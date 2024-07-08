ويجو تعقد شراكة استراتيجية مع هيئة السياحة الأردنية بهدف تسليط الضوء على المعالم السياحية في الأردن

دبي، الإمارات, 8 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إقامة شراكة استراتيجية مع هيئة السياحة الأردنية بهدف الترويج للمعالم السياحية الفريدة وعروض السفر المميزة في المملكة الأردنية الهاشمية.

Spectacular view of two beautiful camels in front of Al Khazneh (The Treasury) at Petra. Petra is a historical and archaeological city in southern Jordan.

ويشتهر الأردن بتاريخه الغني ومناظره الطبيعية الخلابة وكرم ضيافته، مما يجعله وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن تجارب فريدة لا تُنسى. وتتعاون ويجو بموجب هذه الشراكة مع هيئة السياحة الأردنية بهدف تسليط الضوء على المعالم السياحية التي يزخر بها الأردن، بدءاً من عجائب البتراء وجرش القديمة ووصولاً إلى الكنوز الطبيعية في البحر الميت ووادي رم.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "تسعدنا الشراكة مع هيئة السياحة الأردنية لتعريف المسافرين بجمال الأردن وغناها الثقافي، حيث توفر الأردن مجموعة واسعة من التجارب المناسبة لجميع المسافرين، من عشاق التاريخ وصولاً إلى الباحثين عن المغامرة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة وإلهام المزيد من المسافرين لاستكشاف كل ما تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية من معالم سياحية وحضارية قيّمة".

ومن خلال هذه الشراكة، يحصل مستخدمو ويجو على عروض سفر حصرية وبرامج رحلات مصممة بعناية، إضافةً إلى إرشادات السفر المتخصصة لمساعدتهم على التخطيط لرحلتهم المثالية إلى الأردن. كما تتعاون ويجو مع هيئة السياحة الأردنية لتزويد المسافرين بجميع الموارد اللازمة لجعل زيارتهم إلى الأردن تجربة لا تنسى، سواء كانوا مهتمين باستكشاف الآثار القديمة، أو الانطلاق في مغامرة صحراوية، أو الاستمتاع بالمأكولات اللذيذة.

كما تعمل الجهتان على التعريف بمكانة الأردن كإحدى وجهات السفر الرائدة وتحفيز المسافرين لاستكشاف كنوزه ومعالمه الاستثنائية، وذلك من خلال العديد من المبادرات التسويقية والأنشطة الترويجية والحملات المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن "ويجو

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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