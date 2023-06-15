يرحب برنامج التدريب على القيادة "Climate x" بطلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يقبل برنامج التدريب على القيادة "Climate x" الآن الطلبات المقدمة من طلاب الجامعات من جميع أنحاء العالم. يمكن للطلاب المحتملين التسجيل في http://climatexleadership.gauc.net/. آخر أجل للتسجيل هو 30 يونيو/حزيران 2023.

'Climate x' Leadership Training Program Welcomes College Students Worldwide

يهدف هذا البرنامج التدريبي، بدعم استراتيجي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واليونسكو والشركاء العالميين، والذي تمت استضافته بالاشتراك مع التحالف العالمي للجامعات حول المناخ (GAUC) وتحالف الجامعات الآسيوية (AUA)، إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة المناخ في المستقبل. كما يؤكد هذا البرنامج على نهج تآزري، يجمع بين الموارد التعليمية المحترمة ويقدم منهجًا مبتكرًا.

نقلة نوعية في التنمية

يستلزم التحول نحو اقتصاد محايد للكربون أكثر من مجرد الابتعاد عن الوقود الأحفوري. قال اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد Grantham Research في LSE ورئيس اللجنة الأكاديمية لـ GAUC، بأنه "نقلة نوعية في التنمية، سيؤدي إلى ظهور نموذج جديد للتحديث يمكن أن يفيد العالم ويساهم في مستقبل أخضر ومزدهر".

يصاحب هذا التحول النموذجي تغييرات عميقة في سوق العمل، مما أدى إلى ظهور متطلبات وفرص جديدة. صرح الدكتور وانغ بينبين، الأمين العام التنفيذي لـ GAUC: "شباب اليوم هم قادة وركائز الغد، وبغض النظر عن حياتهم المهنية في المستقبل، يجب أن يعتبروا حيادية الكربون سببًا مشتركًا".

يسلط البرنامج التدريبي، الذي يحمل عنوان "Climate x"، الضوء على الأثر التحويلي لتغير المناخ وترابطه الوثيق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs). بناءً على نجاح البرنامج التدريبي 2022 "Climate x"، والذي كان حصريًا للطلاب في الجامعات الأعضاء في GAUC، يهدف البرنامج التدريبي لعام 2023 إلى مساعدة المزيد من الشباب على اغتنام الفرص التي يوفرها التحول النموذجي والمساهمة في تحقيق مستقبل صافي الصفر من خلال فتح باب التسجيل لطلاب الجامعات في جميع أنحاء العالم.

تعليم مرموق من قبل 28 جامعة وما بعدها

بالنظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28)، فقد أنشأت GAUC شراكة استراتيجية مع تحالف الجامعات الآسيوية (AUA)، وهو تحالف يضم 15 جامعة عضو في جميع أنحاء آسيا، للمشاركة في استضافة البرنامج التدريبي.

من خلال التوسع في شبكة التحالف العالمي للجامعات حول المناخ (GAUC) الحالية من الجامعات الأعضاء، فإن هذه الشراكة تجعل التحديات الفريدة لتغير المناخ التي تواجهها القارة موضع تركيز مع الحفاظ على منظور عالمي شامل. خلال البرنامج التدريبي، سيتعاون خبراء من الجامعات الأعضاء في التحالف العالمي للجامعات حول المناخ (GAUC) وتحالف الجامعات الآسيوية (AUA) لتقديم محاضرات وورش عمل، مع التركيز على التآزر بين تغير المناخ والموضوعات الرئيسية السنوية لـ GAUC، وهي التآزر بين تغير المناخ والطاقة النظيفة والصحة والكوارث وأزياء مستدامة.

علاوة على ذلك، وبفضل شبكة الشركاء العالمية الواسعة، يتميز التدريب أيضًا بورش عمل متنوعة وجلسات نقاش ومحاضرات غير منهجية يقدمها متحدثون ضيوف من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والصناعة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمزيد.

ارتقاء المتدربين إلى قادة المناخ في المستقبل

لتمكين الطلاب من الانتقال من متعلمي المعرفة المناخية إلى قادة الأعمال المناخية، اعتمد البرنامج التدريبي نهج "تدريب المدرب" من خلال وحدة "1+3". ضمن الوحدة، يشير 1 إلى الدورات الدراسية عبر الإنترنت التي تمتد شهرًا واحدًا في يوليوز/تموز؛ و3 يرمز إلى الأحداث الهجينة الثلاثة التي يتعين على الطلاب المسجلين إكمالها من غشت/آب إلى نونبر/تشرين الثاني، لوضع مهاراتهم القيادية ومعرفتهم بالمناخ موضع التنفيذ. تم الاعتراف بالحدث الثالث باعتباره الحدث الذي يقوده الشباب في أسبوع المناخ العالمي للشباب لعام 2023 الأسبوع (the Week)، وهي آلية بدأها التحالف العالمي للجامعات حول المناخ (GAUC) وأكثر من 100 من أصحاب المصلحة المتعددين على مستوى العالم في عام 2022.

عند استيفاء متطلبات وحدة 1+3، سيتم اعتماد الطلاب من قبل التحالف العالمي للجامعات حول المناخ (GAUC) وتحالف الجامعات الآسيوية (AUA) كمدربي "Climate x". سيحصل مدربو برنامج "Climate x" الذين يظهرون قيادة وتفانيًا استثنائيين خلال الأسبوع، المقرر من 20 إلى 24 نونبر/تشرين الثاني من هذا العام، على تكريم إضافي لرائد "Climate x". كما ستتاح الفرصة لرواد "Climate x" ليتم اختيارهم لوفد الشباب COP28 من التحالف العالمي للجامعات حول المناخ (GAUC) وإبراز أهم الإجراءات المناخية للشباب في طليعة الحوكمة العالمية لتغير المناخ في COP28 في دبي.

للحصول على الجدول الزمني المفصل لبرنامج التدريب على القيادة "Climate x"، يرجى زيارة: https://gauc.net/.

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Global Alliance of Universities on Climate SOURCE