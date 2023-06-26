يعرض VAPORESSO طاقة ابتكار مذهلة في المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية بدبي

دبي، 26 يونيو2023 /PRNewswire/ -- المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية في دبي أوشك على حسم المعركة. VAPORESSO ، علامة تجارية رائدة في صناعة السجائر الإلكتروني، كشفت الستار في المعرض عن أقوى ابتكارات علامتها التجارية وأكثرها براعة، حيث يُبرز المنتج قيم الشركة الأساسية المتمثّلة في الابتكار والموثوقية والجمال.

VAPORESSO Displays Strong Innovation Power at World Vape Show in Dubai

في هذا الحدث، كشفت VAPORESSO الستار عن أحدث صندوق هدايا برنامج INNO SPOT، والذي يتميّز بتصاميم فريدة من حيث اللون والخامة والتصنيع حيث اختُرع بالاشتراك مع المؤثرين والفنانين والممثلين والمستهلكين. برز تركيز العلامة التجارية على عنصر الابتكار في التفاعل الإيجابي للضيوف الذين أشادوا بالتصميم الإبداعي.

ابتكارVAPORESSO INNO SPOT الذكي من VAPORESSO عبارة عن مبادرة ابتكارية مهمة، تهدف إلى بناء منصة إبداعية تدمج جميع أفكار التصميم الراقي على مستوى العالم لتمكين منتجات VAPORESSO المبتكرة. تحرص العلامة التجارية دائمًا على تبنّي أفكار مبتكرة، سعيًا من لتحقيق مفهوم اللامحدودية. لقد حقق البرنامج نجاحًا أوليًا حيث اكتسبت مسابقة المتعة والابتكار الآن (FUN WITH INNOVATION NOW) الإبداعية شهرة واسعة على العديد من المنصات وشارك فيها العديد من الأشخاص المبدعين. اُعلن عن الفائزين بالجولة الأولى في 15 يونيو.

في أثناء المعرض، عرضت VAPORESSO منتجين جديدين يمنحان المستخدم تجربة جديدة تمامًا في تدخين السجائر الإلكترونية. VAPORESSO COSS عبارة عن منتج ثوري يتميّز بحقن السائل تلقائيًا ووظائف الشحن ويُراعي نقاط الضعف في الصناعة ويتّسم بتصميم أكثر تواؤمًا مع عادات المستخدم. يُعزّز VAPORESSO ECO من القيم الصديقة للبيئة والقيم الاقتصادية والحد من الأضرار، ممّا يُعيد التأكيد على رؤية VAPORESSO في استخدام منتج علامة تجارية مبتكر مفيد للبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت VAPORESSO على العديد من التكريمات في هذا المعرض، لما في ذلك تكريم VAPOUROUND لأفضل علامة تجارية وأفضل تسويق. في الوقت ذاته، اختيرت LUXE XR MAX كأفضل وحدة مود واختيرت XROS 3 كأفضل وحدة بود.

وتأكيدًا لشعار العلامة التجارية، "تخطي المألوف" وقيمها الأساسية، صرّح جيمي هو، نائب رئيس VAPORESSO قائلًا "VAPORESSO ملتزمة في إزالة حدود الممكن في صناعة السجائر الإلكترونية. فمن خلال الابتكار والتعاون المستمرّ مع عقليات مبدعة، نهدف إلى منح مستخدمينا منتجات ذات جودة وشكل جميل، بالإضافة إلى تجربة غير مألوفة تمامًا في تدخين السجائر الإلكترونية."

نبذة عن VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015 وهي شركة مكرسة لإنشاء عالم خالٍ من التدخين مع منح مستخدمينا حياة أكثر رفاهية. استنادًا إلى ابتكاراتنا المستمرة ورقابتنا الصارمة للجودة والتزامنا الكبير، تقدّم VAPORESSO منتجات تُناسب جميع مستويات وأنماط مستخدمي السجائر الإلكترونية.

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شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2011704/4124306/Vaporesso_Logo.jpg

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