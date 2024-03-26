يدعو مؤسس CATL إلى توسيع نطاق التعاون لحل أزمة تغير المناخ

تشارك أكبر شركة مصنعة لبطاريات المركبات الكهربائية في العالم التقنيات التي تعمل على تسريع التحول الأخضر المستدام

هونج كونج، 26 مارس 2024 /PRNewswire/ -- شركة CATL هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الجديدة، وقد دعت اليوم إلى فتح المجال للمزيد من الابتكار المفتوح بين الشركات والدول في محاولة لحل أزمة تغير المناخ. أعلن الدكتور Robin Zeng، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CATL، في حديثه في قمة One Earth في هونغ كونغ عن استعداد CATL لمشاركة تقنياتها وممارساتها الخالية من انبعاثات الكربون مع أي شخص ملتزم بتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء المستدامة، والنقل الكهربائي، والاقتصاد الدائري - بما في ذلك منافسوها.

Dr. Robin Zeng

وقال الدكتور Zeng: "يجب أن نتحد ونعمل معًا الآن، أكثر من أي وقت مضى، إذا أردنا حل أزمة بشرية كبرى مثل تغير المناخ".

وقال الدكتور Zeng إن التقدم التكنولوجي المستمر هو المفتاح لتحقيق الاستدامة. وقد سلَّط الضوء على الاستثمار الذي قامت به CATL في مجالات البحث والتطوير للحفاظ على مكانتها الرائدة باعتبارها الشركة الأولى في العالم في مجال تكنولوجيا البطاريات. ويعمل بالشركة الآن أكثر من 20 ألف موظف متخصصين في البحث والتطوير من جميع أنحاء العالم، وقد أنفقت 2.59 مليار دولار أمريكي على البحث والتطوير في عام 2023. وتمتلك ما يصل إلى 30.000 براءة اختراع صادرة ومعلقة في جميع أنحاء العالم تغطي مجموعة كبيرة من التقنيات المتقدمة بما في ذلك أول بطارية LFP 4C فائقة السرعة في العالم والتي يمكنها توفير نطاق يصل إلى 400 كيلومتر وتحتاج لفترة شحن تبلغ 10 دقائق فقط، وبطارية Qilin التي يمكنها توفير نطاق يصل إلى 1000 كيلومتر على مسافة 1000 كيلومتر لكل شحنة واحدة.

قدم الدكتور Zeng موجزًا عن الخطوات المهمة التي اتخذتها شركة CATL لتقليل الانبعاثات الكربونية. إن مصانعها الأربعة خالية من انبعاثات الكربون بالفعل، وتمتلك CATL مرافق صناعة البطاريات الثلاثة المعتمدة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وتعهدت الشركة أيضًا بأن تحد من انبعاثات الكربون في عملياتها الأساسية بحلول عام 2025، حرصًا على أن تكون سلسلة التوريد الخاصة بها خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2035.

كما اتخذت الشركة خطوات كبيرة في طريق إعادة التدوير. حيث قامت بإعادة تدوير أكثر من 100 ألف طن من نفايات البطاريات في عام 2023. وقد تمكنت من استرداد 13000 طن من كربونات الليثيوم، بفضل ما تتميز به من كفاءة الاسترداد التي تبلغ نسبتها 90%، مما أدى إلى تقليل حجم التعدين اللازم بشكل ملحوظ وتسريع مساهمتها في الاقتصاد الدائري.

وصرّح الدكتور Zeng: "أتخيل جهود الاستدامة التي نبذلها بمثابة شجرة واحدة، ولكننا نطمح لغرز غابة كاملة". وأضاف: "نحن على استعداد للعمل مع الشركات، والحكومات، والمستثمرين وأي شخص مهتم بتسريع عجلة التطور المناخي. يجب علينا التآزر معًا، لتوسيع نطاق ممارسات الحد من انبعاثات الكربون، بدءًا من المصانع إلى المجتمعات وحتى المدن وإلى ما وراء ذلك."

في كلمته، قدم الدكتور Zeng موجزًا عن الفوائد الرئيسية الثلاث للابتكار المفتوح:

1. بناء الجسور لسد الفجوة التكنولوجية: تشارك شركة CATL تكنولوجيا البطاريات الخاصة بها من خلال نموذج LRS (الترخيص وحقوق الملكية والخدمة) وتساعد شركاء تصنيع المعدات الأصلية (OEM) على بناء مصانع البطاريات وتشغيلها. وهو ما يساعدهم على تسريع عملياتهم، والوصول إلى التحول السريع إلى الطاقة الخضراء المستدامة.

2. فتح آفاق جديدة خالية من انبعاثات الكربون: تعمل CATL على تطوير منهجيات جديدة لاستخدام تكنولوجيا البطاريات بهدف تعزيز الاستدامة. على سبيل المثال، تعمل الشركة برفقة شبكة شركائها على إبطال الألغام الكهربائية وغير المأهولة، وتبديل البطاريات لكل من سيارات الركاب وشاحنات النقل الثقيل.

3. بناء أنظمة بيئية مستدامة: وفي المستقبل القريب، يمكن أن تصبح المركبات الكهربائية مرافق لتخزين الطاقة الموزعة، مما يساعد على توفير وتنظيم جيجاوات من الطاقة للشبكات. ويمكن لمالكي المركبات الكهربائية تحقيق عائد مالي عبر بيع الطاقة للشبكة في أوقات الذروة.

وتابع الدكتور Zeng: "لقد شهدنا تراجع بلدان وشركات عن التزاماتها تجاه الانبعاثات الكربونية والتأثير البيئي في وقت نحتاج فيه إلى زيادتها". وأطنب: "يجب علينا الاتحاد كما لن نفعل من قبل لمعالجة أهم أزماتنا، وأعتقد أن الابتكار المفتوح هو المفتاح لتعزيز التحول نحو استخدام الطاقة الخضراء المستدامة."

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