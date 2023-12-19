يحقق أكبر صندوق استثمار متداول في الصين، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، إنجازًا بارزًا، مما يعكس الاتجاه العالمي الواعد واهتمام المستثمرين المتزايد

هونج كونج، 19 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- اعتبارًا من 13 دجنبر/كانون الأول، حقق صندوق E Fund CSI Artificial Intelligence Thematic ETF، وهو الأكبر في فئته، إنجازا رهيبا حيث اقتربت قيمة الأصول المُدارة من 617 مليون دولار أمريكي. يُدار صندوق الاستثمار المتداول هذا بواسطة E Fund Management (المشار إليها في ما يلي بِـ"E Fund" أو "الشركة")، وهي أكبر شركة لإدارة الصناديق لها مكاتب في البر الرئيسي للصين وهونج كونج، وتتتبع مؤشر الذكاء الاصطناعي CSI، الذي يتكون من 50 شركة رائدة عبر سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي في الصين.

أثارت الضجة الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي شعورًا بالإثارة بين المستثمرين، وسجل صندوق E Fund CSI Artificial Intelligence Thematic ETF تدفقًا أسبوعيًا ملحوظًا قدره 14 مليون دولار أمريكي في شهر دجنبر/كانون الأول.

على الصعيد العالمي، كان الزخم المتزايد للذكاء الاصطناعي مدفوعًا بشكل أساسي بالتقدم السريع في نماذج اللغات الكبيرة وفرص الأجهزة الموسعة. في السادس من نونبر/تشرين الثاني، أصدرت OpenAI نموذج GPT-4 Turbo الجديد الأكثر قدرة، الذي يدعم نافذة سياق بحجم 128 كيلو بايت، ولديه معرفة بالأحداث العالمية حتى أبريل/نيسان 2023. لمساعدة المطورين على توسيع نطاق التطبيقات، أظهر GPT-4 Turbo تحسنًا في الأسعار المنخفضة وحدود المعدلات العليا.

في الوقت نفسه، لوحظ تقدم كبير في الأجهزة مع إطلاق AI pin، وهو مساعد شخصي رقمي موجود في قطعة صغيرة من الأجهزة يمكن تثبيتها على ملابس مرتديها. مدعومًا بنماذج الذكاء الاصطناعي ذات اللغات الكبيرة من OpenAI ومعالج Qualcomm Snapdragon، يمكن للأداة أن تكون بمثابة بديل للهاتف الذكي لإرسال الرسائل النصية والتقاط الصور والتفاعل مع المساعد الافتراضي الشبيه بـ ChatGPT.

وفي الصين، يتسارع مسار تطور الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بنماذج اللغات الكبيرة المطورة ذاتيا وقدرة الحوسبة. كما لم يتم بعد استغلال الإمكانات الكاملة للصناعة المحلية. مع تبلور حوافز سياسية داعمة، مما يعزز بيئة مواتية للابتكار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، يُعتقد أن المستثمرين يمكنهم إطلاق العنان للفرص مع صناديق الاستثمار المتداولة التي تحمل عنوان الذكاء الاصطناعي للتعرف على الشركات التي تقف في طليعة ثورة الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management المحدودة. (المعروفة بِـ"E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع أكثر من 3 تريليون يوان صيني (420 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها. وهي تقدم حلولًا استثمارية للعملاء الداخليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بدءًا من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات والبنوك. وهي موجهة على المدى الطويل، وتركز على أعمال إدارة الاستثمار منذ إنشائها وتؤمن بقوة البحث المتعمق والوقت في الاستثمار. وهي شركة رائدة وممارس رئيسي في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

هذه البيانات اعتبارًا من 30 شتنبر/أيلول 2023. يتم الحصول على سعر صرف العملات الأجنبية من بنك الشعب الصيني (PBoC) اعتبارًا من نهاية شتنبر/أيلول 2023.

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