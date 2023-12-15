يقدم VENTAVR حل التدريب على السلامة في الواقع الافتراضي للعالم في معرض العمل الآمن في آسيا (WSA) 2023

يستفيد VENTA CMS، الاستوديو الرائد بالفعل في السوق الكورية الجنوبية، من الواقع الافتراضي لمساعدة المؤسسات الصناعية حول العالم على جعل أماكن عملها أكثر أمانًا

VENTA CMS enables multiple users at once to experience highly realistic, workplace-specific safety trainings through virtual reality headsets.

سيول، كوريا الجنوبية وسنغفورة، 15 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- يعلن VENTAVR ، وهو استوديو رائد للواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد (VR)، عن العرض العالمي الأول لنظام إدارة المحتوى المتطور VENTA CMS (نظام إدارة المحتوى) خلال معرض العمل الآمن في آسيا (WSA) 2023 في سنغافورة. يتوفر الآن VENTA CMS، وهو حل متقدم للتدريب على السلامة في الواقع الافتراضي، لتمكين المؤسسات الصناعية في جميع أنحاء العالم من تقديم تدريبات جذابة وفعالة في مجال السلامة.

لاستكشاف نظام VENTA CMS بشكل أكبر أو إجراء استفسار، يرجى زيارة: https://ventavr.com/cms/index_en.html

أشار مانجاي كيم، المدير العام لاستوديو VENTAVR: "هذا هو معرضنا الدولي الأول لحل التدريب على السلامة في الواقع الافتراضي VENTA CMS، وكانت الاستجابة حتى الآن إيجابية للغاية". "بالإضافة إلى تلقي عدد من الاستفسارات حول إنشاء المحتوى، كان هذا المعرض بمثابة نقطة انطلاق بالنسبة لنا لقيادة التدريب على سلامة الواقع الافتراضي على المستوى الدولي من خلال تطوير محتوى بلغات مختلفة ومصمم خصيصًا لجماهير متنوعة."

تم تصميم VENTA CMS لإحداث ثورة في التدريب على السلامة من خلال تقديم تجارب متزامنة متعددة المستخدمين لبرمجة الواقع الافتراضي الغامرة، عبر ما يصل إلى 100 شاشة مثبتة على الرأس (HMDs) لكل جهاز كمبيوتر. بعد استخدام كاميرا الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة لالتقاط تخطيط مكان العمل، يضمن الحل أيضًا استخدام تمثيل واقعي للغاية للتدريب.

تم إطلاق VENTA CMS على المسرح العالمي في معرض WSA 2023 من 15 إلى 17 نونبر/تشرين الثاني، وقد اجتذب اهتمامًا كبيرًا وإشادة من الحاضرين، الذين بلغ مجموعهم أكثر من 300 شركة متخصصة في السلامة في مكان العمل. وعلى وجه التحديد، كان الزوار متحمسين لاستخدام تقنية جديدة وعصرية، ووجدوا أنها سهلة الاستخدام والإعداد، وعلقوا بأن التجربة كانت واقعية للغاية ولا تُنسى.

في كوريا الجنوبية، VENTA CMS يقود السوق بالفعل، حيث:

تم اعتماده من قبل ثمانية من أكبر عشر شركات إنشاءات

يتم توفيره لأكثر من 500 موقع صناعي، بما في ذلك مواقع البناء والمصانع

تم بيع أكثر من 2000 وحدة HMD

لمواصلة التوسع على المستوى الدولي، ستطرح الشركة المزيد من خيارات اللغات في عام 2024 لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

نبذة عن VENTAVR

VENTAVR هو استوديو الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد الذي يركز على تخطيط المحتوى وإنتاجه. مشروعه الرئيسي هو VENTA CMS (نظام تدريب متعدد المستخدمين في الواقع الافتراضي)، كما يقدم مجموعة تضم أكثر من 100 نوع من المحتوى الواقعي للتدريب على السلامة في الواقع الافتراضي، مما يجعلها واحدة من المجموعات الأكثر شمولاً في السوق.