يرتقي بتجارب المعيشة إلى مستويات جديدة كلياً

داماك العقارية تعلن عن إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية المتكاملة .. داماك آيلاندز

جرى الكشف عن مشروع "داماك آيلاندز" الجديد ضمن عرض فريد من نوعه أقيم في كوكا كولا أرينا في دبي

"داماك آيلاندز" هو سادس مجتمعات داماك العقارية المتكاملة، ويستلهم تصاميمه من أجواء أجمل الجزر السياحية العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاقها مشروعها الجديد داماك آيلاندز الذي يعد ثالث مجتمعاتها السكنية التي جرى الإعلان عن إطلاقها خلال العام الجاري وأكبرها مساحةً، والمجتمع السكني السادس ضمن المحفظة العقارية لشركة داماك. يتخذ هذا المشروع الجديد موقعاً حيوياً في قلب منطقة دبي لاند، ويوفر طيفاً واسعاً من الروائع الاستوائية التي تشكل واحةً ساحرة تتناغم فيها أجواء الجُزر الهادئة مع أسلوب الحياة العصري والفخامة في أبهى صورها، فيما صُمِّم كذلك ليكون الملاذ الأمثل بعيداً عن صخب المدينة، ليتيح لسكانه العديد من المزايا الفريدة من نوعها.

A rendering of DAMAC Islands Ali Sajwani, MD at DAMAC, Abbas Sajwani - Board Member of DAMAC, Bollywood Actor Ranveer Singh, Hussain Sajwani - Founder and Chairman of DAMAC, Bollywood Actress Sara Ali Khan, Amira Sajwani - MD at DAMAC

وجرى الكشف عن هذا المشروع خلال مؤتمر صحفي خاص انعقد في كوكا كولا أرينا في الـ 19 من نوفمبر الحالي، بحضور كل من حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، وأميرة سجواني، العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في داماك العقارية، إلى جانب جمعٍ من مسؤولي الشركة وشركائها، حيث أعلنت داماك العقارية عن هذا المشروع بعد حملة "داماك للطيران" الترويجية التي استمرت لأكثر، حظي خلالها الحضور بفرصة الفوز بتذاكر طيران إلى وجهاتهم المفضلة.

وضمن جهودها الهادفة إلى تسويق المشروع الجديد والتواصل مع عملائها، تعاونت شركة داماك العقارية خلال إطلاق "داماك آيلاندز" مع مجموعة من المشاهير والمؤثرين العالميين، بمن فيهم نجوم بوليوود أميتاب باتشان ورانفير سينغ وسارا علي خان، وأسطورة كرة القدم الإنجليزية جون تيري، والممثلة اللبنانية نادين نجيم، وغيرهم من النجوم والمشاهير.

وبهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: إننا لا ننظر إلى 'داماك آيلاندز' على أنه مشروع عقاري فحسب، بل نراه تجسيدًا لرؤية داماك في ابتكار أسلوب حياة متفرد يجمع بين الفخامة والرفاهية. هذا المشروع يمثل التزامنا الراسخ بتقديم وجهات تمنح السكان الخصوصية والدفء وتعزز الروابط الاجتماعية بينهم في بيئة تعكس قيم الابتكار والتجديد. 'داماك آيلاندز' هو خطوة جديدة في مسيرتنا لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لأنماط الحياة الفريدة والملهمة."

وقد استوحى مشروع "داماك آيلاندز" سحره من أجواء أروع وجهات الجزر العالمية، وسيتضمن 6 مجمّعات فريدة تحمل طابع جزر المالديف، وبورا بورا، وسيشل، وهاواي، وبالي، وفيجي، لتجمع بين بيئة الجزر الهادئة والتصاميم العصرية الآسرة، ليقدم للعملاء واحةً تتناغم فيها الفخامة الداخلية لوحداته مع سحر المناطق الخارجية، مشكلاً وجهةً استثنائية توفر للسكان أفضل أجواء تلك الجزر دون الحاجة لمغادرة دبي.

ويضفي النمط الفريد لهذا المشروع، طابعاً مميزاً على التجارب التي يتيحها مجتمع "داماك آيلاندز"، حيث يزخر المجتمع السكني بمجموعة من المرافق والخدمات التي تجعل منه ملاذاً فريداً، بدايةً من البحيرات الخلابة والشلالات المتدفقة وأنهار الغابات والقبة المائية الحصرية التي تزخر بالأنشطة المائية، مع تصاميم آسرة تجسد روعة حياة الجزر وهدوئها. كما سيضم المجتمع منتجع الينابيع الحارة، وأراجيح الغابة، وحديقة للطيور، وجزيرة مخصصة لرياضة الغولف المصغرة، بما يوفر لكافة السكان الأنشطة والفعاليات التي تلبي احتياجاتهم وأحلامهم في قلب مجتمع حصري وفريد من نوعه.

وإلى جانب العديد من المزايا والمرافق المتاحة في المشروع، سيتمكن السكان من الاستمتاع بجولات ممتعة على قوارب التجديف والاستلقاء على الأرجوحة أثناء طفوها على البحيرات اللؤلؤية، فضلاً عن المنتجع الصحي الطبيعي بمياهه الساخنة. كما سيحظى السكان بتشكيلةٍ متنوعة من المطاعم المطلة على البحيرات الآسرة، وقاعة مخصصة لحفلات الزفاف وحديقة للسلاحف وكلوب هاوس متكامل، مما يجعل من داماك آيلاندز تجسيداً بديعاً لمجتمعٍ متكامل يجمع بين الفخامة والترفيه والجمال الطبيعي الأخاذ.

فرصة استثمارية مثالية

سيضم مشروع داماك آيلاندز تشكيلةً من الفلل الفاخرة ووحدات التاون هاوس الأنيقة المصممة جميعها لتتيح مساحات واسعة وإطلالات بديعة، وتتضمن خيارات الوحدات الفلل الفاخرة التي تتألف من 6 غرف نوم وتبدأ أسعارها من 6.3 مليون درهم، إلى جانب الفلل التي تتألف من 7 غرف نوم بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم، فيما تبدأ أسعار وحدات التاون هاوس المؤلفة من 4 غرف نوم من 2.25 مليون درهم، و 3.1 مليون درهم للوحدات المؤلفة من 5 غرف نوم.

وتوفر داماك العقارية لعملائها ضمن هذا المشروع، خطة سداد 75/25 تتضمن دفع 75% من قيمة الوحدة خلال فترة الإنشاء، و25% عند التسليم، ليكون هذا المشروع خياراً مثالياً للعائلات والمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في مجمعٍ سكنيٍ مرموق في قلب دبي.

هذا وعكفت داماك العقارية على توسيع محفظة مجتمعاتها السكنية المتكاملة، حيث كشفت خلال العام الجاري، النقاب عن مجتمعي "صن سيتي" و"ريفرسايد"، لتضيفهما إلى مجتمعاتها القائمة حالياً وهي داماك هيلز وداماك هيلز 2، ومجتمع داماك لاجونز الذي يجري العمل على إنجازه حالياً. وقد أطلقت داماك العقارية منذ إنشائها في العام 2002، ما يزيد عن 75 برجاً، لتواصل التزامها بتحقيق معدلات نمو متسارعة، وتقدم للسوق العقارية في المنطقة المزيد من خيارات العيش الفاخرة وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة.

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