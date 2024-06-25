ويجو يتعاون مع مدريد توريزمو من مؤسسة مدريد للمعارض ضمن حملة "حصرياً في مدريد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إقامة شراكة مع مدريد توريزمو من مؤسسة مدريد للمعارض في إطار حملة "حصرياً في مدريد". وتهدف المبادرة الجديدة إلى تعزيز الوعي بالثقافة الغنية والوجهات الفريدة في مدريد، وتشجيع المسافرين من دول الخليج العربي على التعرف عن كثب على العاصمة الإسبانية.

San Lorenzo de El Escorial

ويسلط هذا التعاون الضوء على تاريخ المدينة وثقافتها الغنية والفن المعماري الفريد فيها. وتحتفي الحملة المرتقبة بالمزيج الاستثنائي بين التقاليد العريقة والمرافق العصرية في العاصمة الإسبانية، مما يرتقي بمكانتها كوجهة سفر مميزة للزوار والسكان من دول الخليج العربي. كما تهدف الحملة إلى استعراض أفضل التجارب التي توفرها المدينة، وتوثيق الرابط بين العاصمة الإسبانية ومنطقة الخليج العربي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "يسر ويجو تقديم مجموعة متنوعة من التجارب الاستثنائية في العاصمة مدريد للمسافرين من منطقة الخليج العربي. وتعزز الشراكة مع مدريد توريزمو من مؤسسة مدريد للمعارض فرص السفر المتاحة، كما تسلط الضوء على أفضل وجهات الجذب في العاصمة الإسبانية. وتمثل مدريد وجهة مثالية لعملاء المنصة، حيث تجمع بين التاريخ الغني والتنوع الثقافي، بالإضافة إلى وجهات الجذب العصرية".

ويحظى المسافرون بفرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية ومصممة حسب الطلب، حيث يمكن لعشاق التاريخ التعرف عن كثب على مجموعة من المعالم البارزة والمواقع المدرجة على قائمة اليونيسكو، في حين يمكن لمحبي الفنون زيارة مثلث الفن الشهير على مستوى العالم. كما يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات في 28 مطعماً حائزاً على 36 نجمة ميشلان، بالإضافة إلى زيارة الأحياء النابضة بالحياة والتي تحتضن وجهات متخصصة بتقديم أطايب الطعام.

ومن جانبه، قال متحدث باسم مدريد توريزمو من مؤسسة مدريد للمعارض: "وتهدف منصة ويجو ومدريد توريزمو من مؤسسة مدريد للمعارض إلى تسليط الضوء على العروض الفريدة التي تقدمها العاصمة الإسبانية، وذلك لتشجيع مزيد من المسافرين على زيارتها والاستمتاع بتجارب لا تُنسى وتعزيز التبادل الثقافي."

وتمثل العاصمة الإسبانية موطن مسارح الفلامنجو التي تتيح للزوار فرصة التعرف على جوهر الثقافة الإسبانية. كما تزخر المدينة بمجموعة كبيرة من القرى والفلل المميزة، بما يضمن قضاء أجمل الأوقات خارج المدينة. وتقدم العاصمة الإسبانية تجارب متنوعة ترضي جميع الأذواق، بدءاَ من المواقع التاريخية البارزة ووصولاً إلى الثقافة الغنية.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويعدّ "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور، وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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