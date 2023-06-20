يقدم الطب الصيني التقليدي "المخطوطات الصينية" إلى كمبوديا للوقاية من الوباء، الحوكمة الصحية العالمية

بكين، 20 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري بواسطة haiwainet.cn:

في السنوات الأخيرة ، حققت المستشفيات الصينية، المتمثلة في مستشفى Xiyuan التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية الصينية، تقدمًا ملحوظًا في عيادات الطب الصيني التقليدي (TCM) وعمليات التدريب والتبادل، مما ساهم في تعزيز قوة الصين في الوقاية من الوباء والحوكمة الصحية للبلدان مثل كمبوديا.

وخلال المرحلة المستعرة للوباء، عززت عيادات الطب الصيني التقليدي في الخارج قدرة كمبوديا على التعامل مع تفشي الوباء على نطاق واسع وأصبحت مثالاً يحتذى به للتعاون الدولي ضد الوباء. وفي 16 مايو 2022، شكلت الصين فريقًا طبيًا للطب الصيني التقليدي لمساعدة كمبوديا في مكافحة الوباء، وتولت مستشفى Xiyuan مهمة مساعدة كمبوديا، حيث أُرسل فريقًا متقدمًا مكونًا من 3 أعضاء وفريق خبراء مكون من 12 عضوًا وفريق طبي مكون من 11 عضوًا لكمبوديا. وفي نوفمبر من العام الماضي، وتحت إشراف قادة البلدين، وقعت الصين ووزارة الصحة الكمبودية اتفاقية تعاون لإنشاء "مركز الطب الصيني التقليدي الكمبودي". وفي عام 2022، وفر الفريق الطبي العيادات الخارجية للطب الصيني التقليدي والعيادات المجانية في كمبوديا، والتي تخدم أكثر من 10,000 شخص وتستقطب المسؤولين العسكريين والسياسيين رفيعي المستوى، مثل نواب رئيس الوزراء والأمراء والقادة، وكذلك المواطنين الكمبوديين.

كما أسفرت عمليات التبادل الدولية والتدريب على الطب الصيني التقليدي عن نتائج أولية. منذ أن تم اختيارها كواحدة من القواعد الوطنية الأولى لصادرات خدمات الطب الصيني التقليدي في عام 2021، قدمت مستشفى Xiyuan خدمات استشارية للطب الصيني التقليدي لما مجموعه 150 شخصًا في الخارج، وقدمت تدريبًا على الطب الصيني التقليدي للمؤسسات الأجنبية والسفارات والقنصليات والصينيين المغتربين. وقد شملت الخدمة أكثر من 2000 شخص.

وكجزء من التنمية الوطنية للصين والمشاركة في الحوكمة العالمية، تم الترويج باستمرار لاستراتيجية "التوجه نحو العالمية" للطب الصيني التقليدي منذ عام 2016. ولغرض الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، في عام 2022، نفذت مستشفى Xiyuan بمفردها ثمانية مشاريع للتدريب على المساعدات الخارجية بتكليف من وزارة التجارة الصينية، حيث قدمت التدريب لـ 381 طالبًا من البلدان التي تتضمنها مبادرة الحزام والطريق مثل كمبوديا وبيلاروسيا والمغرب.

والآن، امتد الطب الصيني التقليدي إلى 183 دولة ومنطقة، ووقعت إدارة الدولة للطب الصيني التقليدي اتفاقيات تعاون محددة بشأن الطب الصيني التقليدي مع السلطات التنظيمية في الإدارات الطبية والصحية في أكثر من 40 دولة ومنطقة.

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