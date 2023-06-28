يتم الاعتراف بـ Huawei كخيار عملاء Gartner Peer Insights™ لـ Network Firewalls للمرة الثالثة على التوالي

Huawei Recognized as a Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for Network Firewalls for Third Consecutive Years

شنتشن، الصين, 28 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، تم اختيار Huawei كخيار للعملاء في 2023 Gartner Peer Insights "صوت العميل لـ Network Firewalls"، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تحصل فيها على هذا التمييز. في التقرير، حصلت Huawei على تصنيف عام قدره 5.0/5.0 نجوم ومعدل توصية 99% استنادًا إلى 213 من المراجعين. علاوة على ذلك، حصلت Huawei لجدرانها النارية على التميز كخيار للعملاء في 7 قطاعات في السوق: الشركات العالمية (أكثر من 10 مليار دولار أمريكي)/ الشركات الكبرى (1 مليار - 10 مليار دولار أمريكي)/ الشركات المتوسطة (50 مليون - 1 مليار دولار أمريكي)، الصناعة التحويلية/الخدمات، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ/أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

"إنه لشرف عظيم لشركة Huawei أن يتم اختيارها كخيار عملاءGartner Peer Insights هذا العام. نشكر العملاء من جميع أنحاء العالم على تعليقاتهم وتوصياتهم بشأن جدران حماية Huawei. كل VOC يدفعنا إلى مزيد من الابتكار وتحقيق اختراقات. في المستقبل، سنستمر في اكتساب نظرة أعمق على نقاط ومتطلبات المستخدمين، وتحسين قدرات المنتج مع المزيد من الاستثمار، وتقديم منتجات أكثر أمانًا وذكاءً للمستخدمين."

المصدر:

Gartner® ، صوت العملاء لـ Network Firewalls، Peer Contributors، 31 مايو 2023

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