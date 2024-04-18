يطلق Moby، بروتوكول الخيارات التالي على السلسلة، Mainnet

من خلال تحديد مستقبل DeFi ، يقود Moby السيولة التي تم حلها ونشر التحديات على الخيارات

بروتوكول الخيارات الرائدة: يحصل Moby بشكل فريد على منحة Arbitrum حتى قبل الإطلاق

اللبنات: البنية التحتية الأساسية لـ Moby لدمج أصول العالم الحقيقي في DeFi

سنغافورة، 18 أبريل/نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أطلق Moby، وهو بروتوكول خيارات على السلسلة مدعوم بمحرك السيولة المتزامن الرائد (SLE) ، مما يوفر تسعيرًا دقيقًا في الوقت الفعلي؛ أضيق انتشار في السوق؛ أقصى قدر من السيولة؛ وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم من فئة Robinhood، رسمياً على Arbitrum Mainnet.

Moby, the Next On-chain Options Protocol, Mainnet Launch

لقد تم بالفعل الاعتراف بجهود Moby الرائدة في مجال DeFi، حيث كان من المقرر أن يتلقى منحة مؤسسة Arbitrum، مما يجعله أول بروتوكول خيارات لكسب هذا التمييز حتى قبل إطلاقه الرسمي. منذ إطلاق ألفا على Arbitrum Mainnet قبل عشرة أيام فقط، أنتج Moby أكثر من 300 مليون دولار في حجم تداول الخيارات، حيث حقق واحد من أعلى أحجام التجارة بين جميع بروتوكولات الخيارات الموجودة على السلسلة.

يقدم Moby بيئة تداول مواتية مع التعرض للمخاطر الخاضعة للرقابة، والرافعة المالية العالية، وعدم وجود مخاطر تصفية لتجار الخيارات. ترتكز البنية التحتية القوية لِـMoby على محرك السيولة المتزامن (SLE) ونموذج مكافأة المخاطر الديناميكية، مما يتيح التسعير الدقيق في الوقت الفعلي، وإدارة المخاطر الديناميكية، والسيولة الكافية لعمليات السوق الفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم Moby بجلب دخل سلبي مرتفع مع ضمان إدارة المخاطر المستقرة من خلال التحوط التلقائي في الوقت الفعلي. من خلال الحفاظ على مجموعات سيولة الخيارات (OLPs) في حالة محايدة، يقلل Moby من التأثير على الأرباح والخسائر خلال تقلبات السوق الشديدة، وهو مصدر تدفق دخل ثابت.

في المستقبل، من المقرر أن تعمل مهمة Moby على تحويل القطاع من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية لجميع الخيارات والمشتقات على السلسلة، بما في ذلك المنتجات المنظمة والرموز المميزة المعدلة السائلة (LRT) والأصول الحقيقية (RWA). من وجهة نظر الأعمال التجارية، يخطط Moby لقيادة وتوسيع الخيارات العمودية على السلسلة من خلال الاندماج مع الخدمات المالية الحالية وتعزيز التبني المؤسسي.

"حل Moby مشاكل السيولة والانتشار الموجودة في البورصات المركزية، مما مكّن تداول الخيارات من أن تكون فورية ومتاحة على مدار الساعة، وبالتالي تحسين تجربة التداول بشكل كبير،" كما قال بن، الرئيس التنفيذي لِـ Moby. شهد سوق المشتقات على السلسلة نموا قويا، ومن المتوقع أن سوق الخيارات سوف تتوسع الآن بشكل كبير، على غرار التمويل التقليدي. إن Moby هو الخطة لتكون في طليعة هذه الزيادة."

بالتزامن مع إطلاقه الرسمي على شبكة Arbitrum، قام Moby بتطبيق نظام نقاط لمستخدمي الوصول المبكر. تتيح هذه المبادرة للمستخدمين كسب النقاط استنادًا إلى تفاعلاتهم مع منصة Moby، والتي تعمل كولاء.

للاتصال بِـMoby

فريق Moby

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نبذة عن Moby

بقيادة فريق يتمتع بخبرة واسعة في مجال التمويل والبلوك تشين وعلوم البيانات، فإن Moby هو بروتوكول خيارات على السلسلة لقيادة السرد التالي لـ DeFi. يقدم Moby بيئة تداول محسنة تستند إلى محرك السيولة المتزامن (SLE) الرائد ونموذج المخاطر الديناميكية المتميزة Dynamic Risk Premium، مما يتيح التسعير الدقيق في الوقت الفعلي، وأقل انتشار في السوق، والسيولة الوفيرة، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم من فئة Robinhood. من المقرر أن يوفر Moby ميزات جديدة مثل نماذج تحسين كفاءة رأس المال والمنتجات المنظمة وخيارات قصيرة الأجل ومراكز الخيارات المشفرة للترحيب بالمؤسسات وجمهور TradFi التقليدي.

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