يعلن FlowBank عن شراكة لمدة ثلاث سنوات مع بطل العالم ألكسندر زفيريف

جنيف, 11 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يفخر FlowBank، أحد البنوك السويسرية الرائدة عبر الإنترنت، بالإعلان عن شراكة مدتها ثلاث سنوات مع لاعب التنس الشهير عالميًا ألكسندر زفيريف. يمثل هذا التعاون الاستراتيجي فصلاً مثيرًا في التزام FlowBank برعاية الرياضة ومسيرة زفيريف المهنية اللامعة.

FlowBank Announces Three-Year Partnership with World Champion Alexander Zverev

وكجزء من هذه الشراكة الحصرية، سيعمل FlowBank بكل فخر باعتباره الشريك المالي الرسمي لألكسندر زفيريف، حيث يدعمه في سعيه لتحقيق التميز داخل وخارج الملعب. يسلط هذا التعاون الضوء على تفاني FlowBank في رعاية المواهب وتعزيز قيم الانضباط والتصميم والتعلم المستمر.

حقق ألكسندر زفيريف، المصنف السادس عالميًا حاليًا في اتحاد لاعبي التنس المحترفين، نجاحًا ملحوظًا طوال مسيرته، حيث استحوذ على قلوب عشاق التنس عالميًا بمهاراته الاستثنائية وروحه الرياضية. ويتشرف FlowBank بالشراكة معه ويتطلع إلى المساهمة في نجاحه المستمر.

يقول تشارلز هنري سابت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FlowBank: "يسعدنا أن نرحب بألكسندر زفيريف في عائلة FlowBank". "إن تفانيه في الرياضة وإنجازاته الرائعة تجعله شريكًا مثاليًا لـ FlowBank. تعكس هذه الشراكة قيمنا المشتركة ودافعنا المتبادل لتحقيق النجاح."

ويمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من الرعاية التقليدية. من الآن فصاعدا، سيرتدي زفيريف رقعة FlowBank بشكل بارز على ملابسه في الملعب وسيعمل مع FlowBank في مشاريع مختلفة لإلهام الجيل القادم من الرياضيين وتعزيز الثقافة المالية داخل المجتمع الرياضي.

يقول ألكسندر زفيريف: "يسعدني الانضمام إلى FlowBank". "إن التزامهم بالابتكار والتميز ينسجم مع نهجي في التنس. أنا متحمس للفرص المتاحة أمامنا، وأنا واثق من أننا معًا سنحقق أشياء عظيمة".

سيتعاون FlowBank وألكسندر زفيريف في المحتوى الحصري والأحداث وبرامج التوعية المجتمعية، مما يوفر للجماهير رؤى فريدة في عالم التنس الاحترافي والصناعة المالية. في بداية هذا التعاون، سيلعب زفيريف دورًا محوريًا كوجه للنسخة الثانية من بطولة FlowBank - وهي مسابقة تداول فريدة عبر الإنترنت مصممة حصريًا للرياضيين المحترفين. إن خبرته التي اكتسبها خلال النسخة الأولى في عام 2023، بالإضافة إلى أدائه الرائع الذي قاده إلى منصة التتويج إلى جانب بيير جاسلي ويان بلاتشوفيتش، ستكون ذات قيمة كبيرة للمشاركين الجدد.

يؤكد هذا التنشيط العالمي على أهمية التعليم المالي ويعمل بمثابة منصة تعليمية متعددة الاستخدامات عبر قنوات مختلفة.

علاوة على ذلك، يعمل FlowBank على تعزيز التزامه برعاية مواهب التنس على جميع المستويات باعتباره الراعي الرئيسي لبطولة التنس السويسرية وبطولة Gonet Geneva Open، وتمتد كلتا الرعايتين لمدة ثلاث سنوات. يظل سيفيرين لوثي، المدرب السابق لأسطورة التنس روجر فيدرر وسفير FlowBank منذ فترة طويلة، جزءًا لا يتجزأ من هذا الالتزام. حاليًا، يقوم لوثي بتدريب نجم التنس الواعد هولجر رون، الذي شارك في بطولة FlowBank الافتتاحية. هناك أيضًا، عملت مارتينا هينجيس، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، كمضيفة وستواصل مشاركتها النشطة في النسخة الثانية.

وبناءً على ذلك، يواصل FlowBank الاستثمار في مواهب التنس السويسرية الشابة الواعدة من خلال رعاية لاعبين، هما فلين توماس وتوماس غونزينغر، بطلي أوروبا والعالم في فئتي تحت 16 سنة وتحت 14 سنة على التوالي.

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حول FlowBank

يقع المقر الرئيسي لـ FlowBank في جنيف، وله مكتب في زيوريخ ومكتب تمثيلي في دبي. تأسست الشركة في عام 2020 على يد الرئيس التنفيذي تشارلز هنري سابت ويعمل بها حاليًا أكثر من 120 شخصًا. يقدم البنك خدمات الاستثمار والتداول عبر الإنترنت والوصول إلى أكثر من 50000 منتج مالي بأفضل الأسعار. تم تصنيفه مؤخرًا على أنه المزود التجاري الأكثر تنافسية في سويسرا من قبل Neue Zürcher Zeitung. تم ترخيص FlowBank من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وهو عضو في esisuisse. وهو أيضًا عضو في جمعية المصرفيين السويسريين.

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كارولين بودر ليفي، مديرة التسويق

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