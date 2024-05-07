ويجو والمكتب الوطني المغربي للسياحة يطلقان شراكة استراتيجية خلال فعاليات سوق السفر العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رسمياً عن إطلاق شراكة مهمة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي.

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ويشكل التحالف بين الطرفين مبادرة مهمة لتسليط الضوء على مكانة المغرب الراسخة بصفتها وجهة سياحية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي. وانطلاقاً من الدور البارز لسوق السفر العربي بصفته فعالية أساسية في قطاع السفر تعزز مبادرات التعاون والابتكار، تؤكد الشراكة على أهمية هذه الفعالية في تشجيع الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في دفع عجلة نمو السياحة وتعزيز التبادل الثقافي.

وتحرص ويجو والمكتب الوطني المغربي للسياحة على الاستفادة من خبراتهما ومواردهما الواسعة لتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للمغرب والمناظر الطبيعية الخلابة والتجارب السياحية المتنوعة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. وتهدف الشراكة إلى استقطاب المسافرين وإلهامهم لزيارة المغرب والاستمتاع بأجمل التجارب فيها، من خلال الحملات التسويقية الهادفة والمحتوى المنسّق والمبادرات الترويجية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "تدرك ويجو أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز نمو قطاع السياحة وتسليط الضوء على الوجهات الجذابة مثل المغرب. ويعكس تعاوننا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة التزامنا المشترك في دفع عجلة نمو السياحة ومنح الزوّار لحظات رائعة وتجارب سفر لا تُنسى. ونحرص على العمل معاً بالاستفادة من مكانة سوق السفر العربي الراسخة لتعزيز جاذبية المغرب وإلهام المسافرين لاستكشاف معالم هذه الوجهة المميزة".

وتتشارك ويجو والمكتب الوطني المغربي للسياحة الرؤى والأهداف، بما فيها تعزيز مكانة المغرب كوجهة سفر رائدة على المستوى العالمي. ويستفيد الطرفان من قدراتهما وخبرتهما الواسعة لرسم ملامح مستقبل مزدهر في مشهد السفر والسياحة وتعزيز التبادل الثقافي.

نبذة عن "ويجو"

سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. وتعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، وتمنح مستخدميها مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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