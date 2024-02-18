يانغو Yango تكشف عن خدمة يانغو بلاي "Yango Play" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تطبيق ترفيهي متعدد الوظائف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضم الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب الصغيرة

دبي الامارات العربية المتحدة, 18 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت يانغو Yango ، الشركة المتخصصة في تحويل التكنولوجيا العالمية إلى خدمات يومية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية، اليوم عن إطلاق يانغو بلاي "Yango Play" ، أول خدمة ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين بث الفيديو والموسيقى والألعاب الصغيرة في مكان واحد.

Yango Unveils Yango Play in MENA: An AI-Powered Entertainment Super App with Movies, Series, Music, and Mini-Games Yango Unveils Yango Play in MENA: An AI-Powered Entertainment Super App with Movies, Series, Music, and Mini-Games

يقدم تطبيق يانغو بلاي "Yango Play" مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية، بما في ذلك العروض الأولى الحصرية للأفلام والمسلسلات العربية والدولية، ومجموعة من الأغاني المفضلة، وبث موسيقى شخصي، وألعاب صغيرة تفاعلية، وتتميز جميعها بتحسينات قامت بها ياسمينة، المساعدة الصوتية باللغة العربية المبنية على الذكاء الاصطناعي والتي تتميز بلمسة إنسانية. أصبحت الخدمة متاحة الآن في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توفر للمشتركين إمكانية الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، والتلفزيونات الذكية، محدثة بذلك معايير جديدة للترفيه الرقمي.

يضع التطبيق الجديد تركيزًا كبيرًا نحو الحفاظ على المحتوى الأصيل، مع الاحتفاء بالمنتجين والفنانين المحليين. فالمنصة لا تقدم نفسها فقط كمنصة إطلاق للمواهب المحلية، ولكنها تضمن أيضًا تنوع المشهد الترفيهي الحالي من خلال تقديم مجموعة من المحتوى الأصلي الذي يتماهى مع هوية المشتركين الثقافية.

ياسمينة "Yasmina": المساعدة الذكية باللغة العربية

تتفاعل ياسمينة، المساعدة الذكية التي تحاكي الطبيعة البشرية ثنائية اللغة المدمجة في تطبيق يانغو بلاي "Yango Play" مع المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية، وتعيد تعريف تجربتهم الترفيهية. تتميز ياسمينة بإلمامها باللهجة الخليجية وقدرتها على فهم العديد من اللهجات العربية الرئيسية، بما في ذلك اللهجات المصرية واللبنانية، حيث تقوم باقتراح الأغاني للمستخدمين، والتحاور معهم، والإجابة على كل أسئلتهم بما في ذلك تلك التي تدور حول حالة الطقس أو عن موعد شهر رمضان. تقوم ياسمينة بقيادة المستخدمين في تطبيق يانغو بلاي "Yango Play" وجعل تجربتهم أكثر متعة.

بث موسيقى شخصي لا متناه

تتمحور الابتكارات الرئيسية لـ يانغو بلاي "Yango Play" حول بث موسيقي شخصي لا ينتهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُنشئ قوائم تشغيل مخصصة للمستخدمين، مبرزًا أفضل قوائم الموسيقى الإقليمية استنادًا إلى تفضيلاتهم. يضمن هذا أن تكون تجربة كل مستخدم فريدة وتعكس خياراته الشخصية. ومع استمرار تطور المنتج، تتكيف تقنية التوصيات الخاصة به مع ذلك، مما يضمن تجربة مستخدم شخصية وملائمة للغاية تتفاعل مع التفضيلات الفريدة والفروقات الثقافية.

وفي تعليقه على إطلاق التطبيق الرائد، قال رومان شيمانسكي، مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يانغو بلاي": "في يانغو بلاي "Yango Play" ، نكرس أنفسنا لصنع تجربة ترفيهية ممتعة، ونقدم مجموعة متنوعة من المحتوى التي تحوّل كل لحظة إلى مغامرة ممتعة. منصتنا المتطورة باستمرار تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة أكثر سلاسة وتفاعلية من خلال فهم تفضيلاتك - سواء عن طريق تقديم موسيقى تتناسب مع القيادة، أو عروض ممتعة لوقت العائلة، أو ألعاب صغيرة لاستراحة سريعة خلال يومك. نحن ملتزمون بعمق بتعزيز هذه التجارب من خلال محتوانا الأصلي والشراكات الاستراتيجية مع المبدعين الإقليميين، مع ضمان أن كل خيار على منصتنا هو خطوة نحو اكتشاف عواطف جديدة وحيوية".

بعناوين مثل فيلم "مستر إكس" الذي يعد أهم الأعمال السينمائية العربية لعام 2023، بالإضافة الى السلسلة الكلاسيكية المحبوبة "أولاد حريم كريم"، سيقوم تطبيق يانغو بلاي "Yango Play" بالكشف عن الكتالوج الكامل لأفضل الأفلام والمسلسلات في المستقبل القريب.

حول تطبيق "يانغو بلاي"

يانغو بلاي "Yango Play" هو تطبيق متعدد الوظائف للترفيه، وهو خدمة ترفيهية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين بث الفيديو وبث الموسيقى والألعاب الصغيرة في منصة واحدة. التطبيق أصبح متاحاً الآن للمستخدمين في دول منطقة التعاون الخليجي ويقدم تجربة ترفيهية سلسة وشاملة. يتمتع المشتركون بتشكيلة واسعة من محتوى الفيديو، بما في ذلك الأعمال الكلاسيكية المحبوبة والإصدارات الجديدة الحصرية، التي تشمل الأفلام والمسلسلات من الشرق الأوسط وتركيا وهوليوود، وجميعها يتم تقديمها بدون إعلانات وبجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز التطبيق بميزة بث موسيقي مبتكر يُعدّل التوصيات لتتناسب مع تفضيلات المستخدمين، حيث يقدم مزيجًا بين الأغاني العالمية وتلك المفضلة المحلية. التطبيق متوفر على كل من متجر Google PlayStore ومتجر آبل Apple App Store ، حيث يتميز بمكتبة متنوعة من المحتوى وتجربة ترفيهية شخصية.

لمزيد من المعلومات حول تطبيق يانغو بلاي "Yango Play" والعروض التي يقدمها، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://play.yango.com/?lang=en

اتصال:

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+97143873570

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