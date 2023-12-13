يقوم الوسطاء بتوسيع الخدمات العالمية وسط طلبات المستخدمين المتغيرة: توقعات Devexperts لسنة 2024

• تتوقع Devexperts توسعًا في خدمات الوساطة خارج السوق الأمريكية لتشمل الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة وتداول فئات الأصول المتنوعة في عام 2024.

• سيستمر الوسطاء في التنقل في تحولات السوق مثل تجاوز أحجام تداول الخيارات للعقود الآجلة، والامتثال التنظيمي المتزايد، وتقلبات سوق العملات المشفرة.

• سيحتاج الوسطاء إلى تزويد المتداولين بإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية المتنوعة والتداول متعدد الأصول في جميع ساعات اليوم.

• ستصبح الحلول الشاملة للتنفيذ والمقاصة وعمليات المكتب الخلفي اتجاهًا لدى الوسطاء.

لندن, 13 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تكشف Devexperts ، وهي شركة تقدم حلول برمجية لشركات الاستثمار، عن أهم توقعاتها لاتجاهات السوق بالنسبة للقطاع المالي في العام المقبل. خلال الأشهر الأخيرة، شهدت Devexperts اتجاهات ناشئة ضمن علاقات الوسيط/التاجر/العميل والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024.

في عام 2024، تتوقع Devexperts زيادة في عدد الوسطاء الذين يقومون بتوسيع خدماتهم إلى ما هو أبعد من مجرد إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية. يشمل هذا النمو تداول الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب التوسع في فئات الأصول المتنوعة. بعد أن انخفضت إيرادات الوساطة، من الذروة خلال الوباء ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التوجه نحو العمولات الصفرية، إلى جانب الزيادة في نفقات التشغيل، مما دفع الوسطاء إلى تلبية احتياجات مستخدميهم المتزايدة الطلب من خلال تقديم مجموعة واسعة من خيارات التداول لتعزيز إمكاناتهم الأرباح. في الوقت نفسه، يتنقل الوسطاء عبر تحولات السوق مثل تجاوز أحجام تداول الخيارات للعقود الآجلة، وزيادة الامتثال التنظيمي، والطبيعة المتقلبة لأسواق العملات المشفرة.

في نهاية عام 2023، ترى Devexperts أن طلبات المتداولين تدفع الوسطاء إلى التكيف ودمج العروض الجديدة في منصاتهم. لم يعد المستخدمون يقبلون الحلول المقيدة؛ وبدلاً من ذلك، يريدون الوصول إلى الأسواق العالمية المتنوعة والتداول متعدد الأصول في جميع ساعات اليوم. ويتعزز هذا التحول من خلال التفضيل المتزايد لأسواق 24 × 7 في الولايات المتحدة. للاستجابة، سيحتاج الوسطاء إلى تعديل نهجهم بسرعة لتلبية هذه الطلبات في العام الجديد لأنه عامل مميز مهم للعملاء.

وفيما يتعلق بما يخبئه المستقبل لشركة Devexperts، قال مايكل سبراشمان، مدير Exchange Traded Solutions: "شهدت Devexperts ظهور اتجاه بارز، والذي سيستمر في التطور في عام 2024، حيث يتوق العملاء إلى استعادة السيطرة الكاملة على أعمالهم. نظرًا لمنحه الاختيار بين شراء الحلول أو البناء داخليًا، يتم استخدام نموذج Devexperts المختلط من قبل العملاء للحصول على دخول سريع إلى السوق وفعالية من حيث التكلفة. ويتوافق هذا النهج مع ظهور الحلول الشاملة لعمليات التنفيذ والمقاصة والمكاتب الخلفية، مما يسمح للوسطاء، سواء الناضجين أو الجدد في السوق، بالتحكم في جوانب الأعمال الأساسية والتركيز عليها.

وبما أن الحلول الشاملة أصبحت متاحة بشكل أكبر للعملاء، وأن التركيز المتزايد على المتطلبات التنظيمية في الأسواق العالمية يؤدي الآن إلى تغييرات أكثر تنظيماً في جميع أنحاء الصناعة، فمن المتوقع أن يكتسب هذا الاتجاه زخماً في السنوات القادمة. على وجه التحديد، هناك تحول ملحوظ في هياكل الحساب المُدارة بين الوسطاء والوجهات النهائية، حيث تؤدي التغييرات إلى الانتقال من العلاقات الشاملة إلى العلاقات المكشوف عنها.

بالنسبة لعام 2024 وما بعده، تهدف Devexperts إلى إنشاء نظام بيئي كامل دون أن يفقد الوسطاء ملكية أعمالهم. بدلاً من ذلك، تسعى الشركة إلى تطوير سوقها، والتعاون مع العديد من الأطراف المقابلة.