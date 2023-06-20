يساهم مستشفى Guang'anmen في أن تصبح ثقافة الطب الصيني التقليدي عالمية

بكين، 20 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري بواسطة haiwainet.cn:

الطب الصيني التقليدي هو كنز وطني للثقافة الصينية. تفسر عملية الميراث والابتكار بوضوح مفهوم الحفاظ على الصحة للأمة الصينية منذ آلاف السنين والإنجازات السريرية للرعاية الطبية في حل الأمراض المزمنة الصعبة والأمراض الحادة والحرجة، مما يعكس الحكمة العظيمة للأمة الصينية . خلال عملية الطب الصيني المشاركة في "مبادرة الحزام والطريق" وتعزيز بناء مبادرة "طريق الحرير الصحي"، من خلال التبادلات الثقافية مع أجزاء أخرى من العالم، انتشر الطب الصيني على نطاق واسع وأصبحت له شعبية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي عزز تدويل الطب الصيني.

ومع ذلك، نظرًا لتأثير العوامل الاقتصادية والثقافية وغيرها، فإن الترويج الدولي للطب الصيني التقليدي يواجه أيضًا تحديات. في سياق الوباء على وجه الخصوص، أصبحت كيفية تحسين وتعزيز الطب الصيني التقليدي لعلاج الأمراض بما في ذلك كوفيد-19 أولوية قصوى.

في السنوات الأخيرة، يدمج مستشفى Guang'anmen التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية الصينية بشكل فعال الموارد الثقافية عالية الجودة في مستشفى Guang'anmen والموارد البشرية والموارد التعليمية وموارد المعلومات ومنصة الطب عن بعد الدولية لإنشاء قاعدة اتصال شاملة ومتعددة المجالات وعميقة ومتوافقة على نطاق واسع لثقافة الطب الصيني التقليدي، للمساعدة في تعزيز ونشر ثقافة الطب الصيني في جميع أنحاء العالم.

منذ عام 2020، نفذ المستشفى سلسلة مشاريع "عشرة واحد" بشكل مبتكر، في محاولة مفيدة لتوسيع تأثير التواصل الدولي لثقافة الطب الصيني بشكل فعال وتوسيع مسار الاتصال الخارجي للطب الصيني.

على هذا الأساس، ومنذ عام 2021، واصل المستشفى التركيز على "الأبعاد الخمسة" للتبادلات الأكاديمية الدولية، والنشر الثقافي للطب الصيني التقليدي، والمعارض الخاصة بموضوع وراثة وابتكار الطب الصيني التقليدي، والتنمية الثقافية والإبداعية للطب الصيني التقليدي، وخدمات التطبيب عن بعد في الخارج، التي تسعى جاهدة لتعزيز التبادل الدولي المتنوع ومشاريع النشر المليئة بالتراث الثقافي للطب الصيني التقليدي، والتي تغطيها الخصائص الثقافية للطب الصيني التقليدي، بما في ذلك البيئة الثقافية للطب الصيني التقليدي.

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