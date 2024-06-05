يتضمن عرض جديد لجامعي العملة الملكية الكندية عملة فضية نفيسة احتفالا بإنشاء نونافوت

أوتاوا، أونتاريو، 5 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- بعد خمسة وعشرين عامًا من إنشاء نونافوت، تصدر دار سك العملة الملكية الكندية عملة لجامعي العملات من الفضة النقية بنسبة 99.99٪ تكريما لأحدث وأكبر إقليم في كندا. بعد أن فتح قانون اتفاقية مطالبات الأراضي في نونافوت لعام 1993 الباب للاعتراف رسمياً بملكية الأراضي الإنويتية والحق في الحكم الذاتي، ظهرت أراضي إنويت الجديدة الواسعة في نونافوت في 1 أبريل/نيسان 1999. تمتد نونافوت إلى الشرق من الأراضي الشمالية الغربية وشمال مانيتوبا، مع الجزر القطبية الشمالية من خليج هدسون وكيبيك، والتي تقع على الحدود حتى الطرف الشمالي الغربي من جرينلاند، وتعني نونافوت "أرضنا" في الإنكوتيتوت.

صممت فنانة إينوك آيجا كومانغابيك، الذي ولد وترعرع في مدينة إيكالويت عاصمة نونافوت، الجانب الخلفي للعملة الفضية الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2024 – نونافوت. يتضمن تمثيلها لنونافوت كشخصية أم إنويت محاطة بحلقة من العلامات المستوحاة من kakiniit، وشم الإنويت التقليدي. داخل هذه الحلقة التي تمثل شمس منتصف الليل، تحتضن نونافوت Nunavummiut (شعبها) داخل غطاء amauti التقليدي (سترة)، وهم يرقصون على نبضات قلب أمهم.

أما الوجه الآخر للعملة فيزينه تمثال جلالة الملك بتوقيع الفنان الكندي الموهوب ستيفن روساتي. هذه العملة الجديدة أصبحت متاحة اعتبارًا من اليوم.

وتشمل العملات المجمعة الأخرى التي تم إطلاقها حديثًا ما يلي:

مجموعة العملات الكلاسيكية غير المتداولة لعام 2024؛

عملة من الفضة الخالصة بقيمة 20 دولارًا لعام 2024 – طيور ملونة- طائر الحسون الأمريكي الذي يبرز فن توني بيانكو؛

العملة الفضية الخالصة بقيمة 30 دولارًا لعام 2024 – القناص، التي صممها جيسون هنري هانت؛

العملة الفضية الخالصة بقيمة 50 دولارًا لعام 2024 – رمز الحرية، التي تضم أعمال ريبيكا

يانوفسكايا الفنية؛ و

العملة الذهبية الخالصة فئة 200 دولار لعام 2024 – التيجان.

يمكن الاطّلاع على طرق الإنتاج والأسعار والمعلومات الأساسية الكاملة عن كل منتج تحت علامة التبويب "Shop" على الموقع الإلكتروني www.mint.ca. صور جميع هذه العملات متاحة هنا.

يمكن طلب هذه المنتجات مباشرة من دار سكّ العملة الملكية الكندية عن طريق الاتصال بالهاتف رقم: 1871-267-800-1 في كندا، أو الهاتف رقم: 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عبر الموقع الإلكتروني: .www.mint.ca كما ستكون هذه المنتجات متاحة في متاجر دار سكّ العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وفي مكاتب بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة دار السكّ العالمية من التجار والموزعين.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سكّ وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تنتج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، بالإضافة إلى الأوسمة العسكّرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها شركة راسخة لتكرير الذهب والتسليم الجيد في لندن و COMEX، تقدم دار سكّ العملة أيضًا مجموعة كاملة من أفضل خدمات تكرير الذهب والفضة في فئتها. كمنظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل وتنمية أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياته.

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