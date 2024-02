يعلن دليل السفر FORBES TRAVEL GUIDE عن جوائز النجوم لعام 2024

تسجل منطقة الشرق الأوسط الانتصارات الكبيرة

تشهد المناطق الحضرية الصغيرة والتي تقدم تجارب مغامرة عالية ارتفاعًا في مستوى الإقبال عليها

أطلنطا، 7 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلن دليل Forbes Travel Guide - النظام الوحيد المستقل والعالمي لتصنيف الفنادق الفاخرة والمطاعم والمنتجعات الصحية والرحلات المحيطية - اليوم عن جوائز النجوم لعام 2024. يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز من خلال الموقع الإلكتروني ForbesTravelGuide.com.

توسعت تصنيفات الفندق لتشمل وجهات جديدة؛ بما في ذلك، باكو وأذربيجان بكوراساو؛ أيسلندا؛ سردينيا بإيطاليا؛ كينيا؛ الغارف (الغرب) وجزر ماديرا بالبرتغال؛ رواندا؛ جزيرة ساموي، تايلاند؛ الرباط بالمغرب؛ مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية؛ وسانت فنسنت والجرينادينز.

تضم القائمة السنوية للعام 66 أكثر من 2000 من الممتلكات حول العالم. لتشمل 340 فندقًا بتصنيف خمس نجوم، و600 فندق بتصنيف أربع نجوم، و503 فندق مُوصى به؛ بالإضافة إلى 78 مطعمًا بتصنيف خمس نجوم، و121 مطعمًا بتصنيف أربع نجوم، و59 مطعمًا مُوصى به؛ و126 منتجعًا صحيًا بتصنيف خمس نجوم، و201 منتجعًا صحيًا بتصنيف أربع نجوم؛ بالإضافة إلى سبع سفن سياحية بتصنيف أربع نجوم وخمس سفن مُوصى بها. إليك بعض من أبرز الفائزين لعام 2024:

شهدت دبي افتتاح خمسة فنادق جديدة ذات تصنيف خمس نجوم ( فندق Address Beach Resort، وفندق Armani Hotel Dubai، وفندق Atlantis, The Royal، وفندق The Ritz-Carlton, Dubai، وفندق The St. Regis Dubai, The Palm)، ويعتبر هذا أكبر عدد من الفنادق ذات تصنيف خمس نجوم مقارنة بأي سوق آخر. تضم المدينة 12 فندقًا بتصنيف خمس نجوم.

وبعيدًا عن دبي، شهدت منطقة الشرق الأوسط فائزين جددًا ذوي تصنيف عالٍ في الدوحة (فندق Four Seasons Hotel Doha وفندق Raffles Doha) وفي الكويت (وفندق Waldorf Astoria Kuwait)؛ وبذلك، تصبح هذه المنطقة حاصلة على أكبر عدد من الجوائز للفنادق الجديدة ذات تصنيف الخمس نجوم.

تصبح فنادق ومنتجعات Montage العلامة التجارية الوحيدة في العالم التي تحمل تصنيف خمس نجوم بالكامل بعد أن حصل فندق Montage Big Sky في جنوب غرب مونتانا على تصنيف خمس نجوم.

يتجه الأشخاص بشكلٍ متزايد نحو تجارب السفر المليئة بالمغامرات والفخامة. تظهر رواندا لأول مرة في القائمة مع فندقين فائزين بتصنيف الخمس نجوم (فندق One&Only Gorilla's Nest وفندق One&Only Nyungwe House)، وتجعل كينيا أول ظهور لها بتقديم تجارب تركز على الحيوانات في فندق Giraffe Manor في نيروبي، والذي يحمل تصنيف أربع نجوم، وفندق Fairmont Mount Kenya Safari Club، المُوصى به من قبل دليل السفر Forbes Travel Guide.

تظل ماكاو هي المدينة التي تضم أكبر عدد من الفنادق ذات تصنيف خمس نجوم للسنة الثانية على التوالي (22)، مع إضافة أجنحة Paiza Lofts في فندق The Parisian Macao.

حصلت ثلاثة فنادق على التصنيف الحصري بخمس نجوم في الثلاث فئات؛ والذي يمثل الممتلكات التي تمتلك أفضل التصنيفات في فئات الفندق والمطعم والمنتجع الصحي. حصل فندق Salamander Middleburg في منطقة فرجينيا التي تشتهر بتربية الخيول على تصنيف خمس نجوم في الثلاث فئات بفضل مطعم Harrimans Grill والمنتجع الصحي Salamander Spa. حصل فندق Rosewood Miramar Beach في مونتيسيتو، بكاليفورنيا، على تصنيف الخمس نجوم، بفضل Sense؛ المنتجع الصحي في فندق Rosewood في Miramar Beach، ومطعم Caruso's. حصل فندق The Ritz-Carlton في جزيرة جراند كايمان على أول تصنيف بخمس نجوم في الثلاث فئات في منطقة البحر الكاريبي، بفضل مطعم Blue by Eric Ripert والمنتجع الصحي The Ritz-Carlton Spa, Grand Cayman . يوجد فقط 15 فائزًا بتصنيف خمس نجوم في الثلاث فئات في العالم.

يشهد السفر نجاحًا في المناطق الحضرية الصغيرة مثل ناشفيل (مع فندق Conrad Nashville وJW Marriott Nashville المُوصى بهم من قبل دليل السفر Forbes Travel Guide)، وتشارلستون (الفندق الصغير The Charleston Place والمُوصى به من قبل دليل السفر Forbes Travel Guide)، ونيو أورليانز (الفنادق ذات التصنيف الأربع نجوم، Four Seasons Hotel New Orleans والمنتجع الصحي The Ritz-Carlton Spa, New Orleans ).