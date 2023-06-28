ويلكوم ومؤسسة غيتس لتمويل تطوير المرحلة المتأخر لمرشح لقاح السل الذي يمكن أن يكون الأول منذ 100 عام إذا ثبتت فعاليته

السل هو واحد من أكثر الأمراض فتكًا في العالم، حيث يقتل حوالي 4300 شخص يوميًا، معظمهم من الذين يعيشون في فقر.

لندن وسياتل, 28 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ويلكوم ومؤسسة بيل وميليندا غيتس اليوم عن تمويلهما لتعزيز لقاح السل المرشح، M72/AS01E (M72)، من خلال تجربة سريرية في المرحلة الثالثة. إذا ثبتت فعاليته، فمن المحتمل أن يصبح M72 أول لقاح جديد يساعد في الوقاية من السل الرئوي، وهو شكل من أشكال السل النشط، منذ أكثر من 100 عام.

في عام 2021، أصيب ما يقدر بنحو 10.6 مليون شخص بالسل وتوفي 1.6 مليون شخص - حوالي 4300 شخص يوميًا. ويؤثر المرض في المقام الأول على الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وغالبًا ما يعيش الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في فقر، مع ظروف معيشية وعمل سيئة ونقص التغذية. يُعتقد أن ما يصل إلى ربع سكان العالم مصابون بالسل الكامن، وهي حالة يصاب فيها الشخص بالبكتيريا التي تسبب السل ولكن ليس لديه أي أعراض ويواجه خطر التقدم إلى مرض السل النشط.

قال نومثامسانكا ماجوزي، رئيس المشاركة العامة في معهد البحوث الصحية في إفريقيا، "على الرغم من أن السل قابل للشفاء، إلا أنه لا يزال أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جنوب إفريقيا". "في المنطقة التي أعيش وأعمل فيها، أكثر من نصف جميع الناس لديهم، أو سيكون لديهم، السل في مرحلة ما من حياتهم. العواقب مدمرة، سواء على المستوى الشخصي أو المجتمعي. تقدم لنا M72 أملًا جديدًا لمستقبل خالٍ من السل".

لدعم التجربة السريرية للمرحلة الثالثة من M72، والتي ستكلف ما يقدر بنحو 550 مليون دولار أمريكي، تقدم ويلكم ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي وستقوم مؤسسة غيتس بتمويل الباقي، حوالي 400 مليون دولار أمريكي.

وقالت جوليا جيلارد، رئيس مجلس المحافظين في ويلكم، "السل لا يزال واحدًا من الأمراض المعدية الأكثر فتكًا في العالم". "إن تطوير لقاح ميسور التكلفة يمكن الوصول إليه للبالغين والمراهقين من شأنه أن يغير قواعد اللعبة في تحويل المد ضد السل. يمكن أن يكون العمل الخيري حافزًا لدفع عجلة التقدم، كما يتضح من هذا التمويل للقاح M72 كأداة جديدة محتملة في الوقاية من الأمراض المعدية المتصاعدة لحماية الأشخاص الأكثر تضررًا. سيعتمد التقدم المستدام ضد مرض السل والتهديدات الأوسع للأمراض على التعاون العالمي والدعم المالي والإرادة السياسية. من خلال العمل مع المجتمعات والباحثين في البلدان التي تعاني من عبء كبير من المرض، يمكننا الاقتراب خطوة واحدة من القضاء على السل كتهديد للصحة العامة ".

تم إعطاء لقاح السل الوحيد المستخدم اليوم، عصية كالميت غيران (BCG)، لأول مرة للناس في عام 1921. يساعد على حماية الرضع والأطفال الصغار من الأشكال الجهازية الشديدة للسل ولكنه يوفر حماية محدودة ضد السل الرئوي بين المراهقين والبالغين.

قال بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، "مع ارتفاع حالات السل والوفيات، لم تكن الحاجة إلى أدوات جديدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى". "إن زيادة الاستثمار في لقاحات السل الآمنة والفعالة إلى جانب مجموعة من التشخيصات والعلاجات الجديدة يمكن أن تحول رعاية السل لملايين الأشخاص، وتنقذ الأرواح وتقلل من عبء هذا المرض المدمر والمكلف".

على مدار 25 عامًا، يمكن للقاح الذي لا تقل فعاليته عن 50% أن يمنع ما يصل إلى 76 مليون حالة جديدة من حالات السل و8.5 مليون حالة وفاة، وتجنب الحاجة إلى 42 مليون دورة من العلاج بالمضادات الحيوية، ومنع 41.5 مليار دولار أمريكي من التكاليف المنزلية الكارثية المرتبطة بالسل، خاصة بالنسبة لأفقر الناس وأكثرهم ضعفًا في العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

سيتم رعاية المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لتقييم فعالية اللقاح المرشح في منع التقدم من عدوى السل الكامنة إلى السل الرئوي من قبل معهد بيل وميليندا غيتس للبحوث الطبية (Gates MRI)، وهي منظمة غير ربحية وفرعية لمؤسسة غيتس مكرسة لتطوير واستخدام فعال للتدخلات الطبية الحيوية الجديدة لمعالجة المخاوف الصحية العالمية الكبيرة. وستسجل التجربة، التي أجريت بالتعاون مع اتحاد دولي من الباحثين السريريين في مجال السل، ما يقرب من 26000 شخص، بما في ذلك الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وغير المصابين بالسل، في أكثر من 50 موقعًا تجريبيًا في أفريقيا وجنوب شرق آسيا. سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول تصميم التجربة والمشاركين من قبل معهد بيل وميليندا غيتس للبحوث الطبية في الأشهر المقبلة. معهد بيل وميليندا غيتس للبحوث الطبية (Gates MRI) هو صاحب الترخيص ل M72 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مع ارتفاع عبء السل.

كان لقاح M72 المرشح، وهو واحد من 17 لقاحًا لمرض السل قيد التطوير حاليًا، قيد التطوير منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تم تطويره من قبل GSK حتى مرحلة إثبات المفهوم (المرحلة الثانية ب)، بالشراكة مع Aeras والمبادرة الدولية للقاح الإيدز (IAVI)، وتم تمويله جزئيًا من قبل مؤسسة غيتس. في المرحلة الثانية من تجربة IIB، أظهر M72 ما يقرب من 50% من الفعالية في الحد من السل الرئوي لدى البالغين المصابين بعدوى السل الكامنة - وهي نتيجة غير مسبوقة في عقود من أبحاث لقاح السل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الدعم المقدم من مؤسسة غيتس وويلكوم لتطوير لقاح جديد للسل، وفرصة اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل في سبتمبر، يظهران أن العالم يمكن أن يحول دفة أزمة السل من خلال العمل السياسي والمالي المستدام. وقال الدكتور تيدروس "إن أزمة السل تتطلب لقاحا جديدا للحد من انتقال المرض والموت الذي يمكن تجنبه، وخاصة استهداف البالغين والمراهقين الذين يحملون ما لا يقل عن 90% من عبء وباء السل". وترحب منظمة الصحة العالمية بالتزامات مؤسسة بيل وميليندا غيتس وويلكم بالمضي قدماً في تطوير هذا اللقاح المرشح، وستواصل منظمة الصحة العالمية دعم تطوير اللقاح والوصول إليه على نطاق أوسع من خلال مجلس تسريع لقاح السل.

* لمزيد من المعلومات حول القيمة المقترحة للقاحات السل الجديدة، انظر "حالة استثمار للقاحات السل الجديدة" بتكليف من منظمة الصحة العالمية.

ملاحظات للمحررين

نبذة عن مرشح اللقاح

يحتوي لقاح M72/AS01E المرشح على بروتين الاندماج المؤتلف M72، المشتق من اثنين من مستضدات السل المتفطرة (Mtb32A و Mtb39A)، جنبا إلى جنب مع نظام مساعد GSK الملكية AS01E. تم تطوير اللقاح المرشح حتى مرحلة إثبات المفهوم من قبل GSK بالتعاون مع Aeras وIAVI. في عام 2020، أعلنت GSK أنها ستشارك مع معهد بيل وميليندا غيتس للبحوث الطبية في التطوير المستمر والاستخدام المحتمل للقاح المرشح M72 في البلدان التي تعاني من عبء السل المرتفع. ستواصل GSK توفير المادة المساعدة لتطوير اللقاح المرشح وإطلاقه المحتمل. وقدمت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، والمديرية العامة للتعاون الدولي في هولندا، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، والمفوضية الأوروبية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس التمويل للبحوث التي كشفت عن إمكانات M72.

حول مرض السل

يتسبب السل في وفيات سنوية أكثر من أي مرض معدي آخر، مع ما يقدر بنحو 10.6 مليون حالة جديدة و 1.6 مليون حالة وفاة في عام 2021. عكست جائحة كوفيد-19 التقدم المحرز ضد السل وكشفت عن هشاشة المكاسب المطردة التي تحققت على مدى السنوات العشرين الماضية في توسيع نطاق الوصول إلى الوقاية والاختبار والعلاج. في عام 2021، خلال الجائحة، زادت حالات السل بنسبة 4.5% مقارنة بتلك المبلغ عنها في عام 2020، وتم تشخيص عدد أقل من الأشخاص أو تلقي العلاج. وللعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 المتمثل في خفض معدل الإصابة بالسل بنسبة 80% مقارنة بعام 2015، يحتاج العالم بشكل عاجل إلى أدوات جديدة لمكافحة هذا المرض.

السل هو أيضا القاتل الرئيسي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو ما يمثل ثلث الوفيات بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. يتأثر السكان الأكثر ضعفاً في العالم بشكل غير متناسب بالسل، حيث تحدث العديد من حالات السل في المناطق المحدودة الموارد. أكثر من 80% من الحالات والوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

حول البحث والتطوير في مجال السل

بعد 20 عامًا من الاستثمار المتزايد في البحث والتطوير، يتعزز خط الابتكار في مجال السل، مع أدوات جديدة لديها القدرة على تسريع التقدم نحو الهدف العالمي لعام 2030. يتضمن خط الأنابيب اختبارات تشخيصية جديدة وطرق جمع العينات، بالإضافة إلى أنظمة أدوية أقصر للسل والسل المقاوم للأدوية. لكن القضاء على السل كعبء صحي عالمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطوير ونشر لقاح فعال للمراهقين والبالغين.

هناك حاجة إلى استثمارات إضافية في مجال البحث والتطوير في التشخيص واللقاحات الفعالة وأنظمة الأدوية الأقصر لتسريع التقدم في مكافحة السل. وفقًا للخطة العالمية للقضاء على السل 2023-2030، هناك حاجة إلى أكثر من 26 مليار دولار أمريكي كل عام من 2023 إلى 2030 لتوسيع نطاق خدمات الرعاية والوقاية من السل لجميع المحتاجين. سيتطلب البحث والتطوير في مجال السل مبلغًا إضافيًا قدره 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا خلال تلك الفترة.

الدعم العالمي، المالي والسياسي على حد سواء، ضروري لدفع الابتكار وتطوير وتصنيع وتقديم خط أنابيب قوي لتشخيص السل والعلاجات واللقاحات لإنقاذ وحماية ملايين الأرواح من السل.

حول ويلكم

تدعم ويلكم العلوم لحل التحديات الصحية العاجلة التي تواجه الجميع. ندعم أبحاث الاكتشاف في الحياة والصحة والرفاهية، ونواجه ثلاثة تحديات صحية عالمية: الصحة العقلية والأمراض المعدية والمناخ والصحة.

للتواصل الإعلامي: [email protected]

نبذة عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس

مسترشدة بالاعتقاد بأن كل حياة لها قيمة متساوية، تعمل مؤسسة بيل وميليندا غيتس لمساعدة جميع الناس على عيش حياة صحية ومنتِجة. وفي البلدان النامية، تُركِّز المؤسسة على تحسين صحة الناس ومنحهم الفرصة لانتشال أنفسهم من الجوع والفقر المدقع. أما في الولايات المتحدة، تسعى المؤسسة إلى ضمان حصول جميع الناس —خاصة أولئك الذين لديهم أقل الموارد— على الفرص التي يحتاجون إليها للنجاح في المدرسة والحياة. ويقع مقر المؤسسة في سياتل بواشنطن، ويقودها الرئيس التنفيذي مارك سوزمان، تحت إشراف الرئيسين الشريكين بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس.

للتواصل الإعلامي: [email protected]

عروض أسعار إضافية

إميليو إيميني، الرئيس التنفيذي لمعهد بيل وميليندا غيتس للبحوث الطبية: يلتزم معهد بيل وميليندا غيتس للبحوث الطبية بتطوير التدخلات الطبية الحيوية التي تعالج المخاوف الصحية العالمية لمن هم في أمس الحاجة إليها. ونتطلع إلى الشراكة مع فريق من الباحثين عبر مواقع الدراسة الدولية لتقييم إمكانات اللقاح المرشح في الوقاية من السل الرئوي لدى المراهقين والبالغين ".

توماس بروير، كبير مسؤولي الصحة العالمية في GSK: "هذه لحظة مهمة لأولئك الذين يعملون من أجل التغلب على مرض السل. تمويل مؤسسة غيتس و ويلكم أمر بالغ الأهمية لمواصلة تطوير اللقاح المرشح. في GSK، نبقى ملتزمين بالنجاح طويل الأجل للقاح المرشح M72، بما في ذلك من خلال استمرار توريد مساعد الملكية الخاص بنا، AS01E، للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسل في البلدان ذات الدخل المنخفض."

مارك هارينغتون، المدير التنفيذي لمجموعة عمل العلاج (TAG): ترحب TAG بهذا الاستثمار التاريخي في تطوير لقاح السل من قبل ويلكم و مؤسسة بيل وميليندا غيتس. إن التجربة السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح السل M72/AS01E المرشح هي علامة فارقة طال انتظارها. نأمل أن يؤدي هذا الالتزام بالتمويل إلى تحفيز الحكومات والممولين الآخرين على زيادة الاستثمارات بشكل كبير في خط أنابيب لقاح السل، الذي يحتوي على عدد من المرشحين الواعدين بالإضافة إلى M72/AS01E ولكنه يواجه عجزًا ماليًا خطيرًا. وستستغرق هذه المرحلة الثالثة عدة سنوات لإكمالها. ,نشجع مؤسسة غيتس، ويلكم، غسك، حكومات البلدان، والشركاء الآخرين على استخدام هذا الوقت لوضع الأساس لاعتماد اللقاح في نهاية المطاف من خلال ضمان توافر، والقدرة على تحمل التكاليف، وقبول M72/AS01E إذا ثبت أنها آمنة وفعالة.

باتريك أغباسي، رئيس المجلس الاستشاري العالمي لمجتمع السل (TB CAB): "لقد انتظرنا وقتًا طويلًا لهذه الدراسة، لذلك نحن سعداء لرؤية مؤسسة بيل وميليندا غيتس وويلكم تولي هذه المهمة الهامة. ويصبح السؤال الآن هو كيف يمكننا تسجيل 26000 شخص بسرعة أكبر وضمان أن جميع السكان المعرضين لخطر الإصابة بالسل سيتمكنون في نهاية المطاف من الاستفادة من الوصول إلى ما يمكن أن يكون أول لقاح جديد للسل منذ أكثر من 100 عام. سيكون وجود برنامج قوي للمشاركة المجتمعية أمرًا أساسيًا، وكذلك دراسة هذا اللقاح لدى المراهقين الأصغر سنًا، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من السل، والمجموعات الرئيسية الأخرى التي غالبًا ما تكون ممثلة تمثيلًا ناقصًا أو مستبعدة تمامًا من تجارب السل وفوائد التقدم العلمي."

Bill & Melinda Gates Foundation SOURCE