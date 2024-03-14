يعد مركز Adamastor بمثابة مركز هندسي متميز، حيث يتم تطوير أول سيارة "supercar" برتغالية.

يشكل إنتاج المكونات عالية الجودة والمصنوعة من الألياف الكربونية جوهر عمل الشركة

بورتو، البرتغال، تاريخ 14 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعمل شركة Adamastor حاليًا على تطوير أول سيارة "supercar" برتغالية من مرافقها في بيرافيتا، وهي منطقة في ضواحي بورتو. ومن جهة أخرى، يمتلك الفريق المتخصص بشكلٍ كبير في مجالات الهندسة، والإنتاج، والتصميم، الموارد التقنية والبشرية الضرورية لتصميم أدواتهم ومعداتهم الخاصة وتطويرها، وإنتاجها، وغيرها من المكونات، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم حريصون على أن يصبحوا روادًا في مجالات تنفيذ مشاريع هندسية متميزة على المستوى العالمي، مع التركيز الخاص على تصميم مكونات الألياف الكربونية ذات الجودة العالية. تأسست شركة Adamastor Advanced Technologies.

Adamastor, the first Portuguese supercar is about to be born Production of high-quality carbon fibre components at the core of the business

تهدف الشركة البرتغالية أيضًا إلى تأسيس نفسها كمركز للتميز من خلال تقديم خدمات الاستشارات، وتوفير التصاميم، وهندسة المفهوم من خلال تقنيات شركة Adamastor المتقدمة، على الرغم من تركيزها بشكلٍ كامل على السعي لتحقيق نجاح في قطاع سيارات supercar الحصرية التي يتم إنتاجها بأعداد قليلة للغاية.

من أجل تحقيق هذا الهدف، فإنها تعتمد على حلول تقنية متطورة، تبدأ من مراحل التصميم، وتنتهي بعمليات التحقق من الصحة، بما يشمل بالطبع مراحل التطوير والإنتاج، كما تتمتع بجميع المهارات والكفاءات التي تسمح لها بالتفوق كأحد الشركات الرائدة في الصناعة، خاصةً في إنتاج المكونات من الألياف الكربونية المطلوبة في مجال صناعة السيارات المتطلبة، وفي قطاع الحلول الجديدة للتنقل، وفي عالم السباقات الشاقة، مما يبرز قدرتها على التكيف مع تطورات الصناعة المتغيرة باستمرار.

بدءًا من تقنيات التصنيع المتقدمة التي تعمل بالتحكم الرقمي بواسطة الحاسوب ووصولًا إلى أدوات الطباعة ثلاثية الأبعاد الحديثة، بما في ذلك إنتاج المكونات من الألياف الكربونية المذكورة سابقًا، فقد جعلت خبرة شركة Adamastor Advanced Technologies وتخصصها وخدمتها منها الخيار المفضل للعملاء ذوي الاحتياجات المحددة، مثل إنتاج الهياكل من الألياف الكربونية وخزانات الوقود الخاصة بسيارات السباق على الطرق الوعرة، ومراوح توليد طاقة الرياح، بالإضافة إلى مكونات أخرى عالية الدقة، حيث تعد نسب التفاوت الدقيقة أمرًا حاسمًا لاستخدام المكون بشكل صحيح وتشغيله بكفاءة ضمن ظروف العمل.

في هذا السياق، تعد شبكة الشركاء لدى شركة Adamastor واحدة من أهم أصولها أيضًا. يتمتع كل شريك من شركائها بالخبرة والدراية التقنية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج، ملبيًا المعايير العالية للجودة ومتطلبات العملاء. تشمل الأمثلة على الشراكات تلك الشراكة مع شركة Creodynamics، والتي تقدم المحاكاة الافتراضية لنفق الرياح باستخدام برامج ديناميكا الموائع الحسابية (CFD)، كما تُستخدم في سباقات فورمولا 1؛ والشراكة مع شركة Canopy، التي توفر المحاكاة الافتراضية لسباقات السيارات وأوقات اللفات الخاصة ببعض الفرق في بطولة العالم لسباقات التحمل للاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا 2؛ والشراكة مع شركة Altair، التي تقدم برمجية المحاكاة الخاصة بتحليل العناصر المنتهية (FEA).

يتمتع الفريق التابع لشركة Adamastor بالمهارات وأحدث الأدوات المتاحة، وذلك من أجل تطوير مشاريع العرض ونمذجة المكونات والأنظمة المرتبطة بها، وذلك فيما يتعلق بمجال النمذجة ثلاثية الأبعاد. تتضمن المشاريع التكنولوجية داخل شركة Adamastor مجموعة متنوعة من المشاريع، بما في ذلك نظام تعليق مبتكر تم تطويره بالكامل داخل الشركة، وتم تسجيله ونشره بموجب براءة اختراع دولية. تستطيع شركة Adamastor Advanced Technologies تغطية جميع مراحل مشاريع نمذجة المكونات، بدءًا من التصميم ووصولًا إلى إنتاج الوثائق التقنية الأساسية، وذلك بفضل إتقانها لأدوات التصميم والمحاكاة بمساعدة الحاسوب مثل برامج Solidworks وSiemens NX.

تتمتع شركة Adamastor بقدرتها على إنتاج سلاسل صغيرة من النماذج الأولية، بالإضافة إلى تصنيع القوالب والمواد المركبة، وذلك فيما يتعلق بمجال إعداد النماذج الأولية، أما بالنسبة للمحاكاة، فإنها تستطيع أيضًا إجراء دراسات إنتاجية، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الصب والحقن والخَتم.

تشارك الشركة حاليًا في فكرة مشروع قائم على البحث والتطوير، وذلك من أجل إنتاج هياكل تستوعب البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، مما يضعها، بفضل خبرتها وتقنياتها المطورة داخليًا، في مقدمة قطاع السيارات.

تفخر شركة Adamastor أيضًا بالشهادة التي منحتها Agência Nacional de Inovação (ANI)، والتي تثبت ملاءمتها لتنفيذ الأنشطة المعنية بالبحث والتطوير. تعد شركتنا البرتغالية واحدة من أصل 600 شركة معتمدة رسميًا في البرتغال، والتي تمتلك حاليًا، إحدى أكثر الهياكل استعدادًا واكتمالًا لإنتاج كافة المعدات الخاصة بالمشاريع الهندسة، وذلك بفضل شركة Adamastor Advanced Technologies، والتي تشمل مراحل متعددة، بدءًا من تحليل السوق وتصميم الخطة التنفيذية للتصنيع، ورخصة المنتج وتطوير خطوط التجميع الخاصة به، ووصولًا إلى تسليم المنتج النهائي إلى العميل.

معلومات عن Adamastor

نحن شركة برتغالية لتصنيع سيارات فائقة منخفضة الحجم تركز على الابتكار والتكنولوجيا والهندسة. لقد ركزنا في ما مضى على الاستثمارات في البحث وتطوير المشاريع في صناعة السيارات الرياضية،ومن ثم قررت Adamastor في عام 2019 إعادة توجيه أعمالها نحو تطوير سيارة فائقة.

Adamastor هي شركة تصنيع سيارات فائقة جديدة ذات حجم صغير، ويقع مقرها في بورتو، البرتغال. ويضم مقرنا الرئيسي مركزًا جديدًا للتطوير التكنولوجي وورش عمل. ومن خلال تعزيز فريقنا بأن ضممنا إليه محترفين متخصصين في صناعة السيارات وتطوير شبكة دولية من الشراكات، تستطيع Adamastor ضمان الوصول إلى أفضل تقنيات ومعدات ومكونات للسيارات الرياضية.

نحن نعمل بدافع قوي، وهو العزم على تصميم وتصنيع سيارة منافسة، تصل إلى آفاق غير مسبوقة من حيث الكفاءة، ما سيتيح لنا الفوز في فئة GT، وفي الوقت نفسه، إطلاق الإصدار Road Legal. وفي المستقبل القريب، نعتزم المنافسة في سباق 24H Le Mans.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.adamastor.com.pt/

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