يحطم مهرجان IN2MF 2024 الرقم القياسي العالمي من خلال عرض 1,550 تصميم أزياء من 208 علامة تجارية إندونيسية و10 مصممين دوليين.

جاكرتا، إندونيسيا, 26 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- حقق مهرجان إندونيسيا الدولي للموضة المحتشمة (IN2MF) 2024 رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في مهرجانات الموضة المحتشمة المستوحاة من Wastra (المنسوجات التقليدية)، ويحتفل بأكبر عدد من المجموعات، ويتضمن 1,550 تصميم أزياء من 208 علامة تجارية إندونيسية و10 مصممين دوليين. وقد حصل هذا الإنجاز رسميًا على الاعتراف من قبل متحف الأرقام القياسية العالمية الإندونيسي (MURI) خلال الحدث، الذي عقد من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024، في مركز جاكرتا للمؤتمرات (JCC) في سنيان، جاكرتا.

Bank Indonesia, the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) of Indonesia, and the Indonesian Fashion Chamber (IFC) proudly hosted the annual IN2MF event, showcasing Indonesia's growing modest fashion ecosystem and supporting the vision of an inclusive, resilient, and sustainable Sharia economy.

شهد مهرجان IN2MF 2024 تنظيمًا مشتركًا من قبل بنك إندونيسيا، ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، وغرفة الأزياء الإندونيسية (IFC)، وكان IN2MF 2024 أحد أبرز فعاليات المهرجان الاقتصادي الشرعي الإندونيسي (ISEF) لعام 2024. يهدف المهرجان إلى دمج النظام الإيكولوجي للأزياء المحتشمة في إندونيسيا وتعزيز اقتصاد مستدام ومرن قائم على الشريعة.

حمل المهرجان شعار "الارتقاء بالموضة المحتشمة المستدامة إلى العالمية"، وأكد IN2MF 2024 على الاستدامة والابتكار، واستوحى إلهامه من استخدام المنسوجات الإندونيسية التقليدية. عرض الحدث تقنية batik، ومنسوجات songket، وتقنية ikat ، وATBM، بالإضافة إلى المواد الصديقة للبيئة، احتفالًا بالتراث الثقافي الغني لإندونيسيا. بالإضافة إلى 208 مصممًا إندونيسيًا، شارك في المهرجان أيضًا 10 مصممين دوليين من ماليزيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والهند وإيطاليا وروسيا وتركيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والأردن، مما يؤكد على الرواج العالمي للأزياء المحتشمة.

من أبرز فعاليات الحدث الرئيسية هي برنامج مطابقة الأعمال التجارية للمنسوجات التقليدية، الذي ربط المصممين بالحرفيين، مما عزز التعاون وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، نُظِّمت سلسلة من الندوات ومجموعات النقاش المُركّز (FGDs) التي تطرقت إلى مواضيع مهمة في مجال الموضة المحتشمة، بما في ذلك الابتكار والاستدامة وتوقعات الاتجاهات والتحديات التي تواجه أعمال الأزياء المحتشمة. صُمِّمت هذه المبادرات لتعزيز الصناعة ورعاية النمو عن طريق الاجتماع وتبادل المعرفة والتعاون.

ومن حيث الأثر التجاري، أثبت مهرجان IN2MF 2024 نجاحه، إذ بلغ إجمالي الالتزامات والمبيعات والتمويل 72.9 مليار روبية. ويشمل ذلك مطابقة الأعمال والتعاون مع الشركاء الرئيسيين. وعند احتساب المبادرات العالمية في أسواق مثل أبوظبي وكوالالمبور وإسطنبول وباريس التي سبقت المهرجان، بلغت القيمة الإجمالية الناتجة 258.7 مليار روبية.

هذا العام، لم يسلط مهرجان 2024 IN2MF الضوء على ريادة إندونيسيا في مجال الأزياء المحتشمة فحسب، بل احتفل أيضًا بالتقاطع الديناميكي بين التقاليد والابتكار والأعمال التجارية؛ ويعزز إنجاز تحقيق الرقم القياسي العالمي من مكانة إندونيسيا كمركز عالمي لصناعة الأزياء المحتشمة.

نبذة عن IN2MF

مهرجان اندونيسيا الدولي للموضة المحتشمة (IN2MF) هو حدث سنوي مخصص لتعزيز الموضة المحتشمة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والمنسوجات التقليدية. يجمع المهرجان المصممين والحرفيين وقادة الصناعة لتعزيز النمو داخل قطاع الموضة المحتشمة.

التوثيق المصور لمهرجان إندونيسيا الدولي للموضة المحتشمة (IN2MF) 2024:

الصورة - https://drive.google.com/drive/folders/17XS5MFK5adX-hTHQAjJ-QOEfp0qlzyuw?usp=drive_link

الفيديو - https://drive.google.com/drive/folders/17XS5MFK5adX-hTHQAjJ-QOEfp0qlzyuw?usp=drive_link