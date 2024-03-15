يعلن كلًا من Sibedge وشركة إيجاد التقنية عن تعاونهما لتوفير حلول البيانات للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعقد شركة هندسة البرمجيات الرائدة Sibedge شراكة مع شركة إيجاد الرائدة لتكنولوجيا المعلومات للعمل على تطبيق حلول البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عبر هذا التعاون، تضيف ibedge خبرتها في مجال البيانات الضخمة وهندسة البرمجيات إلى خبرة شركة إيجاد التقنية الواسعة في عمليات التحول الرقمي، التي تخصص في الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على العمليات كثيفة البيانات. وتتيح لهم هذه الشراكة الواعدة تقديم حلول شاملة لمعالجة مشاكل البيانات التي تواجه العملاء.

يمكن إعادة تخصيص حل LegatoData بدرجة كبيرة، وقد تم تطويره بواسطة Sibedge، ليتيح للمؤسسات تخزين البيانات بشكل آمن سواءً في مصدر محلي أو في السحابة، ثم معالجتها بكفاءة لاستخراج أفكار قيمة، وأخيرًا تجسيد تلك الأفكار في تصورات مرئية واضحة وقابلة للتنفيذ. تضمن هذه المنهجية الشاملة أن تتمكن أية مؤسسة، بغض النظر عن حجمها أو قدراتها، من حل مشاكل البيانات التي تواجهها بشكل فعال في جميع البيئات.

تملك كلا الشركتين أهدافًا طموحة تسعيان إلى تنفيذها، خاصة في المملكة العربية السعودية التي تمتلك لوائح توطين البيانات الخاصة بها. وتعملان على استغلال نقاط القوة المشتركة بينهما بهدف تقديم حلول بيانات مصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمكّن الشركات من النمو والحفاظ على تقدمها.

للمزيد من المعلومات عن Sibedge وخدماتها، يُرجى زيارة www.sibedge.com.

نبذة عن Sibedge

تعد Sibedge شركة هندسة برمجيات دورية متكاملة متخصصة في التشغيل التجاري الآلي والتحول الرقمي. تقدم Sibedge حلولًا مبتكرة للشركات في مختلف الصناعات، وذلك بفضل خبرتها التي تتجاوز السبعة عشر عامًا وحضورها العالمي الملحوظ.

حول شركة إيجاد التقنية

إنها شركة تقنية رائدة مقرها في المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول التحول الرقمي. تلتزم شركة إيجاد التقنية بالتفوق، وتسعى جاهدة لتحتل طليعة صناعة التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات، برجاء التواصل مع: سمير شماس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، Sibedge، [email protected]