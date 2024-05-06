وين ريزورتس تكشف النقاب عن صورٍ حديثة لمنتجعها في جزيرة المرجان

وتشرف شركة وين للتصميم والتطوير التي يعمل فيها أكثر من 90 مهندساً معمارياً، ومصمماً وأصحاب رؤىً إبداعية على جميع جوانب تصميم وتطوير المشروع. وتتميز وين ريزورتس باهتمامها الذي توليه بفريق التصميم والهندسة المعمارية لديها.

وتتولى شركة وين للتصميم والتطوير تنفيذ كافة منتجعات "وين" المخصصة للترفيه بعد تصميم وتطوير مجموعة من المنتجعات المميزة التي تنتشر عبر قارتين، وصولاً الآن إلى رأس الخيمة، حيث أن فريق التصميم والهندسة المعمارية في شركة وين للتصميم والتطوير كان له أثر كبير على مشهد المنتجعات الترفيهية على مستوى العالم.

وقال تود ليناهان، الرئيس والمدير الإبداعي لشركة وين للتصميم والتطوير: "لطالما كانت تعرف المنطقة المحيطة برأس الخيمة كمنارة لأهم أعمال الملاحة والتجارة في الخليج العربي، فتاريخياً، اعتمد المسافرون عبر الخليج على هذه الأرض التي كانت تملؤها الخيم كمعلم تجاري يقع بين الخليج العربي وبحر العرب. وفي هذا السياق، قمنا بتصميم برج المنتجع الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر مع الأخذ في الاعتبار الدور التاريخي لرأس الخيمة كمرصاد ملاحي مهم، ونأمل أن يصبح هذا البرج معلمًا جديدًا ومنارة جديدة للمسافرين إلى رأس الخيمة من جميع أنحاء العالم."

يطل منتجع وين جزيرة المرجان على شاطئ رملي أبيض خاص به ويمتلك إطلالات خلابة على الخليج العربي وعلى الوجهات الطبيعية الساحرة في رأس الخيمة وصولاً إلى جبال الحجر، وسيقدم لضيوفه مجموعةً متكاملة من وسائل الراحة والتجارب الفاخرة. وسيضم 1,542 غرفة وجناحاً مجهزة بكل ما يلزم من مرافق، بما في ذلك 22 فيلا فاخرة توفر أجواءً من الخصوصية وتطل على الواجهة البحرية التي تم تطويرها مؤخراً بالقرب من المنتجع. كما سيتضمن المنتجع أيضًا مساحة واسعة خاصة بالسباحة بجوار الشاطئ تضم العديد من حمامات السباحة المختلفة، وميزات مائية، وأكواخ كابانا خاصة، ومناظر طبيعية استوائية تصل مساحتها إلى 3.6 هكتارًا.

وعن تجارب الطعام، سوف يوفر المنتجع لزواره 22 مطعماً وبهواً وباراً في مساحات مميزة ومصممة خصيصاً لكلٍ منها، والتي يطل العديد منها على حمامات السباحة والشاطئ، كما سيحتوي المنتجع على مساحة مسرحية خاصة لاستعراض مجموعة من العروض المرئية.

وسيضم المنتجع كذلك مساحةً مخصصةً للتسوق تمتد على 15,000 متر مربع تشغلها أشهر المتاجر الفاخرة في العالم، ونادٍ صحي من فئة الخمس نجوم، وصالون، إضافةً إلى مركز مخصص لعقد الاجتماعات والمؤتمرات والحفلات الخاصة مثل حفلات الزفاف تبلغ مساحته 7,500 متر مربع، كما سيضم مساحات وتراسات واسعة في الطرف الخارجي.

بدأت عملية بناء منتجع وين جزيرة المرجان في مطلع عام 2023 بإدارة خاصة من شركة أليك للهندسة والمقاولات التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة. ووصل ارتفاع الهيكل في موقع المشروع حالياً إلى 40 متراً، حيث سيبلغ الارتفاع الكامل للبرج أكثر من 300 متراً والذي يتوقع الوصول إليه في الربع الرابع من عام 2025. وسيفتح المنتجع أبوابه للضيوف في بداية عام 2027.

والجدير بالذكر أن رأس الخيمة تعد واحداً من أسرع الأسواق السياحية نمواً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمتع بموقعٍ قريب من مطارات رأس الخيمة ودبي وأبوظبي. وتتكون جزيرة المرجان من أربعة جزر وتمتد على حوالي خمسة أميال من الشواطئ البكر وتشغل 24 كيلومتراً من الواجهة المائية، كما تضم فنادق ومشاريع سكنية عالمية المستوى مما يضمن المتعة للضيوف.

نبذة عن وين ريزورتس

تعد "وين ريزورتس" شركة مدرجة في سوق ناسداك العالمي تحت الرمز"WYNN"، ومدرجة أيضاً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. صممت "وين ريزورتس" وتمتلك وتدير منتجع "وين لاس فيجاس" (wynnlasvegas.com)، ومنتجع "إنكور بوسطن هاربور" (encorebostonharbor.com)، ومنتجع "وين مكاو" (wynnmacau.com)، ومنتجع "وين بالاس كوتاي" (wynnpalace.com).

يضم منتجع "وين آند إنكور لاس فيجاس" برجان فندقيان فاخران يتألفان من 4,748 غرفة وجناحاً وفيلا، ومنطقة كازينو تمتد على مساحة 194,000 قدم مربع، ويوفر 20 تجربة مميزة لتناول الطعام، و14 باراً، ومنتجعين صحيين حائزين على عدة جوائز، ومساحة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات مخصصة للإيجار تبلغ مساحتها حوالي 513,000 قدم مربع، ومساحة مخصصة للتسوق تمتد على 177,000 قدم مربع، إضافةً إلى صالتي عرض، وناديين ليليين، ونادي شاطئي، ومرافق للراحة والترفيه، ونادي وين للجولف الذي يضم 18 حفرة ومصمم لاستقبال البطولات.

ويمتد منتجع "إنكور بوسطن هاربور" الفاخر على مساحة 210,000 قدم مربع، ويحتوي على 671 غرفة فندقية، وسبا فائق الجودة، وأماكن مخصصة للتسوق، و14 مطعماً لتناول الوجبات، ونادٍ ليلي، وقاعة وأماكن لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات تبلغ مساحتها حوالي 71,000 قدم مربع. يقع المنتجع على الواجهة البحرية على طول نهر "ميستك ريفر" في إيفريت، ماساتشوستس، ويضم منتزهاً عاماً يمتد على مساحة ست فدان ومنطقة "هاربور ووك" للتنزه على طول الشاطئ. ويعد أكبر مشروعٍ خاص يتكون من مرحلة واحدة في تاريخ كومنولث ماساتشوستس.

ويعد "وين مكاو" منتجعاً فاخراً ويضم فندقاً وكازينو ويقع في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، يضم المنتجع برجان فندقيان فاخران يتألفان من 1,010 غرفة وجناحاً واسعة، وكازينو يمتد على حوالي 294,000 قدم مربع، و14مطعماً لتناول المأكولات والمشروبات، ومساحةً مخصصة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات تمتد على حوالي 31,000 قدم مربع، ومنطقة للتسوق بمساحة 64,300 قدم مربع، ومرافق للراحة والترفيه بما في ذلك منتجعين صحيين فخمين، وصالة، وقاعة عرض مستديرة.

ويعتبر "وين بالاس" منتجعاً متكاملاً فاخراً في ماكاو، وهو وجهة زاخرة بالنباتات، ويضم 1,706 غرفة وجناحاً وفيلا فخمة، وكازينو يمتد على حوالي 468,000 قدم مربع، مع 14 مطعماً لتناول المأكولات والمشروبات، ومساحةً مخصصة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات تمتد على حوالي 37,000 قدم مربع، إضافةً إلى منطقة مخصصة للتسوق تبلغ مساحتها حوالي 107,000 قدم مربع، وعربات تليفريك "سكاي كاب" التي تمتد فوق بحيرة بيرفورمانس بمساحتها البالغة ثمانية فدانات، إضافةً إلى مجموعة واسعة من الأعمال الفنية النادرة، ومنتجع صحي فاخر، وصالةً، ومرافق للراحة والترفيه.

للتواصل الإعلامي:

مايكل ويفر، رئيس الاتصالات والعلامة التجارية في وين ريزورتس

[email protected] | +702-770-7501

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