يختتم بنجاح مؤتمر الموزعين Guide Sensmart 2023 لمنتجات التصوير الحراري في الشرق الأوسط

ووهان، الصين، 23 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- "مؤتمر موزعي منتجات التصوير الحراري في الشرق الأوسط لعام 2023" اختتم مؤخرًا في دبي بنجاح كبير. اجتمع الموزعون من منطقة الشرق الأوسط لمناقشة الاستراتيجيات ذات المنفعة المتبادلة.

أعلنت شركة Guide Sensmart عن سياسة موزع أكثر انفتاحًا لعام 2023 في هذا الحدث. تخطط الشركة لتعزيز دعمها للشركاء من خلال تقديم خدمات مختلفة مثل العلامات التجارية والترويج والتكنولوجيا والتخصيص والإدارة المساعدة والفرق المهنية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تطوير قنوات التوزيع الخاصة بهم وتمكينهم من زيادة الحيوية وتوليد قيمة أكبر بالتعاون مع شركائهم في التوزيع.

Guide Sensmart 2023 Middle East Distributor Conference site Guide Sensmart 2023 Middle East Distributor Conference site Istanbul Hardware Fair 2023

خلال الحدث، قدم Guide Sensmart عرضًا تفصيليًا لمجموعة منتجات التصوير الحراري وسلسلة Hammer الجديدة. أظهروا ميزات منتجاتهم من خلال سيناريوهات تطبيق مختلفة. وشجعوا شركاؤهم في التوزيع على التعاون بشكل وثيق ودمج منتجات وحلول إضافية وتعزيز سهولة استخدام عروضهم، مما يفيد الجمهور في نهاية المطاف بتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.

من 24 إلى 27 أغسطس، سيقام معرض إسطنبول للأجهزة في مركز إسطنبول للمعارض. يدعو Guide Sensmart بإخلاص العارضين لزيارة جناحهم في القاعة 8F-10A للتواصل.

نبذة عن Guide Sensmart

شركة Guide Sensmart هي شركة مصنعة لمنتجات التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء المنهجية، مع شبكة خدمات تسويقية تغطي 70 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.guideir.com/ .

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