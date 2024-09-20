يقدِّم عرض Thomson Reuters في SYNERGY في دبي بافتتاحه الابتكار القائم على العملاء إلى المحترفين القانونيين، والضريبيين، والماليين

تشمل التحديثات الابتكارية التي تُظهر استثمارات Thomson Reuters التي وصلت قيمتها إلى ملايين الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ما يلي:

إطلاق تطبيق Westlaw Middle East الجديد والمحسن، الذي يضم أدوات البحث والتعاون سهلة الاستخدام بتوظيف أفضل لتكنولوجيا البحث العالمية من الدرجة الأولى للمهنيين القانونيين في الشرق الأوسط.

تحسينات جديدة لتعميق المحتوى المعرفي على منصة Practical Law Middle East

التطوير المستمر لخدمات المجال الضريبي لدعم العملاء الذين يحاولون التأقلم مع البيئة التنظيمية المتغيرة، بما في ذلك الإلزامات الجديدة بإصدار الفواتير الإلكترونية

عرض مساعد GenAI الشخصي الاحترافي، CoCounsel ، مدعومًا بمزيج من النماذج اللغوية الكبيرة ( LLMs ) المتطورة ومحتوانا وحلول البرمجيات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقدم اليوم Thomson Reuters (TSX/NYSE: TRI) ، وهي شركة عالمية للمحتوى والتكنولوجيا، عرضها الأول في مؤتمر SYNERGY إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرائدين في المهن القانونية، والضريبية، والمالية. تقدم Thomson Reuters في ظل بيئة تنظيمية متزايدة التعقيد خريطة الطريق للابتكار القائم على العملاء لتمكين المهنيين من المعرفة والتكنولوجيا ليصبحوا قادرين على مواجهة تحديات الأعمال.

وقال إبراهيم عبد الرحيم، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Thomson Reuters: "من خلال إحضارنا مؤتمرنا الرئيسي العالمي إلى دبي لأول مرة في عام 2024، تُظهِر Thomson Reuters التزامها المستمر بالاستثمار في المنطقة. هدفنا هو توفير المعرفة، والاتصالات، والتكنولوجيا لمساعدة المهنيين على فهم اليوم واكتشاف ملامح الغد والتعامل معه بثقة".

تتضمن إعلانات SYNERGY MENA 2024 ما يلي:

إطلاق تطبيقنا الجديد Westlaw Middle East : يظهر تطبيق البحث القانوني الجديد والمحسَّن تقدمًا كبيرًا في أدوات البحث والتعاون القانوني، وهو ما يتيح لعملاء Westlaw Middle East إتمام البحث القانوني بسرعة وفعالية أكبر من ذي قبل. سيتمكن المحامون في الشرق الأوسط من الوصول إلى التشريعات والقوانين القضائية في اللغة العربية والمنقولة إلى اللغة الإنجليزية، مما سيساعدهم على مواكبة الجو القانوني المعقد.



وقالت Sonya Syan ، رئيسة إدارة المعرفة في شركة Al Tamimi & Company (التميمي ومشاركوه): " بصفتنا عملاء طويلي الأمد لـ Westlaw Middle East ، يسعدنا أن نرى التحسينات الكبيرة التي تُجرى على المنصة. الواجهة الجديدة نظيفة وأسهل استخدامًا، وتلبي احتياجات المحامين ثنائيي اللغة مع تحسين كفاءة الدقة البحثية بشكل كبير. أتت هذه الترقيات في الوقت المناسب؛ إذ شهدت المنطقة نموًّا متسارعًا في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على رؤى واستشارات قانونية أسرع وأكثر استنارةً".





تكشف منصة Practical Law عن خطط التوسع لتعميق تقديم المحتوى القانوني المعرفي في الشرق الأوسط: للمرة الأولى، ستكون لدى المحامين إمكانية الوصول إلى مراجع متزايدة الحجم من المحتوى المحلي المصمم لمساعدتهم على مواكبة التطورات القانونية الإقليمية، ومقارنة السلطات القضائية في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي ( GCC )، والحصول على نظرة عامة على النظام القانوني في دقائق.

الاستثمار المستمر في خدمات المجال الضريبي: نظرًا إلى أن المنطقة تتطلع إلى تنويع مصادر الإيرادات وتوحيد الأنظمة الضريبية، فقد رأينا بالفعل تأكيد الأمر بإصدار الفواتير الإلكترونية في خمس دول في المنطقة، مع احتمال أن تحذو حذوها أربع دول أخرى. تلتزم Thomson Reuters بضمان استمرار المحترفين في مجال الضرائب في الامتثال للقوانين أثناء فترة تأقلمهم مع اللوائح المتغيرة من خلال استثمارنا المستمر في ONESOURCE واستحواذنا الأخير على Pagero ، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال الفواتير الإلكترونية وحلول الضرائب غير المباشرة.

استكشاف أعماق CoCounsel ، مساعد GenAI الاحترافي: عبر انغماس الحضور في إستراتيجية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإظهار التزامنا وتقدمنا نحو إحداث تغيير نوعي في طريقة عمل المهنيين القانونيين.



قال سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "نحن ملتزمون بالبقاء في طليعة الابتكار وتزويد طلابنا، وأعضاء هيئة التدريس، وباحثينا بأفضل الأدوات للنجاح في عالم سريع التطور. تُعَدّ الشراكة مع Thomson Reuters لتنفيذ مشروع CoCounsel خطوة مهمة في رحلتنا لدمج حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إطار عملنا الأكاديمي والتشغيلي. نحن سعداء لرؤية التأثير التحويلي الذي سيطبعه هذا على مجتمعنا".

وتشمل المواضيع الرئيسية الأخرى من اليوم:

تحوُّل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة رقمية أولى: الكلمة الرئيسية الافتتاحية التي ألقاها معالي الدكتور سعيد الظاهري تكشف كيف دفع القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمة إلى مرتبة الطليعة في الابتكار الرقمي، مع إلقاء نظرة مستقبلية على خارطة طريقهم الطموحة لتحقيق النجاح الرقمي المستمر.

القوى التي تشكل العمل المهني: تستكشف جلسة مناقشة مع قادة الصناعة من Al Futtaim (الفطيم)، و Gartner ، وجامعة أبوظبي الطريقة التي يعيد فيها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تشكيل المشهد المهني لدولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة، متضمنةً تطلعات مستقبلية من تقرير مستقبل المهنيين .

مواجهة تعقيدات الامتثال: يناقش خبراء الضرائب والمالية والقانون آخر التطورات والآثار الإستراتيجية للتنظيمات الجديدة على الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك التوقعات والتطلعات المستقبلية من وزارة المالية ومجلس الوزراء الإماراتي.

التوسع الدولي للصناعات الإستراتيجية: في جلسة استضافتها Reuters ، يتعمق قادة من شركات طيران الإمارات، و Masdar (مصدر)، و Gradiant في الفرص والتحديات التي تفرضها الاتجاهات الاقتصادية الكلية على خطط التوسع الدولية في صناعاتهم.

Thomson Reuters

تشق Thomson Reuters (TSX/NYSE: TRI) ("TR") الطريق نحو الأمام من خلال الجمع بين المحتوى والتكنولوجيا الموثوقة التي يحتاجها الناس والمنظمات لاتخاذ القرارات الصحيحة. تخدم الشركة المهنيين في مجالات القانون، والضرائب، والمحاسبة، والامتثال، والحكومة، والإعلام. تجمع منتجاتها بين البرمجيات المتخصصة للغاية والرؤى المستقبلية لتمكين المهنيين بتوفيرها البيانات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ومساعدة المؤسسات في سعيها إلى العدالة، والحقيقة، والشفافية. Reuters، وهي جزء من Thomson Reuters، هي مزود رائد عالمي للصحافة والأخبار الموثوقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة tr.com.

للتواصل الإعلامي:

Brooke Heywood

مدير شؤون الشركات في آسيا والأسواق الناشئة

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