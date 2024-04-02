يفتح الاحتفال العالمي لمالكي مركبات GWM TANK لعام 2024 آفاقًا جديدة في ثقافة مركبات الطرق الوعرة

باودينغ، الصين، 2 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أُقيم الاحتفال العالمي لمالكي مركبات GWM TANK لعام 2024 في اليوم الموافق 30 مارس بمحافظة Xishuangbanna في الصين. شارك في الاحتفال أكثر من 2000 مشارك من مالكي مركبات GWM TANK المخلصين من الصين والشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا والعديد من الدول والمناطق الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 50 شريكًا في الصناعة ومئات من ممثلي وسائل الإعلام، الذين استمتعوا جميعًا باستكشاف سحر التكنولوجيا واحتفلوا سويًا بثقافة مركبات الطرق الوعرة التي تم بناؤها بالتعاون مع مالكي الدبابات من جميع أنحاء العالم.

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لقد كانت GWM TANK دائمًا خط الإنتاج المفضل لمالكي مركبات الطرق الوعرة، حيث حظيت بأعلى حجم مبيعات في مركبات الطرق الوعرة في الصين لمدة 38 شهرًا متتاليًا، وتمتلك حصة تتجاوز نسبتها 50% من السوق. وحتى الآن، فقد تجاوزت مبيعاتها العالمية 390.000 وحدة. منذ عام 2022، أتت إستراتيجية العولمة لشركة GWM TANK بنتائج ملحوظة. وأما حاليًا، فيتم بيع سيارات الدفع الرباعي من GWM TANK في أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم، مما يفتح طرقًا لها جديدًا للاستحواذ على أسواق مركبات الطرق الوعرة المتطورة بمنتجاتها المتميزة والفائقة.

تم إطلاق GWM TANK 330 رسميًا، خلال هذا الحدث. يعد هذا المنتج ثمرة جهود برنامج "شريك الإنتاج" الخاص بـ GWM TANK، ولا يُظهر قوة GWM في تقنيات مركبات الطرق الوعرة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الدور الهام الذي يؤديه مفهوم الإبداع المشترك في عملية تطوير المنتج، حيث يلبي الاحتياجات الشخصية للمالكين من حيث أداء المنتج، ومميزات التصميم، واهتمامات المالك، وما إلى ذلك. ويعزز هذا النموذج المبتكر من شعور المالكين بالانتماء إلى العلامة التجارية، وفي نفس الوقت يضفي حيوية جديدة على عملية تطوير GWM TANK.

إن عملية بناء ثقافة مركبات الطرق الوعرة يجب أن تعتمد على المنتجات، ولكنها يجب أن تتجاوز حدود المنتجات أيضًا. يعتمد نمو GWM TANK على ثلاث ركائز: التكنولوجيا المتطورة، والمنتجات الموثوقة، والنظام البيئي القوي. تتبع GWM TANK مفهوم "التركيز على المستخدم"، حيث تلتزم بمبادئ الإبداع المشترك، والمشاركة، والحلول المربحة لكل الأطراف، وتتعاون مع الشركاء البيئيين لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات، بينما توفر للمستخدمين مستويات أعلى من الجودة والتميز.

في المستقبل، ستعمل GWM TANK على رفع مستوى الأنشطة البيئية في جميع أنحاء العالم، وبناء الأكاديمية الخامسة بالإضافة إلى أكاديمية الصحراء والثلوج والتصوير الفوتوغرافي والتسلق - أكاديمية التخييم، وستحرص على فتح باب التوظيف للمديرين العالميين وتنفيذ برنامج "المدرب" التدريبي العالمي للمشاركة في أنشطة الأكاديميات العالمية.

تجمع GWM TANK بين المستخدمين العالميين بالروابط الودية، وتبتكر الرموز والعلامات لمركبات الطرق الوعرة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، كما تعمل على تعزيز ثقافة مركبات الطرق الوعرة من خلال النظام البيئي العالمي. في المستقبل، ستواصل GWM TANK التفاني في التطوير، عل نحو يعمل على تطوير الصناعة وتسهيل تقدمها، وستستمر في تمثيل مركبات الطرق الوعرة الصينية على المسرح العالمي.

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