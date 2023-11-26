يحدد المسح العالمي تكلفة المعيشة، والشعور بالوحدة، وقضايا التكنولوجيا، وتعميق المخاوف المناخية

يسلط استطلاع عالمي لعينات من 50000 شخص من 23 دولة الضوء على الاستياء المتزايد عبر مجموعة من القضايا

الرياض، المملكة العربية السعودية, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- صدر اليوم استطلاع عالمي غير ربحي بتكليف من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، بالشراكة مع Accenture. ويحدد الاستطلاع القضايا السائدة التي تهم المواطنين في جميع أنحاء العالم.

GLOBAL SURVEY IDENTIFIES COST OF LIVING, LONELINESS, TECHNOLOGY, CLIMATE CONCERNS DEEPENING

وهذا الاستطلاع، المعروف باسم البوصلة ذات الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار، هو تمرين بحثي سنوي يقوم باستطلاع آراء الأفراد من مجموعة مختلفة من الأعمار والخلفيات والبلدان، لتوفير المعلومات لأقسام تطوير السياسات وتوفير البيانات للقادة والرؤساء التنفيذيين وصانعي السياسات والمنظمات لتحديد مشاعر 60 ٪ من سكان العالم بدقة.

حيث تلعب البيانات دورًا حيويًا في تشكيل المناقشات على مدار العام، وتوفير الاستشارات لوضع السياسات، واتخاذ قرارات الاستثمار في معهد مبادرة مستقبل الاستثمار. ويكرس المعهد جهوده لمعالجة القضايا المشتركة التي تواجه البشرية، مثل النمو الاقتصادي والازدهار وتغير المناخ وتنظيم التكنولوجيا والحصول العادل على الرعاية الصحية والتعليم.

يحدد تقرير بوصلة أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار (FII PRIORITY) لهذا العام العديد من القضايا الرئيسية المشتركة بين المجتمعات في جميع أنحاء العالم:

حيث أظهر الاستطلاع انخفاض بنسبة 20٪ في رضا الناس عن حياتهم الشخصية مقارنة بعام 2022

و 65٪ يشعرون بالضيق إزاء تكلفة المعيشة ونوعية الحياة

وأفاد 38 ٪ أن الانفصال الاجتماعي وعدم الإدماج يمثلان مصدر قلق ذي أولوية لهم

ويمثل تلوث الهواء مصدر قلق لـ 75٪ من السكان

ويشعر 44٪ على مستوى العالم بالقلق بشأن كيفية تحمل تكاليف الرعاية الصحية

في حين أن 72٪ من الذين شملهم الاستطلاع يدركون أن التكنولوجيا قد أضفت الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات، بينما 47٪ من الأفارقة قلقون بشأن المعلومات المضللة

في مؤتمر مستقبل الاستثمارFII7 المنعقد حاليًا في الرياض (في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر)، يشارك 6000 من القادة والمستثمرين والخبراء والأكاديميين والمبتكرين في أكثر من 200 لجنة ومناقشة تهدف إلى معالجة القضايا الكبيرة التي تواجه البشرية. سيقدم هذا البحث معلومات لهذه المناقشات من خلال تقديم رؤى أساسية حول القضايا الفعلية التي تؤثر على الأشخاص العاديين في حياتهم اليومية.

تأتي مبادرة مستقبل الاستثمارFII7 بعد شهر واحد من اجتماع قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد ستة أسابيع من اجتماع قادة مجموعة العشرين في نيودلهي. ويحدث ذلك قبل أربعة أسابيع من اجتماع قادة العالم لمناقشة العمل المناخي في مؤتمر الأطراف COP28.

يقول Richard Attias، الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار:

"إن الأشخاص البالغ عددهم 50000 شخص الذين شملهم الاستطلاع في 23 دولة يعطوننا رؤى لا مثيل لها حول ما يهم البشرية. وسنحقق الآن في كل ما نسمعه. وفي مبادرة مستقبل الاستثمار FII7 التي ستنعقد الأسبوع المقبل، سيساعد جدول أعمالنا القائم على البيانات في صياغة المبادرات ووضع القرارات حيز العمل. وباستفادتنا من وجود العديد من قادة العالم وكبار المستثمرين في الغرفة، يمكننا أن نلعب دورنا في تشكيل عالم أفضل وأكثر أمانًا ".

نبذة عن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)

معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) هو مؤسسة عالمية غير ربحية مدفوعة بالبيانات ذات ذراع استثماري وجدول أعمال موحد: ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مؤسسة عالمية وشاملة ونعمل على تعزيز العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات مهمة: الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتية والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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