يتم الاعتراف بـ Huawei كخيار للعملاء في 2023 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer للتخزين الأساسي لتخزين OceanStor Dorado All-Flash

شينزين، الصين، 12 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- مع معدل توصية المستخدم بنسبة 100% ودرجة كاملة قدرها 5.0 استنادًا إلى 214 مراجعة، تم الاعتراف بـ Huawei كخيار العملاء لعام 2023 في Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer للعميل للتخزين الأساسي لتخزين OceanStor Dorado All-Flash.

كجزء من عملية التقييم، تمت مراجعة تخزين Huawei OceanStor Dorado all-flash من قبل مئات العملاء في جميع أنحاء العالم في مناطق مختلفة تغطي صناعات من مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، والتي تتضمن الاتصالات السلكية واللاسلكية والتصنيع والخدمات وما إلى ذلك.

Huawei was recognized as a 2023 Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for primary storage for its OceanStor Dorado All-Flash Storage

علق أحد العملاء في الصناعة التحويلية: "في بداية عام 2022، اشترينا Huawei OceanStor Dorado 8000 كتخزين لنظام الملفات الخاص بنا... هذا يقلل من متوسط الوقت لكل عملية إلى 5 دقائق، مقارنة مع 20 دقيقة مسبقًا. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتسامح مع فشل أربعة وحدات تحكم كحد أقصى، مما يقلل بشكل كبير من خطر فشل عملية المحاكاة وانقطاعها، ويضمن إمكانية إطلاق المنتجات في الوقت المحدد وبكفاءة." [1]

كما أشاد أحد العملاء من الصناعة المصرفية بالتخزين الأساسي لشركة Huawei: "المنتج ممتاز. العديد من الميزات مبتكرة في مجال التخزين. ووحدة التحكم في الإدارة ذكية وسهلة الاستخدام. تحسنت كفاءتنا كثيرًا". [2]

وقال عميل آخر، وهو مدير تقني لتكنولوجيا المعلومات في صناعة الرعاية الصحية:"لقد تحسنت سرعة استجابة نظام HIS بشكل كبير. خاصة خلال فترة الذروة في التشخيص والعلاج، أفادت جميع الأقسام مثل التشخيص والعلاج والتسوية وجمع الأدوية أن أعمالنا قد تحسنت بشكل كبير، ولم يكن هناك تشويش، مما أدى إلى تحسين تجربتنا الطبية بشكل كبير." [3]

يتم الآن استخدام تخزين Huawei OceanStor Dorado all-flash في أكثر من 150 دولة ومنطقة بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، حيث توفر خدمات موثوقة لصناعات مثل التمويل والاتصالات والحكومة والمرافق العامة.

"نحن ممتنون للدعم والتقدير المستمرين من المجتمع العالمي، حيث يعتبر التخزين الأساسي لشركة Huawei مرة أخرى" خيار العملاء." ونحن نعتقد أن هذا الاعتراف هو أعلى شكل من أشكال التأكيد من عملائنا الكرام، وأنه بمثابة قوة دافعة تغذي جهودنا المستمرة نحو مزيد من التحسينات" هذا ما قاله Huang Tao، رئيس Huawei All-Flash Storage Domain. وفي إطار التزامنا بالابتكار، سنركز على الجوانب الحاسمة مثل الموثوقية وسهولة الاستخدام والأمان، مع الاستثمار المستمر في التقنيات لتزويد عملائنا بحلول تخزين أكثر كفاءة واستقرارًا وذكاءً تسرع من تحولهم الرقمي."

لمعرفة المزيد حول منتجات وحلول Huawei Storage، يرجى زيارة موقع Huawei Storage الرسمي: https://e.huawei.com/cn/products/storage

[1]Comments by a customer from manufacturing industry, from Gartner Peer Insights™

[2]Comments by a customer from banking industry, from Gartner Peer Insights™

[3]Comments by an IT technical director from healthcare industry, from Gartner Peer Insights™

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