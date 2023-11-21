ويجو والمكتب الوطني الألماني للسياحة يطلقان حملة جديدة لاستكشاف ألمانيا خلال فصل الشتاء

سجلت منصة ويجو أكثر من 1.5 مليون عملية بحث من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ألمانيا في عام 2023

دبي, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع المكتب الوطني الألماني للسياحة، لإطلاق حملة جديدة تستقطب مسافري الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء.

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وخلال عام ٢٠٢٣ سجلت ويجو زيادة في عدد المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ألمانيا، مع تسجيل ما يقارب من 1.5 مليون عملية بحث. إن الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن السفر تدل على شعبية ألمانيا كوجهة سفر مفضلة لمسافري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم تصميم الحملة لإلهام المسافرين حول فعاليات فصل الشتاء في ألمانيا. وستقدم الحملة من خلال سلسلة من المحتوى معلومات حول الاحتفالات الشتوية وفعاليات فصل الشتاء.

وتعليقًا على الشراكة، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "يسعدنا أن نتعاون مع المكتب الوطني الألماني للسياحة لترويج هذه الوجهة المميزة لمستخدمينا. ويشير عدد عمليات البحث على منصتنا إلى الإقبال المتزايد للسفر الى ألمانيا. ويسعدنا أن نلعب دورًا في تسهيل تطلعات السفر هذه وتمكين المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حجز رحلات لا تُنسى إلى ألمانيا."

ألمانيا تكون مميزة خلال فصل الشتاء بفضل مناظرها الطبيعية المغطاة بالثلوج، وأسواق عيد الميلاد الساحرة، ومجموعة من الأنشطة الشتوية، فإنها تقدم مزيجًا فريدًا من التقاليد واحتفالات العصر الحديث. يمكن للمسافرين الاستمتاع بجمال أسواق عيد الميلاد، واستكشاف المدن المثالية المزينة بالأضواء المتلألئة.

وبدورها، قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: "تشتهر ألمانيا بأنشطتها الشتوية التي تعزز الاحتفالات بلمسة من السحر. سواء كانت أسواق عيد الميلاد، أو الرياضات الشتوية، أو التجمعات التقليدية، فإننا نضمن أن تكون الاحتفالات لا تُنسى للجميع، وخاصة للسياح. وعلى مدار العام، تظل ألمانيا وجهة جذابة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نسعى جاهدين لنقدم لهم أفضل تجربة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المثيرة."

نبذة عن "ويجو"

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة "ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

لمحة حول المجلس الوطني الألماني للسياحة

يعمل المجلس الوطني الألماني للسياحة بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية متميزة، بتمويل من الوزارة بما يتماشى مع قرار البرلمان الألماني. ويتعاون المجلس بشكل وثيق مع قطاع السفر الألماني وشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات تجارية، لتطوير استراتيجيات وحملات تسويقية تهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية لوجهات السفر الألمانية في الخارج، وتشجيع السياحة في ألمانيا.

وينشط المجلس الوطني الألماني للسياحة في المجالات الاستراتيجية الرئيسية التالية:

تطوير خطط عمل قائمة على نتائج أبحاث الأسواق المستهدفة والتحليل المستمر لمتطلبات العملاء المتغيرة (نموذج بيئات سينوس).

دعم قطاع السفر الذي تشرف عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة العلاقات وتبادل المعارف.

رفع مستوى الوعي حول ألمانيا باعتبارها وجهة سياحية، والترويج لصورتها حول العالم مع التركيز على التزامها بقضايا الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ

التركيز على التحول الرقمي والاستدامة:

يحرص المجلس الوطني الألماني للسياحة على تعزيز السياحة بما ينسجم مع أهداف الحكومة الألمانية، حيث يركّز على التحول الرقمي والاستدامة.

ويتبع المجلس استراتيجية تستند إلى ثلاث ركائز وتجمع بين مشاركة المعرفة مع شركاء خارجيين ودعم استراتيجية التواصل مع مبادرات الاستدامة الداخلية، مما يسهم في تعزيز استدامة وتنافسية السياحة الوافدة. كما يحرص على تعزيز مكانة ألمانيا كوجهة مستدامة وشاملة في سوق السفر الدولي.



ويتمتع المجلس الوطني الألماني للسياحة بدور رائد في استخدام التقنيات الغامرة (الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط) والمساعدين الصوتيين وغيرها من واجهات الحوار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة. ولضمان ظهور العروض السياحية على منصات التسويق القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشرف المجلس على مشروع البيانات المفتوحة/المعرفة التابع لقطاع السياحة الألماني.

ويضم المجلس الوطني الألماني للسياحة 25 وكالة أجنبية في مختلف أنحاء العالم يديرها من مقره في فرانكفورت.

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