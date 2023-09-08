يتم اعتراف بـ Newgen في دليل Gartner® Market Guide للتشغيل الآلي لفواتير الحسابات الدائنة لعام 2023

نيودلهي

8 سبتمبر / أيلول 2023

/PRNewswire/ -- Newgen Software، المزود العالمي لمنصة التحول الرقمي منخفضة الأكواد ، يسرها أن تعلن أن حل Newgen للحسابات المستحقة الدفع معترف به في تقرير Gartner "دليل السوق للتشغيل الآلي للفواتير المستحقة الدفع لعام 2023". يساعد هذا التقرير المديرين الماليين والمراقبين وقادة الأعمال في تحديد حلول التشغيل الآلي للفواتير الأكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة.

حل الحسابات الدائنة من Newgen، المبني على منصة NewgenONE - وهي منصة منخفضة الأكواد - تم تصميمه لإعطاء رقابة مشددة على إدارة النقد وإدارة رأس المال العامل. يعمل الحل على تبسيط العملية الكاملة، بدءًا من التقاط الفواتير متعددة القنوات واستخراجها والتحقق من صحتها وسير عملية الدفع إلى الترحيل إلى تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأرشفة مستند الفاتورة. يعمل الحل على التشغيل الآلي لإجراءات التشغيل القياسية للعمليات المالية من البداية إلى النهاية، ويحسن أداء العملية، ويعزز اتفاقيات مستوى الخدمة، ويخلق تجربة خالية من الاحتكاك للمستخدمين والبائعين.

"نحن سعداء بهذا التقدير، ونعتقد أنه يعزز بالتأكيد تفانينا في تقديم حلول متطورة لعملائنا على أساس مستمر. في Newgen، نحن ملتزمون بتحويل وظيفة التمويل والحسابات من خلال فهم الاحتياجات والتوقعات الفريدة للتمويل والبائعين وأصحاب المصلحة الآخرين. قال Runki Goswami، نائب الرئيس في التسويق في Newgen Software: "تساعد خبرتنا الغنية لأكثر من 30 عامًا في معالجة الفواتير المؤسسات على تغطية إرثها لتلبية التوقعات الحديثة والعمل كمنصة انطلاق للاستراتيجيات الشاملة للأعمال".

للوصول إلى التقرير الكامل، اقرأ دليل السوق لحلول التشغيل الآلي للفواتير المستحقة الدفع.

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نبذة عن Newgen Software

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على النظام ذي الأكواد المنخفضة المعترف به في الصناعة من Newgen لتطوير تطبيقات الأعمال المعقدة والقائمة على المحتوى ومشاركة العملاء ونشرها على السحابة.

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Newgen Software Technologies Ltd. SOURCE