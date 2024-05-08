ويجو تطلق منصة "ويجو بيدز"(WegoBeds) لربط فنادق الشرق الأوسط مع شبكتها من الشركاء العالميين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق منصة "ويجو بيدز" (WegoBeds)المتخصصة بتوفير خيارات الإقامة الفندقية للشركات، والمصممة لتلبية مستويات الطلب المرتفعة على السكن في المنطقة.

وتقوم المنصة الجديدة على ربط الفنادق في منطقة الشرق الأوسط مع شبكة ويجو من الشركاء العالميين، فضلاً عن دورها الرئيسي في توفير الحجوزات الفندقية لوكالة السفر التابعة لويجو عبر الإنترنت وشركة ويجو برو لسفر الشركات.

WegoBeds

وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوقعات بنمو قيمة قطاع الضيافة وصولاً إلى 37.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وذلك وفقاً لدراسةٍ حديثة حول القطاع وتقرير حول سوق الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأجرت شركة ديلويت دراسةً أخرى، وجدت فيها أن السعة الفندقية في دبي تزيد عن 150 ألف غرفة؛ فيما أفادت بيانات شركة سميث للسفر والبحوث أن الرياض توفر 28,465 غرفة، إضافة إلى جانب الدوحة التي ضاعفت سعتها الفندقية خلال العقد الماضي لتصل إلى 39,968 غرفة. وبذلك يشكل إطلاق منصة "ويجو بيدز" قراراً استراتيجياً وفي الوقت المناسب، حيث يتيح الاستفادة من موجة النمو المستمرة التي يشهدها قطاع السياحة في المنطقة.

وتوفر ويجو بيدز حلاً متكاملاً لحجوزات الفنادق بين الشركات، مع بيانات التوفر في الوقت الفعلي وأسعار منافسة، مستفيدةً من ريادة ويجو لقطاع السياحة والضيافة وخبرتها الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد المنصة أحدث التقنيات الرائدة لتوفير أسعار مناسبة وثابتة عن طريق مدراء القنوات وشبكة خارجية مخصصة.

وقد عينت ويجو فريقاً من مقاولي الفنادق الخبراء في منطقة الشرق الأوسط لضم فنادق جديدة إلى المنصة، وتقديم المشورة والدعم لأصحاب الفنادق ومساعدتهم على وضع استراتيجية التوزيع العالمي الخاصة بهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريج هيويت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفنادق لدى شركة ويجو: "تتميز سوق الفنادق بين الشركات بتشعبها ووفرة الخيارات الفندقية المطروحة فيها، لا سيما مع استعداد الكثير من الموردين لدخول السوق خلال السنوات القليلة القادمة. وكلنا ثقة بأن منصة "ويجو بيدز" ستكون بمثابة وجهة عالمية متكاملة للراغبين في بيع الفنادق في الشرق الأوسط ضمن منصة رائدة ومزودة بأحدث التقنيات.

وتلتزم المنصة بتقديم خدمة دعم العملاء على مدار الساعة وباللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن الاستجابة لجميع الاستفسارات ومعالجة أي مشكلات يواجهها شركاء التوزيع وأصحاب الفنادق.

ويمكن للمستثمرين في قطاع السفر الوصول إلى منصة ويجو بيدز من خلال روابط ويجو الإلكترونية القائمة على لغة توصيف النص القابلة للتوسعة (XML)، والتي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات الإقامة في مختلف أنحاء المنطقة. كما تمتلك المنصة الإمكانات اللازمة للاستفادة من ظروف السوق المواتية وتعزيز الابتكار في قطاع الضيافة، انطلاقاً من تركيزها الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب دورها كمنصة متخصصة بتوفير حجوزات الفنادق بين الشركات.

لمزيد من المعلومات حول كيفية التعاون مع "ويجو بيدز"، يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني:

https://wegobeds.com

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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