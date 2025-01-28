ويجو تعقد شراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتسليط الضوء على أبرز وجهات الجذب السياحية في مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة, ؛ 28 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، لتسليط الضوء على مملكة البحرين بوصفها وجهة رائدة للسفر. ويهدف هذا التعاون إلى الترويج لتراث البحرين الثقافي الفريد ومعالمها السياحية البارزة وابتكاراتها المتطورة في مجال السياحة التي توفرها للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

Bahrain

وتعرف البحرين باسم لؤلؤة الخليج حيث تتميز بمزيجٍ غني من التاريخ العريق والفخامة والحداثة. وتكرّس ويجو منصتها في إطار هذه الشراكة لتسليط الضوء على أشهر وجهات مملكة البحرين، بما يشمل قلعة البحرين المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسوق باب البحرين النابض بالحياة، وجزر الدار الخلابة، وحلبة البحرين الدولية المشهورة عالمياً بوصفها موطن سباقات الفورمولا 1.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "تسرنا الشراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتسليط الضوء على العروض المذهلة التي تحتضنها مملكة البحرين أمام الجمهور العالمي. تضم البحرين قائمة فريدة من وجهات الجذب الثقافية والطبيعية والعصرية المميزة، ويتمثل هدفنا في تحفيز المسافرين على استكشاف هذه الوجهة الفريدة".

وكما سيتم تعريف المسافرين بمبادرات البحرين السياحية المبتكرة؛ حيث تعتمد أحدث التقنيات لتقديم تجارب سفر رقمية سلسة وضمان تطبيق الممارسات السياحية المستدامة. وترسي المملكة أيضاً معياراً جديداً في مجال السفر الحديث، بدءاً من الجولات الافتراضية الآسرة ووصولاً إلى حلول المدن الذكية التي تتيح للزوار أعلى مستويات الراحة.

ويتجلّى التزام البحرين بالسياحة البيئية من خلال تركيزها على الحفاظ على الموائل الطبيعية مثل جزر حوار الفريدة، وتقديم تجارب مميزة مثل الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وجولات الحفاظ على البيئة البحرية.

ومن جانبها، قالت مريم توراني، مديرة التسويق والترويج السياحي في هيئة البحرين للسياحة والمعارض: "تتيح لنا شراكتنا مع ويجو الوصول إلى آلاف المسافرين والترويج لمملكة البحرين بوصفها وجهة فريدة للزيارة؛ إذ تحتضن مجموعة متنوعة من الوجهات المميزة التي تلبي مختلف تطلعات المسافرين، بدءاً من معالمها التاريخية ووصولاً إلى ابتكاراتها السياحية المتطورة".

وتأتي هذه الشراكة في مرحلة بالغة الأهمية تشهد استثمار المملكة في بنيتها التحتية السياحية، مع إطلاق منتجعات فاخرة جديدة ومواقع حديثة لإقامة الفعاليات، إلى جانب توسيع نطاق المهرجانات الثقافية.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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