 63% في عمليات البحث للسفر إلى مانشستر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت روكسانا نيكوليسكو، نائبة الرئيس لتسويق العلامة التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي لدى ويجو: "يسعدنا النجاح الكبير الذي حققته حملتنا المشتركة مع وكالة السياحة الوطنية البريطانية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بإبراز المعالم الفريدة في بريطانيا والتجارب المميزة التي تمنحها للمسافرين. ويؤكد النمو اللافت في معدلات البحث والحجوزات تأثير جهودنا في تحفيز الزوار على استكشاف معالم بريطانيا وتزويدهم بتجارب سفر سلسة".

ومن جانبها قالت جينيفر هنتلي، رئيسة الشراكات لدى وكالة السياحة الوطنية البريطانية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "لعبت شراكتنا مع ويجو دور هام في الترويج لتجارب السفر المتنوعة التي تمتاز بها بريطانيا وإتاحتها أمام الضيوف من مختلف أنحاء العالم. وتمثل أرقام النمو القوية التي حققتها شراكتنا خير دليل على جاذبية بريطانيا كوجهة سياحية، وتعكس أهمية التعاون في تطوير السياحة".

وتعتزم حكومة المملكة المتحدة إطلاق نظام جديد لتصريح السفر الإلكتروني في أكتوبر، ابتداء من قطر، ما يمثل مبادرة لتسهيل السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ويلغي النظام الجديد ضرورة الحصول على تأشيرات للمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ما يجعل تجربة السفر أسهل وبرسوم تقديم طلبات أقل حيث لا تتجاوز 10 يورو.

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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نادين عبد الخالق

مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

هاتف: 0509269669

بريد الكتروني: [email protected]

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